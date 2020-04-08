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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçiş yaptık. Uzaktan eğitime geçişle birlikte öğrencilerin tablet ve bilgisayar ihtiyacı ortaya çıktı. Bu yazımızda uygun fiyatlı modelleri derledik.
    13 sa.
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    4
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar
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    Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerini dijital ortamda sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimleri TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden sürdürüyor. Buna ek olarak öğretmenler Zoom, Teams gibi uygulamalarla da canlı sınıf ortamından ders anlatımını devam ettiriyor.

    Evden eğitim başlamasıyla birlikte bazı ihtiyaçlarımız değişmiş durumda. Veliler, gençlerin eğitim ve eğlence ihtiyacı için tablet ve laptop arayışına başladı. Ayrıca yazıcı satışları ciddi oranda arttı.

    Bu yazımızda uzaktan eğitim amacıyla kullanabileceğiniz tablet bilgisayar ve dizüstü bilgisayar modellerinin düşük fiyatlı olanlarını bir araya getirdik. Eğer çocuğunuz internette gezinsin, EBA’ya bağlansın, video seyretsin istiyorsanız bu uygun fiyatlı modeller işinizi görecektir.

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    Uygun fiyatlı tablet bilgisayarlar, telefonlar kadar hızlı çalışmıyor. Bu nedenle alacağınız modelin yük altında performansının yetersiz kalacağını belirtmemizde fayda var. Ayrıca ucuz modellerde arıza sıklığı arttığı için bütçenizi arttırabiliyorsanız güvenilir markanın ürünlerini tercih etmenizi tavsiye ederiz.

    Hometech Alfa 8 RX

    EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar

    Beklentiniz çok yüksek değilse, video izlemek, webde gezinmek için kullanılacaksa ihtiyacınızı giderecek en uygun fiyatlı modelin bu model olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatı 500 TL’nin altında

    Huawei MediaPad T5 10.1

    EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar
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    Daha stabil performans ve orta seviye oyun deneyimi için Huawei MediaPad T5’e yönelebilirsiniz. 16 GB hafızalı versiyonu yaklaşık 1050 TL’ye satılıyor.

    Acer Swift 3 SF314-41-R0A0 Notebook

    EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar

    Tablet bilgisayar almak yerine dizüstü bilgisayar almak isterseniz Ryzen 3 3200U işlemcili modellere yönelerek uygun fiyata daha yüksek performans alabilirsiniz. CS GO, PUBG Lite ve eski oyunları oynayabilirsiniz.

    Acer A315-53G NX.H9JEY.007A2 Notebook

    EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar
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    Ryzen işlemcili bilgisayar almak istemiyor ve daha yüksek hafıza istiyorsanız bu bilgisayara bakabilirsiniz.



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    Seyrim (Devrim Derin) 13 sa. en beğenilen
    Milyonlar akıtılan ve birilerinin zengin edildiği Fatih Projesi ne oldu merak ettim.. O alınan tabletler nerede?
    3 Yanıt Yanıtla +13
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 13 sa. Seyrim
    En son tablet yanlis hatirlamiyorsam 4 sene once verildi ve o ogrenciler ya mezun oldular ya da bu sene olacaklar. Yani tablet dagitilan onceki ogrenciler coktan mezun oldular. Hani uzaktan egitimde zaten yoklar.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 12 sa. Seyrim
    Ben asıl yerli milli, italyanlara projesini yaptırıp yayınladığımız araç ne oldu onu merak ediyorum epeydir.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 12 sa. Seyrim
    O tablet bırakın EBA'yı tarayıcıda 3 sekmeyi bile tutamıyor :D
    Yanıtla +6
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 12 sa. Seyrim
    O tablet bırakın EBA'yı tarayıcıda 3 sekmeyi bile tutamıyor :D
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Seyrim (Devrim Derin) 13 sa. en beğenilen
    Milyonlar akıtılan ve birilerinin zengin edildiği Fatih Projesi ne oldu merak ettim.. O alınan tabletler nerede?
    3 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    alprkrkmz (alper korkmaz) 13 sa. Seyrim
    En son tablet yanlis hatirlamiyorsam 4 sene once verildi ve o ogrenciler ya mezun oldular ya da bu sene olacaklar. Yani tablet dagitilan onceki ogrenciler coktan mezun oldular. Hani uzaktan egitimde zaten yoklar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 12 sa. Seyrim
    Ben asıl yerli milli, italyanlara projesini yaptırıp yayınladığımız araç ne oldu onu merak ediyorum epeydir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 12 sa. Seyrim
    O tablet bırakın EBA'yı tarayıcıda 3 sekmeyi bile tutamıyor :D
    Yanıtla +6
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