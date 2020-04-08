EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar

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Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerini dijital ortamda sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimleri TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden sürdürüyor. Buna ek olarak öğretmenler Zoom, Teams gibi uygulamalarla da canlı sınıf ortamından ders anlatımını devam ettiriyor.

Evden eğitim başlamasıyla birlikte bazı ihtiyaçlarımız değişmiş durumda. Veliler, gençlerin eğitim ve eğlence ihtiyacı için tablet ve laptop arayışına başladı. Ayrıca yazıcı satışları ciddi oranda arttı.

Bu yazımızda uzaktan eğitim amacıyla kullanabileceğiniz tablet bilgisayar ve dizüstü bilgisayar modellerinin düşük fiyatlı olanlarını bir araya getirdik. Eğer çocuğunuz internette gezinsin, EBA’ya bağlansın, video seyretsin istiyorsanız bu uygun fiyatlı modeller işinizi görecektir.

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Uygun fiyatlı tablet bilgisayarlar, telefonlar kadar hızlı çalışmıyor. Bu nedenle alacağınız modelin yük altında performansının yetersiz kalacağını belirtmemizde fayda var. Ayrıca ucuz modellerde arıza sıklığı arttığı için bütçenizi arttırabiliyorsanız güvenilir markanın ürünlerini tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Hometech Alfa 8 RX

Beklentiniz çok yüksek değilse, video izlemek, webde gezinmek için kullanılacaksa ihtiyacınızı giderecek en uygun fiyatlı modelin bu model olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatı 500 TL’nin altında

Huawei MediaPad T5 10.1

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Daha stabil performans ve orta seviye oyun deneyimi için Huawei MediaPad T5’e yönelebilirsiniz. 16 GB hafızalı versiyonu yaklaşık 1050 TL’ye satılıyor.

Acer Swift 3 SF314-41-R0A0 Notebook

Tablet bilgisayar almak yerine dizüstü bilgisayar almak isterseniz Ryzen 3 3200U işlemcili modellere yönelerek uygun fiyata daha yüksek performans alabilirsiniz. CS GO, PUBG Lite ve eski oyunları oynayabilirsiniz.

Acer A315-53G NX.H9JEY.007A2 Notebook

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Ryzen işlemcili bilgisayar almak istemiyor ve daha yüksek hafıza istiyorsanız bu bilgisayara bakabilirsiniz.

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