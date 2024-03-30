Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra kullanıcılarına müjde: PUBG Mobile için 120fps güncellemesi yolda

Tam Boyutta Gör Battle Royale oyun türünün en başarılı yapımlarından olan PUBG, geçtiğimiz yıllarda iOS ve Android kullanıcıları ile buluşmuştu. Kısa sürede iki platformun en popüler yapımları arasına giren PUBG Mobile, yeni güncellemesi ile oyuncuları mutlu edecek.

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PUBG Mobile için 120fps desteği yolda

Mobil teknoloji dünyası hakkında sızıntılar ortaya koyan @PandaFlashPro isimli X kullanıcısı, PUBG Mobile’ın yeni güncellemesinin Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra kullanıcıları için oyuna 120fps seçeneğinin ekleyeceğini belirtti. Hatırlayacak olursanız PUBG Mobile, bu zamana kadar maksimumu 90fps seçeneği sunuyordu. Yapımın 3.2 güncellemesi ile eklenecek bu özellik, yapımı rekabetçi oynayanlar için akıcı bir deneyim sağlayacaktır.

PandaFlash, bahsi geçen özelliğin şimdilik standart Galaxy S23 ve Galaxy S24 kullanıcıları için kullanıma sunulmayacağını belirtti. Bunun dışında PandaFlash, bu özelliğin iPad Pro (M1 ve M2), iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi K30 ve Redmi Note 10 Pro modellerine ekleneceğini de belirtti. Muhtemelen test aşamasında olan bu özellik, daha sonraki güncellemelerde daha fazlı akıllı telefon için destek kazanacaktır.



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