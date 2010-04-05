Dünyanın en uzun binası Burj Dubai, güneş enerjisinden faydalanacak

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Burj Dubai

Dünyanın en yüksek gökdeleni unvanını açık ara farkla elinde bulunduran Burj Khalifa ya da bilinen adıyla Burj Dubai, alternatif enerji sistemleriyle donatılıyor. Adrian Smith tarafından tasarlanan ve Samsung C&T tarafından inşa edilen 828 metre uzunluğundaki gökdelende, dünyanın en yüksek yapıları arasındaki yeşil enerji yarışının bir yansıması olarak günlük bazı ihtiyaçların karşılanmasında güneş enerjisinin kullanılması hedefleniyor.

Gelen bilgilere göre Burj Dubai içerisindeki ev ve iş yerlerinin ihtiyaç duyduğu sıcak su gereksiniminde güneş enerjisi devreye girecek. 2.7 metrekarelik mesafelerle yerleştirilecek 378 güneş panelinden elde edilecek enerji ile her gün 140.000 litre suyun ısıtılması ve sıcak su ihtiyacının bu şekilde karşılanması hedefleniyor. Yapılan hesaplamalara göre güneş enerjisiyle birlikte her gün 3200 kilo watt, yıllık ise 690MWh tasarruf sağlanacak.

Gökdelenler arasındaki rekabet, alternatif enerji kaynakları ekseninde devam edecek gibi görünüyor. Zira geçtiğimiz günlerde Tayvanlı yetkililer, dünyanın en yüksek yapısı unvanını kaybeden Taipei 101'i en çevreci gökdelen yapmak için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı.