Askeri sevkiyatlarda uçak yerine roket dönemi başlıyor

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Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri, lojistik taşımacılığın sınırlarını zorlayacak devrim niteliğinde bir projeye yatırım yapıyor. “Rocket Cargo” adı verilen bu girişim, 100 tona kadar kargo veya personeli 90 dakikadan kısa sürede dünyanın herhangi bir yerine ulaştırmayı hedefliyor. İlk test uçuşlarının 2026’dan önce başlaması beklenmiyor ancak hazırlıklar hızla ilerliyor.

Askeri lojistikte roket dönemi

Proje, Rocket Experimentation for Global Agile Logistics (REGAL) programının bir parçası olarak geliştiriliyor ve yalnızca bir roket değil, tam entegre bir askeri lojistik sistem oluşturmayı hedefliyor.

Rocket Cargo sistemi, tekrar kullanılabilir ticari roketleri alt yörüngeye çıkararak, tıpkı bir kargo uçağı gibi ancak çok daha hızlı şekilde görev yapmayı amaçlıyor. Bu sistemin nihai hedefi, C-17 Globemaster III tipi ağır kargo uçaklarının taşıma kapasitesine ulaşmak. Bu da bir seferde yaklaşık 77 tonluk yük anlamına geliyor. Proje kapsamında geliştirilecek sistem ile dünyanın herhangi noktasına 60 ila 90 dakika iniş yapılması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Ancak mesele sadece büyük bir roket inşa etmekle bitmiyor. REGAL programı, bu teknolojiyi bir askeri hava nakliye filosunun operasyonel işleyişiyle aynı düzeyde, entegre ve sürdürülebilir bir sistem haline getirmeyi planlıyor.

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Bu vizyonun ilk adımı olarak, ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL), Rocket Lab USA ile önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, firmanın geliştirdiği Neutron adlı yeniden kullanılabilir roket, 2026 veya sonrasında gerçekleştirilecek bir test için kullanılacak.

13 tonluk taşıma kapasitesine sahip Neutron roketi, potansiyel bir taşıma görevine benzer bir yörüngeye yerleştirilecek ve kontrollü bir şekilde atmosfere yeniden giriş yapacak. Uçuş sırasında, sıcaklık, basınç, hızlanma kuvvetleri, ısı akısı ve yapısal etkilere ilişkin detaylı telemetri verileri toplanacak. Bu veriler, gelecekteki roketlerin hem yük taşıma hem de insanlı görevler için güvenli ve verimli şekilde tasarlanmasını sağlayacak.

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