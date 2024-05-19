Dünya'nın en büyük optik teleskobu, ilk gözlem aracına kavuşuyor

İlk cihaz üretime hazır
Onaylanan ilk cihaz, Orta kızılötesi ELT Görüntüleyici ve Spektrograf (METIS) oldu. Cihaz, yakın zamanda son tasarım incelemesinden geçerek üretime hazır hale geldi. Gökbilimciler, gaz ve tozla dolu gezegen oluşturan diskleri görüntülemek için cihazın orta-kızılötesi görüşünü kullanacaklar. Toz parçacıkları görünür ışığı absorbe ettiği için, bu konumları incelemek için orta kızılötesi görüntülemeye ihtiyaç duyuluyor. METIS ile elde edilecek bilgiler galaksilerin oluşumu ve evrimi hakkındaki anlayışımızı şekillendirebilir.
Hubble'dan daha keskin görüntüler yakalayacak
Tamamlandığında ELT yer teleskobu türünün tek örneği olacak. Görünür ve kızılötesi ışık dalga boylarını kullanarak evreni keşfedecek teleskobun, tarihin en iddialı bilimsel ve mühendislik projelerinden birisi olduğu belirtiliyor.
ELT, gelişmiş araçlarıyla, diğer yıldızların etrafında Dünya benzeri gezegenlerin varlığı, güneş sistemimiz dışında yaşam belirtileri ve en eski galaksilerin oluşumu ve evrimi gibi evrenimizle ilgili temel soruları yanıtlamaya çalışacak. 3000 tonluk devasa teleskobun 2028 yılında bilimsel faaliyetlere başlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.