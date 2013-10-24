eSight gözlük modeliyle ileri derece görme zorlukları ortadan kalkıyor

Herhangi bir nedenden dolayı işitme zorluğu çeken kişiler için bu sorunu ortadan kaldırmaya ya da azaltmaya yönelik birçok işitme cihazı piyasada yer alıyor. Bu tarz bir cihazın görme zorluğu yaşayan kişiler için de faydalı olabileceğini düşünen eSight şirketi, teknolojinin nimetlerinden de yararlanarak özel bir modeli geliştirmiş durumda.

Gözlük formunda hazırlanan eSight, bünyesinde bir HD video kamera ile iki adet LED LCD ekran barındırıyor ve beraberinde özel bir kontrol ünitesi geliyor. Kişilerin baktıkları noktaları kayıt altına alan HD kamera, bu video görüntüsünü kontrol ünitesine gönderiyor ve seçilen kişisel ayalar ile özel algoritmalar doğrultusunda işlenen bu görüntü bu sefer LCD ekran üzerine getiriliyor. Sonuç olarak her zaman net bir okuma ve izleme performansı elde edilmiş oluyor. Farklı renk, yakınlaşma ve kontrast ayarlamalarına izin veren kontrol ünitesi, isteğe bağlı olarak aktarılan görüntünün dondurulmasını da sağlayabiliyor.

Şimdilik Amerika ve Kanada merkezli olarak 9,750$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satılan eSight gözlük modeli hakkında hazırlanan ayrıntılı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.esighteyewear.com