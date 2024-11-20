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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en güçlü ve en büyük roketi “muz” ile havalandı: İşte eşsiz manzaralar

    Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan SpaceX Starship, altıncı test uçuşunu gerçekleştirdi. Devasa roket aynı zamanda uzaya bir de muz taşıdı. İşte eşsiz manzara ve videolar.
    Dünyanın en büyük roketi muz ile havalandı: İşte harika görseller Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük ve güçlü roketi Starship, altıncı test uçuşunu tamamlayarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. SpaceX’in 122 metre uzunluğundaki devasa roketi, 19-20 Kasım tarihinde TSİ 01:00 sularında Teksas’taki Starbase üssünden fırlatıldı. Bu seferki görev, yalnızca teknik testlerle değil, aynı zamanda benzersiz bir yük ile dikkatleri üzerine çekti: bir pelüş muz.

    İlk yük pelüş muz oldu

    Dünyanın en büyük roketi muz ile havalandı: İşte harika görseller Tam Boyutta Gör
    Starship’in "Ship" adı verilen 50 metre uzunluğundaki üst aşaması, uzay yolculuğunda yeni kilometre taşları kaydetti. İlk kez bir kargo taşıyan araç, pelüş bir muzu yerçekimsiz ortam göstergesi olarak yanına aldı.
    Dünyanın en büyük roketi muz ile havalandı: İşte harika görseller Tam Boyutta Gör
    Ayrıca araç, uçuşun yaklaşık 38. dakikasında uzayda 6 Raptor motorundan birini kısa süreliğine yeniden ateşledi, bu ilk kez denendi. Ship, başarılı bir şekilde yörüngesel bir rota izleyerek, 65 dakika sonra Hint Okyanusu’na kontrollü bir iniş gerçekleştirdi.

    Starship'in ilk aşaması olan Super Heavy, 33 Raptor motoruyla birlikte ikinci Ship bölümünü yörüngeye taşıdıktan sona iniş prosedürüne başladı.

    Bir önceki uçuşta başarılı bir şekilde fırlatma kulesine geri dönen bu devasa aşama, bu kez birkaç dakika sonra denize kontrollü bir iniş yaptı. SpaceX, bu inişin planlandığını ve fırlatma sırasında alınan veriler doğrultusunda kuleye iniş denemesi yapılmadığını belirtti.

    Yeni şeyler test edildi

    Uçuş, yalnızca iniş denemeleriyle değil, aynı zamanda teknik yeniliklerle de öne çıktı. Starship’in ısı kalkanında yapılan değişiklikler, atmosferden yeniden giriş sırasında aracı daha dayanıklı hale getirmek için test edildi. Ayrıca Ship, iniş sırasında kanat kontrol sınırlarını zorlayan daha dik bir açıyla iniş yaparak gelecekteki manevra profilleri hakkında veri topladı. Test uçuşu sırasında tüm görüntüler ise SpaceX’in Starlink uydu interneti aracılığıyla iletildi.

    Starship, Ay ve Mars görevlerinde kullanılmak için geliştiriliyor. Musk ve SpaceX, Starship’in tümünü yeniden kullanılacak olarak tasarladı. Starship, NASA’nın Artemis görevinin de ana omurgası durumunda. Starship, Apollo sonrasında ilk defa insanları Ay yüzeyine indirecek. Musk, roketin ne kadar güçlü olduğunu belirtmek için ise şunları söyledi: “Her bir Raptor roket motoru, bir Boeing 747'deki 4 motorun tamamından iki kat daha fazla itme gücü üretiyor Starship’ib roket iticisine güç veren 33 Raptor motoru var.”

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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