Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Einstein ilk nükleer bombanın yapımına neden yardım etmedi?

    Albert Einstein, ABD'yi ilk nükleer bombayı geliştirmek için hızla harekete geçmeye çağırmış ancak Manhattan Projesi'ne dahil olmamıştı. Peki, Einstein nükleer bombanın yapımına neden yardım etmedi?

    1
    Einstein'ın ilk nükleer bombanın yapımına neden yardım etmedi? Tam Boyutta Gör
    Nazi Almanyası'nın 1939'da Polonya'yı işgal etmesinin ardından başta Albert Einstein olmak üzere Leo Szilard ve Eugene Wigner, ABD hükümetini Nazilerin ilk nükleer bombayı geliştiren taraf olabileceği ve bunun insanlık için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Einstein, ABD'nin caydırıcı bir unsur olarak nükleer bomba geliştiren ilk ülke olması çağrısında bulunarak 1942'de Manhattan Projesi'nin kurulmasına ve nihayetinde ilk nükleer bombanın geliştirilmesine yol açtı.

    İlginçtir ki Einstein, Manhattan Projesi'nin oluşumunda kilit bir figür olmasına rağmen hiçbir zaman projenin bir parçası olmamıştı.

    Harekete geçme çağrısı

    Ağustos 1939'da Einstein ve Szilard, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e Nazilerin nükleer bomba geliştirebileceği konusunda uyarıda bulunan bir mektup gönderdi. Mektupta Macar fizikçi Szilard'ın çalışmalarına atıfta bulunuluyor ve yaklaşan bu tehdide karşı bir nükleer program başlatılması için "hızla harekete geçilmesi" tavsiye ediliyordu.

    ABD'yi bir nükleer program başlatmaya çağırmış olmasına rağmen Einstein, Manhattan Projesi'nde hiçbir zaman yer almadı ve hatta Christopher Nolan'ın nükleer bombanın geliştirilmesiyle ilgili yeni filmine konu olan Los Alamos Laboratuarı direktörü J. Robert Oppenheimer tarafından seçilen fizikçilerin de Einstein’a danışması yasaklandı.

    Einstein'ın ilk nükleer bombanın yapımına neden yardım etmedi? Tam Boyutta Gör
    Bunun nedeni, ABD'li yetkililerin Einstein’ın sol görüşlü siyasi görüşlerinin güvenlik tehdidi oluşturduğuna inanmasıydı. Nitekim Temmuz 1940'ta ABD Ordusu İstihbarat Ofisi, Einstein'ın siyasi ideolojisi nedeniyle projede çalışması için gereken güvenlik iznini vermedi. Aradan geçen birkaç yılın ardından Manhattan Projesi, Ağustos 1942'de kuruldu. 16 Temmuz'da Oppenheimer ve sözde "aydınları" Trinity Testi için "Gadget" adı verilen bir nükleer silahın ilk patlamasını gerçekleştirdi. Bir aydan kısa bir süre sonra Müttefik kuvvetler Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki'ye inşa ettikleri nükleer silahları attılar.

    Bulletin of the Atomic Scientists'e göre Einstein'ın bu korkunç saldırıları öğrendiğinde "Yazıklar olsun bana" dediği aktarılmakta: “Almanların atom bombası üretmeyi başaramayacaklarını bilseydim parmağımı bile kıpırdatmazdım.”

    The New York Times'a göre Szilard ve Macar asıllı fizikçi arkadaşı Eugene Wigner Einstein ile aynı fikirde olduklarını ifade ettiler.

    Oppenheimer da Einstein'ın pişmanlığını yineledi

    Robert Oppenheimer'ın kendisi de hayatının ilerleyen dönemlerinde Einstein'ın ifade ettiği duyguları tekrarlayarak pişmanlığını dile getirmiştir. Oppenheimer, 16 Temmuz 1945'te ilk nükleer silah patlamasına tanıklık ederken, Hindu kutsal kitabı Bhagavad-Gita’dan bir parçayı aklından geçirdi: "Şimdi ben Ölüm oldum, dünyaların yok edicisi".

    Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılmasından kısa bir süre sonra Albert Einstein şu açıklamayı yaptı:

    "Artık insanlığın savaştan vazgeçmesi gereken zaman geldi. Uluslararası sorunları savaşa başvurarak çözmek artık mantıklı değil. Hiroşima ve Nagazaki'de patlatılan bombalar gibi bir atom bombası bir şehri yok edebildiğine, Minneapolis büyüklüğünde küçük bir şehirdeki tüm insanları öldürebildiğine göre, artık uluslar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için insanoğlunun akıl gücünü kullanmamız gerektiğini görebiliriz.

    Adalet ilkelerine uygun olarak uluslararası hukuku geliştirmeli, Birleşmiş Milletleri güçlendirmeli ve bundan böyle dünyada barışı sağlamalıyız."

    Albert Einstein'ın bu sözlerine o dönemde çok az kişi kulak verdi.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/culture/heres-why-einstein-didnt-help-build-the-first-nuclear-bomb https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1962/ceremony-speech/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şahin k porno çalışmaktan korkuyorum klima hava temizleme modu arabaya yazılım atmak toki hermetik şofben

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro
    Apple iPhone 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız