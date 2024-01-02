Dünyanın ilk yeraltı otonom robot teslimat sistemi kullanıma girdi

Tam Boyutta Gör ABD’nin gerçek dünyayla bağlantılı altyapı ve 5G ile desteklenen ilk akıllı şehirlerden biri olan 42 bin nüfuslu Peachtree Corners, giderek daha fütüristtik bir hal alıyor. Zira kısa bir süre önce firması Pipedream, dünyanın ilk yeraltı otonom robot teslimat sistemini resmen kullanıma aldı. Yeraltı otonom robot teslimat sistemi projesi için Georgia eyaletindeki Curiosity Labs ile birlikte çalışdı.

Yeraltı otonom robot teslimat sistemi

Yeraltı lojistik çözümü, mevcut teslimat altyapısının alamet-i farikası olan emisyon ve tıkanıklık sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Firmaya göre otonom yapıdaki sistem, yeraltı teslimat hattı aracılığıyla tüketici ürünlerinin yüzde 95'inden fazlasını düşük maliyetli, emisyonsuz ve tıkanıklık olmadan müşterilere ulaştırabiliyor.

Tam Boyutta Gör Pipedream’in sistemi fütüristtik olsa da çalışma şekli oldukça basit. En basit tanımıyla Pipedream'in sistemi yükü taşıyan kutulardan oluşuyor. Bunlar şu anda hem teslimat hem de teslim alma için sipariş edilen ürünlerin yüzde 95'inden fazlasını barındıracak şekilde tasarlanmış durumda. Sıcaklık kontrolü ile donatılmış bir yer üstü arayüzü olan portal, 18 kilogram ağırlığa kadar olan siparişleri taşıyabiliyor.

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Bu kutular ise otonom elektrikli robot ile alıcılara iletiliyor. Bu robotik sistem saatte 64 kilometre hıza ulaşıyor. Pipedream web sitesine göre yüzeyin altındaki yeraltı altyapısı, demiryolu ağı için bir kanal oluşturan, 90 derecelik kolay dönüşler için tasarlanmış kavşaklara sahip, robotlarının çevikliğini ve gezinme yeteneklerini artıran hazır borulardan yararlanıyor. Yani bu sistemi şehre entegre etmek için ekstra bir çaba gerekmiyor. Pipedream, teslimat sistemini yer altına ve doğrudan müşteriye getirerek, yalnızca kolaylık sağlamakla kalmayacak aynı zamanda yollardaki teslimat araçlarından kaynaklanan trafiği, gürültüyü ve emisyonları ortadan kaldıracak.

Peachtree Corners'da yapılan kurulum yaklaşık 1,6 km uzunluğunda ve yoğun bir alışveriş merkezini Curiosity Lab'ın akıllı şehir inovasyon merkezine bağlıyor. Curiosity Lab çalışanları artık hafta içi yoğun öğle yemeği saatlerinde çeşitli restoranlardan yemek siparişi verebiliyor ve talep üzerine hazır ürünler seçebiliyor. Yapılan açıklamaya göre, bu hizmet Pazartesi'den Cuma'ya kadar, özellikle de yoğun öğle yemeği saatlerinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Gelecek vizyonu daha da etkileyici

Tam Boyutta Gör Firmanın 2030 vizyonu, lojistik alanında devrim niteliğinde bir durum olan hiper lojistiğe ulaşmak. Hiper lojistik, ürünlerin 10 dakikanın altında, 1 dolarlık maliyetle güvenilir bir şekilde teslim edilmesini, sorunsuz iade süreçlerini, şehirle gelir paylaşımını ve emisyon ile trafik sıkışıklığının sıfıra indirilmesini kapsıyor.

ABD’nin 2030 yılına kadar trafiğinin yüzde 40'ını teslimata ayırması beklenirken, şirketin hedefi ise bu trafiği yenilikçi çözümlerle yeraltına yönlendirmek. Bu arada Fortune Business Insights'a göre, teslimat robotları için küresel pazar hacmi 2023'te 306,3 milyon dolardan 2030'da 2,1 milyar dolara çıkacak. Bu hızlı büyümenin nedeni olarak ise teknolojik yenilikler gösteriliyor. Aşağıdaki videoda Pipedream sisteminin çalışma şeklini izleyebilirsiniz.

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