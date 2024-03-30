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    Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra kullanıcılarına müjde: PUBG Mobile için 120fps güncellemesi yolda

    Android ve iOS tarafının en başarılı oyunlarından olan PUBG, yakında yeni bir güncellemeye kavuşacak. Bu güncelleme, oyunun 90fps limitini seçili cihazlarda 120fps limitine çıkaracak.
    PUBG Mobile Tam Boyutta Gör
    Battle Royale oyun türünün en başarılı yapımlarından olan PUBG, geçtiğimiz yıllarda iOS ve Android kullanıcıları ile buluşmuştu. Kısa sürede iki platformun en popüler yapımları arasına giren PUBG Mobile, yeni güncellemesi ile oyuncuları mutlu edecek.

    PUBG Mobile için 120fps desteği yolda

    Mobil teknoloji dünyası hakkında sızıntılar ortaya koyan @PandaFlashPro isimli X kullanıcısı, PUBG Mobile’ın yeni güncellemesinin Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra kullanıcıları için oyuna 120fps seçeneğinin ekleyeceğini belirtti. Hatırlayacak olursanız PUBG Mobile, bu zamana kadar maksimumu 90fps seçeneği sunuyordu. Yapımın 3.2 güncellemesi ile eklenecek bu özellik, yapımı rekabetçi oynayanlar için akıcı bir deneyim sağlayacaktır.

    PandaFlash, bahsi geçen özelliğin şimdilik standart Galaxy S23 ve Galaxy S24 kullanıcıları için kullanıma sunulmayacağını belirtti. Bunun dışında PandaFlash, bu özelliğin iPad Pro (M1 ve M2), iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi K30 ve Redmi Note 10 Pro modellerine ekleneceğini de belirtti. Muhtemelen test aşamasında olan bu özellik, daha sonraki güncellemelerde daha fazlı akıllı telefon için destek kazanacaktır.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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