ECS'nin 880G çipsetli AMD anakartı detaylandı

AMD'nin önümüzdeki hafta içerisinde duyurmaya hazırlandığı yeni çipset modellerinden 880G için üreticilerin çalışmaları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Önde gelen anakart üreticilerinden ECS, ilk defa CeBIT 2010 fuarında gösterdiği 880G çipsetli yeni anakartını detaylandırdı.

ECS'nin A880GM-A2 adını taşıyan yeni anakartı, AMD'nin Soket AM3 formundaki çift, üç, dört ve altı çekirdekli güncel tüm işlemcilerine destek sunuyor. Full ATX formunda olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor.

3+1 fazlı güç tasarımına sahip olan anakartın en büyük özelliklerinden birisi, kullandığı yonga setiyle gelen entegre grafik işlem birimi. Radeon HD 4250 IGP'sine sahip olan anakart bu sayede hem DirectX 10.1 desteği sunuyor hem de yüksek tanımlı videoları - 1080p - hızlandırabiliyor.

Daha yüksek entegre grafik performansı için SidePort bellek teknolojisine de sahip olan ECS A880GM-A2'de iki adet PCIe x16 portu bulunuyor ve bu sayede hem Crossfire X hem de Hybrid Crossfire kurulumlarına olanak tanınırken diğer donanımlar içinse 2x PCI ve 2x PCIe x1 slotlarına sahip.

Güney köprüsü olarak SB850 yongasını kullanan anakart, doğal SATA-III desteği ile geliyor. Üzerinde 5 adet SATA-III ve bir adet eSATA portu bulunan anakartın diğer özellikleri arasında ise 8 kanal ses desteği, Gigabit Ethernet ve görüntü aktarımı için D-Sub / DVI konnektörleri bulunuyor.

Önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen ECS A880GM-A2'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.