Dünya'nın en büyük optik teleskobu, ilk gözlem aracına kavuşuyor

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Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık, dünyanın en büyük yer tabanlı optik teleskobunun ilk görüntüleme cihazını geliştirmeye başladığını duyurdu. Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından inşa edilen Extremely Large Telescope (ELT) böylelikle ilk gözlem aracına kavuşacak. Roma Kolezyum büyüklüğünde olan dev teleskop, Şili'deki Atacama Çölü'nde deniz seviyesinden 3000 metre yükseklikte inşa ediliyor.

İlk cihaz üretime hazır

Onaylanan ilk cihaz, Orta kızılötesi ELT Görüntüleyici ve Spektrograf (METIS) oldu. Cihaz, yakın zamanda son tasarım incelemesinden geçerek üretime hazır hale geldi. Gökbilimciler, gaz ve tozla dolu gezegen oluşturan diskleri görüntülemek için cihazın orta-kızılötesi görüşünü kullanacaklar. Toz parçacıkları görünür ışığı absorbe ettiği için, bu konumları incelemek için orta kızılötesi görüntülemeye ihtiyaç duyuluyor. METIS ile elde edilecek bilgiler galaksilerin oluşumu ve evrimi hakkındaki anlayışımızı şekillendirebilir.

Tam Boyutta Gör METIS ayrıca, yakındaki ötegezegenleri arayacak, güneş sistemimizin kökenlerini keşfedecek ve süper kütleli kara deliklerin gizlendiği galaksilerin çekirdeğini inceleyecek. Daha da ilginci, bu cihaz ile potansiyel yaşanabilir dünyaları araştırmak mümkün olacak. Bunun nedeni, bazı soğuk gezegenlerin orta kızılötesi bantta ışık üretmesi.

Hubble'dan daha keskin görüntüler yakalayacak

Tamamlandığında ELT yer teleskobu türünün tek örneği olacak. Görünür ve kızılötesi ışık dalga boylarını kullanarak evreni keşfedecek teleskobun, tarihin en iddialı bilimsel ve mühendislik projelerinden birisi olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Teleskobun 39 metre büyüklüğündeki ana aynası, insan gözünden 100 milyon kat daha fazla ışık toplama kapasitesine sahip. Teleskopta toplamda 5 adet ayna olacak. Bunlardan üçü, gökyüzünün geniş açı net görüntülerini elde etmek için kavisli şekle sahip olacak.

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ELT, gelişmiş araçlarıyla, diğer yıldızların etrafında Dünya benzeri gezegenlerin varlığı, güneş sistemimiz dışında yaşam belirtileri ve en eski galaksilerin oluşumu ve evrimi gibi evrenimizle ilgili temel soruları yanıtlamaya çalışacak. 3000 tonluk devasa teleskobun 2028 yılında bilimsel faaliyetlere başlaması bekleniyor.

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