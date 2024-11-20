Dünyanın en güçlü ve en büyük roketi “muz” ile havalandı: İşte eşsiz manzaralar

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük ve güçlü roketi Starship, altıncı test uçuşunu tamamlayarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. SpaceX’in 122 metre uzunluğundaki devasa roketi, 19-20 Kasım tarihinde TSİ 01:00 sularında Teksas’taki Starbase üssünden fırlatıldı. Bu seferki görev, yalnızca teknik testlerle değil, aynı zamanda benzersiz bir yük ile dikkatleri üzerine çekti: bir pelüş muz.

İlk yük pelüş muz oldu

Tam Boyutta Gör Starship’in "Ship" adı verilen 50 metre uzunluğundaki üst aşaması, uzay yolculuğunda yeni kilometre taşları kaydetti. İlk kez bir kargo taşıyan araç, pelüş bir muzu yerçekimsiz ortam göstergesi olarak yanına aldı.

Tam Boyutta Gör Ayrıca araç, uçuşun yaklaşık 38. dakikasında uzayda 6 Raptor motorundan birini kısa süreliğine yeniden ateşledi, bu ilk kez denendi. Ship, başarılı bir şekilde yörüngesel bir rota izleyerek, 65 dakika sonra Hint Okyanusu’na kontrollü bir iniş gerçekleştirdi.

Starship'in ilk aşaması olan Super Heavy, 33 Raptor motoruyla birlikte ikinci Ship bölümünü yörüngeye taşıdıktan sona iniş prosedürüne başladı.

Bir önceki uçuşta başarılı bir şekilde fırlatma kulesine geri dönen bu devasa aşama, bu kez birkaç dakika sonra denize kontrollü bir iniş yaptı. SpaceX, bu inişin planlandığını ve fırlatma sırasında alınan veriler doğrultusunda kuleye iniş denemesi yapılmadığını belirtti.

Yeni şeyler test edildi

Uçuş, yalnızca iniş denemeleriyle değil, aynı zamanda teknik yeniliklerle de öne çıktı. Starship’in ısı kalkanında yapılan değişiklikler, atmosferden yeniden giriş sırasında aracı daha dayanıklı hale getirmek için test edildi. Ayrıca Ship, iniş sırasında kanat kontrol sınırlarını zorlayan daha dik bir açıyla iniş yaparak gelecekteki manevra profilleri hakkında veri topladı. Test uçuşu sırasında tüm görüntüler ise SpaceX’in Starlink uydu interneti aracılığıyla iletildi.

Starship, Ay ve Mars görevlerinde kullanılmak için geliştiriliyor. Musk ve SpaceX, Starship’in tümünü yeniden kullanılacak olarak tasarladı. Starship, NASA’nın Artemis görevinin de ana omurgası durumunda. Starship, Apollo sonrasında ilk defa insanları Ay yüzeyine indirecek. Musk, roketin ne kadar güçlü olduğunu belirtmek için ise şunları söyledi: “Her bir Raptor roket motoru, bir Boeing 747'deki 4 motorun tamamından iki kat daha fazla itme gücü üretiyor Starship’ib roket iticisine güç veren 33 Raptor motoru var.”

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