Çinli insansı robot 1.400 kilogramlık otomobili elleriyle çekti

Çinli robottan güç gösterisi
Deneyin videosu, BAAI’nin resmi X hesabında paylaşılırken, görüntülerde G1 modelinin otomobili park alanından çıkarmak için çaba sarf ettiği, ardından insan benzeri bir duruş sergileyip hafifçe çömelerek denge kazandığı görülüyor. Robotun bu süreçte ileri düzey dinamik denge sistemi sayesinde kontrolünü kaybetmeden hareket etmesi, yapay zeka destekli güç aktarımı ve denge algoritmalarının geldiği noktayı gözler önüne serdi.
Unitree G1, daha önce yürüme, zıplama ve geri takla gibi insan hareketlerini taklit eden yetenekleriyle ön plana çıkmıştı. Ancak bu son test, G1’in yalnızca çevikliğini değil, aynı zamanda fiziksel dayanıklılığını da ortaya koyuyor.
Ancak uzmanlara göre, G1'in bu görsel olarak etkileyici performansı, gerçek dünyadaki pratik kullanım açısından halen sorgulanabilir. Zira böylesi gösteriler, insansı robotların günlük yaşam veya endüstriyel koşullardaki gerçek kullanım senaryolarını tam anlamıyla yansıtmıyor. Düz ve sert bir zeminde 1,4 tonluk bir aracı hareket ettirmek sanıldığı kadar büyük bir güç gerektirmez. Çünkü çekişte belirleyici olan ağırlık değil, tekerlek ile zemin arasındaki sürtünme katsayısıdır. Bu yüzden insanlar da uygun açı ve dengeyle benzer bir aracı kolaylıkla çekebilir. Dolayısıyla robotun yaptığı gösteri teknik olarak etkileyici görünse de, gerçek anlamda yüksek tork veya çekiş gücü testi sayılmaz. Daha çok denge, kuvvet aktarımı ve hareket koordinasyonu algoritmalarını sergileme amacı taşıyor.
