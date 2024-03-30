Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra kullanıcılarına müjde: PUBG Mobile için 120fps güncellemesi yolda

PUBG Mobile için 120fps desteği yolda
Mobil teknoloji dünyası hakkında sızıntılar ortaya koyan @PandaFlashPro isimli X kullanıcısı, PUBG Mobile’ın yeni güncellemesinin Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra kullanıcıları için oyuna 120fps seçeneğinin ekleyeceğini belirtti. Hatırlayacak olursanız PUBG Mobile, bu zamana kadar maksimumu 90fps seçeneği sunuyordu. Yapımın 3.2 güncellemesi ile eklenecek bu özellik, yapımı rekabetçi oynayanlar için akıcı bir deneyim sağlayacaktır.
PandaFlash, bahsi geçen özelliğin şimdilik standart Galaxy S23 ve Galaxy S24 kullanıcıları için kullanıma sunulmayacağını belirtti. Bunun dışında PandaFlash, bu özelliğin iPad Pro (M1 ve M2), iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi K30 ve Redmi Note 10 Pro modellerine ekleneceğini de belirtti. Muhtemelen test aşamasında olan bu özellik, daha sonraki güncellemelerde daha fazlı akıllı telefon için destek kazanacaktır.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...