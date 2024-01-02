Dünyanın ilk yeraltı otonom robot teslimat sistemi kullanıma girdi

Yeraltı otonom robot teslimat sistemi
Yeraltı lojistik çözümü, mevcut teslimat altyapısının alamet-i farikası olan emisyon ve tıkanıklık sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Firmaya göre otonom yapıdaki sistem, yeraltı teslimat hattı aracılığıyla tüketici ürünlerinin yüzde 95'inden fazlasını düşük maliyetli, emisyonsuz ve tıkanıklık olmadan müşterilere ulaştırabiliyor.
Bu kutular ise otonom elektrikli robot ile alıcılara iletiliyor. Bu robotik sistem saatte 64 kilometre hıza ulaşıyor. Pipedream web sitesine göre yüzeyin altındaki yeraltı altyapısı, demiryolu ağı için bir kanal oluşturan, 90 derecelik kolay dönüşler için tasarlanmış kavşaklara sahip, robotlarının çevikliğini ve gezinme yeteneklerini artıran hazır borulardan yararlanıyor. Yani bu sistemi şehre entegre etmek için ekstra bir çaba gerekmiyor. Pipedream, teslimat sistemini yer altına ve doğrudan müşteriye getirerek, yalnızca kolaylık sağlamakla kalmayacak aynı zamanda yollardaki teslimat araçlarından kaynaklanan trafiği, gürültüyü ve emisyonları ortadan kaldıracak.
Peachtree Corners'da yapılan kurulum yaklaşık 1,6 km uzunluğunda ve yoğun bir alışveriş merkezini Curiosity Lab'ın akıllı şehir inovasyon merkezine bağlıyor. Curiosity Lab çalışanları artık hafta içi yoğun öğle yemeği saatlerinde çeşitli restoranlardan yemek siparişi verebiliyor ve talep üzerine hazır ürünler seçebiliyor. Yapılan açıklamaya göre, bu hizmet Pazartesi'den Cuma'ya kadar, özellikle de yoğun öğle yemeği saatlerinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor.
Gelecek vizyonu daha da etkileyici
ABD’nin 2030 yılına kadar trafiğinin yüzde 40'ını teslimata ayırması beklenirken, şirketin hedefi ise bu trafiği yenilikçi çözümlerle yeraltına yönlendirmek. Bu arada Fortune Business Insights'a göre, teslimat robotları için küresel pazar hacmi 2023'te 306,3 milyon dolardan 2030'da 2,1 milyar dolara çıkacak. Bu hızlı büyümenin nedeni olarak ise teknolojik yenilikler gösteriliyor. Aşağıdaki videoda Pipedream sisteminin çalışma şeklini izleyebilirsiniz.Kaynakça https://www.inceptivemind.com/pipedream-launches-worlds-first-underground-robotic-delivery-system/36096/ https://www.pipedreamlabs.co/cities Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.