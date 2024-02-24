Age of Empires mobile ön kayıtlar açıldı: İşte oynanış videosu

World's Edge studio and TiMi Studio Group, bir dönemin popüler strateji oyunu Age of Empires’ı mobil cihazlara getirmek için birlikte çalışıyor. Android ve iOS için 2024’ün sonlarına doğru yayınlanması planlanan Age Empires Mobile’ın ilerlemeyi hızlandıracak ve kaynak elde edilecek öğeleri içeren oyun içi satın alımların olduğu ücretsiz bir strateji oyunu olacak. İşte detaylar:
Age of Empires Mobile nasıl olacak?
Age of Empires’ın mobil sürümü de üs kurma, imparatorluk kurma, savaş ve gerçek zamanlı strateji öğelerini içerecek. Ancak, gerçek zamanlı strateji oyunu bekleyenleri biraz hayal kırıklığına uğratacak; RTS oyunundan ziyade farklı strateji mekaniklerinin karışımı olacak. Çinliler, Romalılar, Fransızlar ve Bizanslılar dahil bir dizi tarihi dönemi kapsayacak ve Barbarossa, Hammurabi, Büyük İskender, Saba Melikesi, Charlemagne gibi tarihi kahramanlar olacak. Oyuncular, hem birbirlerine karşı hem de birlikte savaşabilecek.
Age of Empires oyunları World's Edge tarafından geliştirilirken Age of Empires Mobile, Call of Duty Mobile, Honor of Kings ve Pokemon Unite'ı geliştiren aynı stüdyo olan Tencent yan kuruluşu TiMi Studio tarafından geliştiriliyor.
Age of Empires Mobile Games Ücretsiz 985,6 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proximabeta.aoemobileKaynakça https://aoemobile.com/ https://www.ign.com/articles/age-of-empires-mobile-unveiled-from-developer-of-call-of-duty-mobile-pokemon-unite Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.