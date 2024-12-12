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    Güneş panelleri için geliştirilen esnek montaj sistemi zorlu şartlara meydan okuyor

    Çin merkezli DAS Solar tarafından geliştirilen esnek mostaj sistemi, güneş panellerinin dayanıklılığını kayda değer ölçüde arttırarak zorlu şartlara karşı ayakta kalmasını sağlıyor.
    Güneş panelleri için geliştirilen esnek montaj sistemi sergilendi Tam Boyutta Gör
    Çin'de güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren başlıca şirketlerden biri olan DAS Solar, güneş panelleri için geliştirdiği esnek montaj sistemleriyle bu panellerin hem kurulum alanlarını genişletmeye, hem de kurulum sonrası dayanıklılıklarını arttırmaya devam ediyor.

    DAS Solar'ın yeni nesil esnek montaj sistemi, boru şeklindeki geleneksel bağlantı parçalarının yerine şirket bünyesinde geliştirilen öngerilmeli çelik kabloları kullanıyor. Doğu-batı yönü bu tür öngerilmeli iki kabloyla desteklenirken, kuzey-güney yönü ise yatay şekilde yerleştirilmiş bir dizi stabil kabloyla yapıyı güçlendiriyor. Bu özgün tasarımla, doğu-batı ve kuzey-güney yönleri boyunca uzanan bir kablo ağı oluşturuluyor. Bu kablo ağıyla monte edilen güneş panelleri, dışarıdan gelen kuvvetlere etkili bir şekilde karşı koyuyor ve rüzgar direnci performansını önemli ölçüde artırarak enerji santralinin uzun vadede istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

    DAS Solar'ın Sistemini Kullanan Paneller, Yagi Tayfununa Dayandı

    Bu montaj sisteminin konvansiyonel yöntemlere kıyasla bir diğer avantajı da çok daha az sayıda civata kullanıyor olması. Standart bir montaj sisteminde ortalama 228 civata kullanılırken, bu sistemde sadece 30 civata kullanılıyor. Öte yandan kullanılan bu civatlarda da özel bir tasarım tercih ediliyor. Böylece şiddetli rüzgar altında bu civataların gevşemesi önleniyor ki bu da yapının bütünlüğünü tehlikeye atan mikro çatlakların oluşmasını engelliyor.

    DAS Solar'ın bu yeni nesil montaj sistemi sahada test edilmeye başlandı. Ortaya çıkan sonuçlar ise son derece etkileyici. Çin'in Hainan bölgesindeki bir balık çiftliğinin üzerine kurulan 70 MW'lık enerji santralinde kullanılan bu montaj sistemi, şu ana kadar tüm dayanıklılık testlerinden başarıyla geçti. Hatta kısa süre önce Güney Doğu Asya'da gerçekleşen 5. kategori tayfunda bile ayakta kalmayı başardı. Yagi adı verilen bu tayfun, Güney Çin Denizi'nde bugüne kadar görülen en büyük tayfunlardan biriydi. DAS Solar'ın montaj sisteminin bu tayfuna bile dayanmış olması, dayanıklılığı konusundaki tüm şüpheleri gidermiş oldu.

    DAS Solar'ın geçtiğimiz günlerde sergilediği dördüncü nesil esnek montaj sistemi, 9 metra yükseliğe kadar çıkıyor. Bu sistem, 20 ve 40 metre olmak üzere iki farklı panel uzunluğunu destekliyor.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 21 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

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