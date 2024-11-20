Dünyanın en güçlü ve en büyük roketi “muz” ile havalandı: İşte eşsiz manzaralar

İlk yük pelüş muz oldu
Starship'in ilk aşaması olan Super Heavy, 33 Raptor motoruyla birlikte ikinci Ship bölümünü yörüngeye taşıdıktan sona iniş prosedürüne başladı.
Bir önceki uçuşta başarılı bir şekilde fırlatma kulesine geri dönen bu devasa aşama, bu kez birkaç dakika sonra denize kontrollü bir iniş yaptı. SpaceX, bu inişin planlandığını ve fırlatma sırasında alınan veriler doğrultusunda kuleye iniş denemesi yapılmadığını belirtti.
Yeni şeyler test edildi
Uçuş, yalnızca iniş denemeleriyle değil, aynı zamanda teknik yeniliklerle de öne çıktı. Starship’in ısı kalkanında yapılan değişiklikler, atmosferden yeniden giriş sırasında aracı daha dayanıklı hale getirmek için test edildi. Ayrıca Ship, iniş sırasında kanat kontrol sınırlarını zorlayan daha dik bir açıyla iniş yaparak gelecekteki manevra profilleri hakkında veri topladı. Test uçuşu sırasında tüm görüntüler ise SpaceX’in Starlink uydu interneti aracılığıyla iletildi.
Starship, Ay ve Mars görevlerinde kullanılmak için geliştiriliyor. Musk ve SpaceX, Starship’in tümünü yeniden kullanılacak olarak tasarladı. Starship, NASA’nın Artemis görevinin de ana omurgası durumunda. Starship, Apollo sonrasında ilk defa insanları Ay yüzeyine indirecek. Musk, roketin ne kadar güçlü olduğunu belirtmek için ise şunları söyledi: “Her bir Raptor roket motoru, bir Boeing 747'deki 4 motorun tamamından iki kat daha fazla itme gücü üretiyor Starship’ib roket iticisine güç veren 33 Raptor motoru var.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..