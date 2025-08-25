Giriş
    Çin'in ucuz güneş panelleri Afrika'nın enerji altyapısını dönüştürmeye başlıyor

    Çin'in düşük maliyetli güneş panelleri, Afrika ülkelerine enerji altyapılarını dönüştürme imkânı sağlıyor. Çin'in Afrika'ya yaptığı güneş paneli satışları rekor seviyelere ulaşmış durumda.

    Çin'in ucuz güneş panelleri Afrika'nın enerji altyapısını dönüştürmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın geri kalanının hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına geçtiği son 10 yıl içinde Afrika'daki enerji dönüşümü ise bir hayli sınırlı kaldı. Görece daha ucuza elde edilebilen kömür ve petrol gibi karbon yakıtlar, bugün hâlâ  Afrika'nın başlıca enerji kaynakları olmaya devam ediyor. Ancak Çinli şirketlerin sağladığı düşük maliyetli güneş panelleri, yıllar sonra ilk kez Afrika ülkelerine bir dönüşüm imkânı sağlıyor. Nitekim paylaşılan son rakamlar, Afrika ülkelerinin de bu fırsatı değerlendirdiğini gösteriyor.

    Wired tarafından aktarılan bilgilere göre 2025'in Mayıs ayında Afrika ülkeleri Çin'den toplam 1.57 Gigawatt kapasiteye sahip güneş paneli satın aldı. Afrika bölgesi için bu, bugüne kadar bir ayda yapılan en büyük satın alım. Üstelik bu alımı yapan öyle Güney Afrika gibi görece daha iyi şartlara sahip Afrika ülkeleri de değil. Analist Dave Jones, bu güneş panellerinin büyük bölümünün ufak çaplı Afrika ülkelerine satıldığına dikkat çekiyor.

    Afrika ülkelerinin Çin'den aldığı güneş panellerinin sayısı geçtiğimiz yıla oranla kayda değer ölçüde artmış durumda. Dave Jones, bazı ülkelerde bu sayının iki katına çıktığını söylüyor. Bu konuda en büyük sıçramayı yapan ülkelerden biri Cezayir. Yılın ik yarısında 0.76 Gigawatt kapasiteli güneş paneli alan Cezayir, böylece bir önceki yıla kıyasla %6300'lük bir artışa imza attı. Diğer yandan daha küçük çaplı bir ülke olan Çad, bu yıl Çin'den aldığı güneş panelleriyle neredeyse tüm enerji altyapısını değiştirecek kapasiteye ulaştı.

    Afrika Ülkeleri Temiz Enerjiden Ziyade Ucuz Enerjiyle İlgileniyor

    Afrikalı ülkelerin güneş enerjisine yönelmesinin arkasında iklim değişikliğine dair kaygılar değil, ekonomik hesaplar yatıyor. Çinli şirketlerin son derece uygun fiyatlara sattığı güneş panelleri, bu ülkelere enerji maliyetlerini azaltacak bir çözüm sunuyor. Nitekim çoğu bölgede (özellikle de daha ufak çaplı ülkelerde) doğrudan vatandaşlar ya da yerel yönetimler bu panelleri satın alıp evlerin çatılarına kuruyor. Aslında daha önce benzer bir dönüşüme Pakistan'da şahit olmuştuk. Nitekim Pakistan bugün elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü evlerin çatısına kurulu olan panellerden karşılıyor. Aynı şekilde Güney Afrika'da da benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Wired tarafından paylaşılan bilgiler, şimdi daha ufak çaplı Afrika ülkelerinin de aynı yoldan ilerlediğini gösteriyor.

    Bu yolda Afrika ülkelerinin önünde duran en önemli engellerden biri Donald Trump'ın enerji politikaları. Çünkü Trump döneminde ABD, Çin'den yaptığı alımları fazlasıyla sınırlandırdı. Normalde ABD'ye çok sayıda güneş paneli satan Çinli panel üreticileri, bir anda önemli bir pazarı kaybetti. Talepte yaşanan bu düşüş, Çinli panel üreticilerini zora sokmuş durumda. Bu zorluğun fiyatlandırma politikalarına yansıyacağından korkuluyor. Afrika'da önemli bir dönüşümün başladığı bu dönemde güneş paneli fiyatlarının yeniden yukarı çıkması, bu önemli dönüşümü sekteye uğratabilir. Ancak en azından şu an için gidişat oldukça olumlu görünüyor.

