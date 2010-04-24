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ECS'nin 880G çipsetli AMD anakartı detaylandı

9 yıl
13,4b
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27
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin önümüzdeki hafta içerisinde duyurmaya hazırlandığı yeni çipset modellerinden 880G için üreticilerin çalışmaları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Önde gelen anakart üreticilerinden ECS, ilk defa CeBIT 2010 fuarında gösterdiği 880G çipsetli yeni anakartını detaylandırdı.

ECS'nin A880GM-A2 adını taşıyan yeni anakartı, AMD'nin Soket AM3 formundaki çift, üç, dört ve altı çekirdekli güncel tüm işlemcilerine destek sunuyor. Full ATX formunda olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor.

3+1 fazlı güç tasarımına sahip olan anakartın en büyük özelliklerinden birisi, kullandığı yonga setiyle gelen entegre grafik işlem birimi. Radeon HD 4250 IGP'sine sahip olan anakart bu sayede hem DirectX 10.1 desteği sunuyor hem de yüksek tanımlı videoları - 1080p - hızlandırabiliyor.

Daha yüksek entegre grafik performansı için SidePort bellek teknolojisine de sahip olan ECS A880GM-A2'de iki adet PCIe x16 portu bulunuyor ve bu sayede hem Crossfire X hem de Hybrid Crossfire kurulumlarına olanak tanınırken diğer donanımlar içinse 2x PCI ve 2x PCIe x1 slotlarına sahip.

Güney köprüsü olarak SB850 yongasını kullanan anakart, doğal SATA-III desteği ile geliyor. Üzerinde 5 adet SATA-III ve bir adet eSATA portu bulunan anakartın diğer özellikleri arasında ise 8 kanal ses desteği, Gigabit Ethernet ve görüntü aktarımı için D-Sub / DVI konnektörleri bulunuyor.

Önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen ECS A880GM-A2'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar birisi bana acc nin ne oldugu hakkinda bilgi verebilirmi?
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exeter 9 yıl
Advanced Clock Calibration diye bir teknoloji...
boyle garip isler yapabiliyo bu teknoloji. sempron 140larin 2. cekirdegini x550 lerin 3 ve 4. cekirdeklerini falan aciyor. ise yarar ama garip bir teknoloji

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alpa07 9 yıl
kapasitörlere dikkat
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Lacano 9 yıl
Sanki kartın rengi ve dış görünüşü performansını belirliyor, bu şuna benziyor evinize temizlikçi kadın alacaksınız; Bir tarafta orta yaşlarında bir Türk ablamız var hamarat her işi görüyor, diğer tarafta Ukraynalı manken gibi bir hatun var ama elinden hiç bir iş gelmiyor. Siz hanginizi seçersiniz ?
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exeter 9 yıl
ben hala diyorum komponent zayif. acc yok. ukrayna rusya turkiye fark etmez ama ise yaramadigi surece 2 yil garantisi oldugu surece ve kasasinda modifikasyon yapip goruntuye onem verenler icin alinmaya degmeyecek bir kart...
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BlackBeasT 9 yıl
Bu Anakartı alınca yanında 1 kutu suluboya veriolarmıs şimdi detaylandı,kartı rengını begenmiyen kullanıcılar için custom yapılabılecekmış:D:D
Kasanın içine gömücen gidecek sadece temızlık yapıcan zaman görucen ANAKARTI (temızlık yaparken hayır ben bunu yapımıyıcam ANAKARTI görünce göz zevkımı bozuyor diyicen yahu)
Diyazanda nası 1 kusur var (TrMhMt) soketler olması gerektiği yerde
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TrMhMt 9 yıl
Dizayn derken renk dizayni dedim !! baksana su karta alla seven yesil zemini envai cesit renkle suslemisler !!
Bizim orada bu gibi seyler icin yanlis anlasilmasin cingen isi derler !! anlatabiliyormuyum??
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BlackBeasT 9 yıl
Yahu Anakartın neyini begenmediniz ,özelikleri oldukça iii (scheitann) dediği gibi full alemınyum yakışır size ,herkesde pro O/C nasılsa kart daha pazarda değil arkadaş BİOSu begenmedi ,herkes sizin zengin değil Military kompentli full alemınyumlu ANAKART alsın ,yada şu begenmeler kullandıkları ANAKARTların resmını eklesekde görsek Yemez tape kelime yapmak bedava nasılsa
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TrMhMt 9 yıl
Bir kartta renkler bukadar igrec secilip dizayn edilemez dogrusu !! Yapan muhendislere mi desem bunun bu sekilde olmasi onayini veren amirlerine mi helal olsun desem bilemiyorum !!

Ya bukadarmi zevksizlik olur ya?? acaba firmadan kimse alip su kart nasil oldu diye bakmamismidir diye sorasim geldi ??
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scheitann 9 yıl
full bakır borulusu yakışır size yaa!!!
burdan bi bakışta kartın ne kadar performanslı olacağını stabilitesini çözdünüz ya helal olsun size
niye hepiniz intel de amd de falan çalışmıyosunuz ki?
oradaki mühendislerden daha iyi biliyosunuz nasılolsa
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl

scheitann

full bakır borulusu yakışır size yaa!!!



Bittim

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dulcet 9 yıl
Bunu çıkartmazlar herhalde ya da ucuz fiyattan sürebilirler belki. Black Serisi 880G de çıkartabilirler..
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DiciQ 9 yıl
katı kapasitör birkaç tane var olacak iş digil
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melyyh 9 yıl
satışa sunulacak olan modeli bu değildir herhalde? sample ürünlere benzemiş
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Tolgá 9 yıl
komponent kalitesi çok kötü hala elektrolitik kapasitör kullanıyorlar..birde 24 pin soket yeri kötü...
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