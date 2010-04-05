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Dünyanın en uzun binası Burj Dubai, güneş enerjisinden faydalanacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en uzun binası Burj Dubai, güneş enerjisinden faydalanacak
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Burj Dubai

Dünyanın en yüksek gökdeleni unvanını açık ara farkla elinde bulunduran Burj Khalifa ya da bilinen adıyla Burj Dubai, alternatif enerji sistemleriyle donatılıyor. Adrian Smith tarafından tasarlanan ve Samsung C&T tarafından inşa edilen 828 metre uzunluğundaki gökdelende, dünyanın en yüksek yapıları arasındaki yeşil enerji yarışının bir yansıması olarak günlük bazı ihtiyaçların karşılanmasında güneş enerjisinin kullanılması hedefleniyor.

Gelen bilgilere göre Burj Dubai içerisindeki ev ve iş yerlerinin ihtiyaç duyduğu sıcak su gereksiniminde güneş enerjisi devreye girecek. 2.7 metrekarelik mesafelerle yerleştirilecek 378 güneş panelinden elde edilecek enerji ile her gün 140.000 litre suyun ısıtılması ve sıcak su ihtiyacının bu şekilde karşılanması hedefleniyor. Yapılan hesaplamalara göre güneş enerjisiyle birlikte her gün 3200 kilo watt, yıllık ise 690MWh tasarruf sağlanacak.

Gökdelenler arasındaki rekabet, alternatif enerji kaynakları ekseninde devam edecek gibi görünüyor. Zira geçtiğimiz günlerde Tayvanlı yetkililer, dünyanın en yüksek yapısı unvanını kaybeden Taipei 101'i en çevreci gökdelen yapmak için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı.


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teramit 8 yıl
Bethrezen
Muhendislik harikasi. Merak ettigim bu gunes enerjisi projesi neden insaat sirasinda yapilmadi?

bazen biraz geç basıyor insan aklı
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no_clup 9 yıl
insanoğlu ne yapsa yeridir bunlar uçmuş
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einhander 9 yıl
jetgıller gıbı olcaz yerden metrelerce yukseklerde yasıcaz
bırazdaha kassalar 1 km yukseklıkte bına yapıcaklar
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mhtbodur 9 yıl
Discovery'de nasıl yapıldığına dair bir program yayınlandı projesi ile ilgili kat kat olmasının sebebi rüzgarı en iyi bu biçimde kesebilecek olması. İnşaat aşamasında en büyük sıkıntı denge konusu olmuştu.
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Elektroterm 9 yıl
Amerika da adamlar Manhattan gibi arazinin çok değerli olduğu yerlerde mevcut araziyi verimli kullanabilmek için yapıyorlardı bu işleri.(1950 lerde)Akılsız Arabikler koskoca bomboş çölün ortasında, sırf aşağılık komplekslerini köreltmek için yapıyorlar. Arap işlçiler amele olarak çalışırken, proje ve yönetim Amerikan ve İngiliz mühendis ve yöneticilerde.
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Mr.M 9 yıl
yahu yapıldığından beri içim tuhaf, yüksek binaları yarıştırmaya başladı devletler, utanıyorum insan olarak. biz bu muyuz yahu?
her "of harika" tarzı yorumda biraz daha acıyo içim, bu mudur hayat, bu mudur büyüklük. bizim binamız en yüksek midir. hiç mi doğanın, insanın önemi yoktur. robotlaşmak için bu kadar büyük adımlar atılırken neden doğa için insanlık için atılmaz anlamam . başından beri karşıydım bu projeye, her ne kadar kimsenin umrunda olmasa da
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zuhanda 9 yıl
Adrian Smith iron maiden ın gitaristi değil mi ? yaa
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romeoghost 9 yıl
Cam olmayan bölümlerde kıvrılabilir.fotovoltaik seffaf paneller kullanılabilir.
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ThE LoSt 9 yıl
tam bir şaheser baska söze gerek yok..
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shadow006 9 yıl

fx57
Dünyanın en yüksek gökdeleni unvanını açık ara farkla elinde bulunduran Burj Khalifa ya da bilinen adıyla Burj Dubai, alternatif enerji sistemleriyle donatılıyor. Adrian Smith tarafından tasarlanan ve Samsung C&T tarafından inşa edilen ............


Demek Adrian Smith tasarlayıp Samsung yapacakmış......

Alt tarafı koca göktelene sonradan gün ısı takacaklar bize süper teknoloji diye yutturuyorlar.
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icg 9 yıl

shadow006


fx57
Dünyanın en yüksek gökdeleni unvanını açık ara farkla elinde bulunduran Burj Khalifa ya da bilinen adıyla Burj Dubai, alternatif enerji sistemleriyle donatılıyor. Adrian Smith tarafından tasarlanan ve Samsung C&T tarafından inşa edilen ............


Demek Adrian Smith tasarlayıp Samsung yapacakmış......

Alt tarafı koca göktelene sonradan gün ısı takacaklar bize süper teknoloji diye yutturuyorlar.

Katılıyorum. Gökdeleni yapamadan önce akılları neredeymiş peki?
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eribanez 9 yıl
istabul sapphire 261m ile en yüksek bina özelliğinde ülkemizde ama onun yanında bu yapının hayali bile muazzam birşey:)
jetgillere 2 kala...:D
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chakra 9 yıl
828 metre


intihar için oradan atlasan çarpıncaya kadar hayatını 3-5 kere izlersin.
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fatihcanery 9 yıl
bu araplar kıt gerçekten kıt ,medeniyeti parayla satın almaya çalışıyorlar geriler ..Buraya saçılan parayla çok önemli projeler yapabilirlerdi insanlık için..
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