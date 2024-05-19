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    Dünya'nın en büyük optik teleskobu, ilk gözlem aracına kavuşuyor

    Birleşik Krallık, inşa halinde olan dünyanın en büyük yer tabanlı optik teleskobunun ilk gözlem aracını üretmeye başlayacağını açıkladı. Araç ile potansiyel yaşanabilir dünyalar araştırılacak.
    Dünya'nın en büyük optik teleskobu, ilk gözlem aracına kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık, dünyanın en büyük yer tabanlı optik teleskobunun ilk görüntüleme cihazını geliştirmeye başladığını duyurdu. Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından inşa edilen Extremely Large Telescope (ELT) böylelikle ilk gözlem aracına kavuşacak. Roma Kolezyum büyüklüğünde olan dev teleskop, Şili'deki Atacama Çölü'nde deniz seviyesinden 3000 metre yükseklikte inşa ediliyor. 

    İlk cihaz üretime hazır

    Onaylanan ilk cihaz, Orta kızılötesi ELT Görüntüleyici ve Spektrograf (METIS) oldu. Cihaz, yakın zamanda son tasarım incelemesinden geçerek üretime hazır hale geldi. Gökbilimciler, gaz ve tozla dolu gezegen oluşturan diskleri görüntülemek için cihazın orta-kızılötesi görüşünü kullanacaklar. Toz parçacıkları görünür ışığı absorbe ettiği için, bu konumları incelemek için orta kızılötesi görüntülemeye ihtiyaç duyuluyor. METIS ile elde edilecek bilgiler galaksilerin oluşumu ve evrimi hakkındaki anlayışımızı şekillendirebilir.

    Dünya'nın en büyük optik teleskobu, ilk gözlem aracına kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    METIS ayrıca, yakındaki ötegezegenleri arayacak, güneş sistemimizin kökenlerini keşfedecek ve süper kütleli kara deliklerin gizlendiği galaksilerin çekirdeğini inceleyecek. Daha da ilginci, bu cihaz ile potansiyel yaşanabilir dünyaları araştırmak mümkün olacak. Bunun nedeni, bazı soğuk gezegenlerin orta kızılötesi bantta ışık üretmesi.

    Hubble'dan daha keskin görüntüler yakalayacak

    Tamamlandığında ELT yer teleskobu türünün tek örneği olacak. Görünür ve kızılötesi ışık dalga boylarını kullanarak evreni keşfedecek teleskobun, tarihin en iddialı bilimsel ve mühendislik projelerinden birisi olduğu belirtiliyor.

    Dünya'nın en büyük optik teleskobu, ilk gözlem aracına kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Teleskobun 39 metre büyüklüğündeki ana aynası, insan gözünden 100 milyon kat daha fazla ışık toplama kapasitesine sahip. Teleskopta toplamda 5 adet ayna olacak. Bunlardan üçü, gökyüzünün geniş açı net görüntülerini elde etmek için kavisli şekle sahip olacak.

    ELT, gelişmiş araçlarıyla, diğer yıldızların etrafında Dünya benzeri gezegenlerin varlığı, güneş sistemimiz dışında yaşam belirtileri ve en eski galaksilerin oluşumu ve evrimi gibi evrenimizle ilgili temel soruları yanıtlamaya çalışacak. 3000 tonluk devasa teleskobun 2028 yılında bilimsel faaliyetlere başlaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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