World's Edge studio and TiMi Studio Group, bir dönemin popüler strateji oyunu Age of Empires’ı mobil cihazlara getirmek için birlikte çalışıyor. Android ve iOS için 2024’ün sonlarına doğru yayınlanması planlanan Age Empires Mobile’ın ilerlemeyi hızlandıracak ve kaynak elde edilecek öğeleri içeren oyun içi satın alımların olduğu ücretsiz bir strateji oyunu olacak. İşte detaylar:

Age of Empires Mobile nasıl olacak?

Age of Empires’ın mobil sürümü de üs kurma, imparatorluk kurma, savaş ve gerçek zamanlı strateji öğelerini içerecek. Ancak, gerçek zamanlı strateji oyunu bekleyenleri biraz hayal kırıklığına uğratacak; RTS oyunundan ziyade farklı strateji mekaniklerinin karışımı olacak. Çinliler, Romalılar, Fransızlar ve Bizanslılar dahil bir dizi tarihi dönemi kapsayacak ve Barbarossa, Hammurabi, Büyük İskender, Saba Melikesi, Charlemagne gibi tarihi kahramanlar olacak. Oyuncular, hem birbirlerine karşı hem de birlikte savaşabilecek.

Age of Empires oyunları World's Edge tarafından geliştirilirken Age of Empires Mobile, Call of Duty Mobile, Honor of Kings ve Pokemon Unite'ı geliştiren aynı stüdyo olan Tencent yan kuruluşu TiMi Studio tarafından geliştiriliyor.

Age of Empires mobile ön kayıtlar açıldı: İşte oynanış videosu