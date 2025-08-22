Giriş
    Pentagon’dan uzay atılımı: Blue Origin ve Anduril’e yeni görev

    Pentagon, uzaydan kargo taşımacılığı için Blue Origin ve Anduril ile anlaştı. REGAL programı kapsamında geliştirilecek kapsüller, askeri yükleri bir saatten kısa sürede yüzeye indirecek.

    Pentagon’dan uzay atılımı: Blue Origin ve Anduril’e yeni görev Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri, yük taşımacılığında devrim yaratabilecek bir proje için Blue Origin ve Anduril ile anlaşma imzaladı. İki şirket, Pentagon’un Rocket Cargo programı kapsamında uzaydan Dünya’ya askeri kargo taşımaya yönelik teknolojileri inceleyecek.

    Blue Origin’in aldığı sözleşmenin değeri 1,37 milyon dolar, Anduril’in ise 1 milyon dolar. Rakamsal olarak küçük görünen bu anlaşmalar, uzun vadede milyarlarca dolarlık savunma ihalelerinin ön adımı olarak değerlendiriliyor.

    Uzaydan Dünya’ya lojistik

    Projeler, ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’nın (AFRL) REGAL (Rocket Experimentation for Global Agile Logistics) programı altında yürütülüyor. Bu programın amacı, yeniden kullanılabilir roketler ve yeniden giriş kapsülleri sayesinde askeri kargoları Dünya’nın herhangi bir noktasına bir saatten kısa sürede ulaştırmak.

    Blue Origin, şirketin geliştirdiği ağır yük taşıyabilen New Glenn roketi üzerinden “noktadan-noktaya kargo taşımacılığı” potansiyelini analiz edecek.

    Anduril’e büyük iş

    Pentagon’dan uzay atılımı: Blue Origin ve Anduril’e yeni görev Tam Boyutta Gör
    Savunma teknolojileriyle bilinen Anduril ise farklı bir alana adım atıyor. Şirketin aldığı sözleşme, yörüngeden Dünya’ya 5 ila 10 ton arasında yük taşıyabilecek yeniden giriş kapsülü üzerine bir fizibilite çalışmasını kapsıyor. Bu kapsülün, farklı roketlerle uyumlu çalışması ve yüksek sıcaklıklara dayanabilecek bir ısı kalkanı sistemine sahip olması bekleniyor.

    Yeniden giriş teknolojisi, uzay endüstrisinin en kritik sorunlarından biri. Kapsüllerin atmosferde yanmadan Dünya’ya dönmesi, yükleri zarar görmeden taşıması oldukça karmaşık bir süreç. Şu anda SpaceX Dragon kapsülü ISS’ten kargo ve astronot getiriyor, Varda Space Industries gibi girişimler de üretim amaçlı kapsüller üzerinde çalışıyor. Ancak bu kabiliyete sahip şirketlerin sayısı halen çok sınırlı.

    REGAL kapsamında uzay üzerinden taşınan dev kargoların bir kapsül aracılığıyla Dünya’ya indirilip hızlıca kullanılabilmesi hedefleniyor. AFRL’ye göre uzun vadede bu sistem, insanları da noktadan noktaya taşıyabilecek.

