Efsanevi takas: Vinnie Jones noel baba'yı bırakıp world of tanks'a Geliyor

22 Kasım 2023 - World of Tanks dünyası (World of Tanks, World of Tanks Blitz ve World of Tanks Modern Armor), özel bir ünlü elçiyi davet ederek kış tatilini topluluğu ile birlikte her yıl kutlama geleneğini devam ettiriyor. Bu yıl, ünlü İngiliz futbolcu ve film yıldızı Vinnie Jones, karizmatik sert adam kişiliğini World of Tanks dünyasının Şenlik Operasyonları 2024 etkinliğine getirmeye hazırlanıyor.

Vinnie Jones, gizliden Noel Baba'nın tetikçisi olarak çalışıyor, "yaramazlar listesine" girenlerle uğraşıyordu. Ancak bu yıl, Vinnie ceza hediyesi vermek üzere değil istifa dilekçesini Noel Baba'ya sunmak üzere geldi. Yeni bir fırsata geçmek için görevini bırakıyor: World of Tanks'ta bir komutan olmak.... Ama önce o ve mürettebatı son bir "yaramazlar listesini" halledecek.

"Doğru duydunuz, şeker çubuklarımı tamamen bırakıp Şenlik Operasyonları 2024 için muhteşem World of Tanks oyuncularına katılıyorum" diyen Vinnie Jones, şenlik tetikçiliğini bırakıp World of Tanks Şenlik Elçisi oluyor. "Yaramazlar listesindeki insanları 'düzeltme' günlerim sona erdi. Artık bir World of Tanks komutanıyım ve bundan sonra işim 'Zilleri Şıngırdatmak' olacak!"

Vinnie Jones ile tankçı garajında birlik olun. Burada en odaklanmış ve şenlikçi tankçılara sınamalar ve ödevler verecek. Bu görevleri başarıyla tamamlayan oyuncular, ünlüden esinlenen tank kaplamaları, amblemler, yazılar, çıkartmalar, madalyalar, özgün dekorasyonlar, avatarlar, vb. gibi temalı özelleştirme ögeleri kazanacak. World of Tanks ve World of Tanks Modern Armor oyuncuları ayrıca Vinnie'yi tank mürettebatlarına katabilecek, ünlü tok sesi ile tankçılara savaşlarda destek olmasını sağlayabilecek.

Şenlik Operasyonları 2024, 1 Aralık'ta başlayacak. Tüm platformlardaki World of Tanks oyuncuları bu şenlik macerasında Vinnie'ye katılabilecek.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adrese gidin: https://holidayops.wargaming.net/

Wargaming Hakkında

Wargaming, merkezi Lefkoşa, Kıbrıs'ta bulunan ödüllü online oyun gelişticisi ve yayıncısıdır. 1998'den beri faaliyette olan Wargaming, büyüyerek Şikago, Prag, Şanghay, Tokyo, Vilnius ve Belgrad da dâhil tüm dünyaya yayılmış 16 ofisi ile oyun endüstrisinin liderlerinden biri haline gelmiştir. Milyonlarca oyuncu, Wargaming'in oyunlarını ana oyun platformlarının hepsinde oynayabiliyor. Sancak gemisi oyunlarımız arasında oynaması ücretsiz başarılı oyunlar World of Tanks, World of Warships ve World of Tanks Blitz var.

Resmî web sitesi: wargaming.com

Vinnie Jones Hakkında

Vinnie Jones; İngiliz aktör, sunucu ve eski profesyonel futbol oyuncusudur. Bu İngiliz, bir Galli büyük ebeveyni sayesinde Galler için oynadı ve hatta kaptanlığını yaptı. Futbolculuk yıllarında Jones; Leeds United, Sheffield United, Queens Park Rangers, Chelsea ve en önemlisi Wimbledon için sert ve dövüşçü bir orta saha oyuncusuydu. Sahada takındığı sert havası, büyük ekranda da alameti farikası haline geldi, Snatch, Gone In 60 Seconds, Lock, Stock and Two Smoking Barrels ve The Longest Yard gibi filmlerde ganster karakterlerine mükemmel şekilde hayat vermesini sağladı. Vinnie ayrıca Telestar'da blues ve soul tarzında Respect albümünü de çıkardı, Ladbrokes ve British Heart Foundation reklamlarında yer aldı ve 1998'de Vinnie: The Autobiography adlı otobiyografi kitabını yayınladı.

