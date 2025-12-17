Tesla, 30 günlük satış yasağıyla karşı karşıya

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD, Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) tarafından yürütülen uzun soluklu soruşturma kapsamında, şirketin sürücü destek yazılımlarına ilişkin pazarlama dilinin tüketicileri yanılttığına hükmedildi. Bu karar doğrultusunda Tesla’nın Kaliforniya’daki araç satışlarının 30 gün süreyle askıya alınması gündemde bulunuyor.

Tesla için şok karar

Süreç, idari bir yargıcın Tesla’nın “Autopilot” ve “Full Self-Driving” (Tam Otonom Sürüş) isimli yazılımlarının yeteneklerinin olduğundan fazla gösterildiğine karar vermesiyle yeni bir aşamaya taşındı. Yargıç, DMV’nin talebini haklı bularak satışların geçici olarak durdurulmasını uygun gördü. Ancak DMV, bu kararın hemen yürürlüğe girmeyeceğini, Tesla’ya 60 günlük bir süre tanınacağını açıkladı. Bu süre içinde şirketin yanıltıcı olduğu değerlendirilen pazarlama ifadelerini değiştirmesi veya tamamen kaldırması bekleniyor.

DMV, satışlar haricinde Tesla’nın üretim lisansının da 30 gün askıya alınmasını önerdi. Bu öneri de şimdilik ertelendi. Bloomberg’in aktardığına göre, her iki yaptırım da Tesla’nın atacağı adımlara bağlı olarak tamamen düşürülebilir. Şirketin belirtilen sürede uyum sağlaması halinde kararlar uygulanmayacak. Ayrıca Tesla’nın, bu sürecin sonunda karara itiraz hakkı da bulunuyor.

Tesla, satışlar devam edecek dedi

Tesla cephesinden ise kararın ardından hızlı bir açıklama geldi. Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Kaliforniya'daki satışlar kesintisiz devam edecek” dedi. Tesla, alınan kararın yalnızca “Autopilot” teriminin kullanımına yönelik bir tüketici koruma meselesi olduğunu öne sürerek bugüne kadar hiçbir müşterinin resmi olarak şikayette bulunmadığını ifade etti.

Tesla, benzer iddialar nedeniyle daha önce de soruşturmalara konu olmuştu. Ayrıca Autopilot teknolojisinin dahil olduğu kazalarla ilgili açılan çok sayıda bireysel dava bulunuyor. Tesla’nın pazarlama dili nedeniyle sürücülerin sistemlere aşırı güven duyduğu, bunun da kazaya ve can kaybına katkı sağladığı iddia ediliyor.

Kaliforniya, ABD’nin en büyük pazarı ve satışların burada durması ciddi sonuçlar doğurabilir. Üretim lisansını durdurmak da aynı şekilde Tesla’yı ciddi şekilde etkiler. Zira eyaletteki Fremont fabrikası Kuzey Amerika pazarına yönelik yüzbinlerce araç üretiyor.

