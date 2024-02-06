Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Popüler oyun Elden Ring'in mobil versiyonu geliyor!

    Popüler aksiyon rol yapma konsol oyunu Elden Ring'in mobil versiyonu üzerinde çalışıldığı bildiriliyor. Elden Ring’in mobil uyarlamasının arkasında ise Tencent’in olduğu aktarıldı.
    Popüler oyun Elden Ring'in mobil versiyonu geliyor Tam Boyutta Gör
    2022'de 60 dolara piyasaya sürülen Elden Ring, ilk yılında yaklaşık 20 milyon kopya satarak o yıl dünyanın en çok satan ikinci oyunu oldu. Elden Ring için oyuncular şimdilerde Shadow of the Erdtree DLC paketini bekliyor olsa da kısa bir süre önce bomba gibi bir iddia ortaya çıktı. Reuters’in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Çin'li Tencent, Elden Ring’in mobil versiyonu üzerinde çalışıyor.

    Elden Ring mobile geliyor

    Gelir bakımından dünyanın en büyük oyun şirketinin 2022 yılında FromSoftware'in oyunun lisans haklarını satın aldığını ve Japon oyun üreticisinin yüzde 16 hissesini satın aldığı yıl bir prototip üzerinde çalışmak üzere birkaç düzine kişiden oluşan bir ekip kurduğunu söyleniyor. Bu ekibin boyutu ne kadar büyük bilinmiyor ancak ilerlemenin yavaş olduğu söyleniyor. Tencent o dönemde Elden Ring’in mobil versiyonunu geliştirme planlarını açıklamamıştı.

    Elden Ring, belirli bir fiyat etiketi olan premium bir oyun olarak tasarlanmış olsa da, Tencent, Çinli rakibi miHoYo tarafından geliştirilen hit oyun Genshin Impact’e benzer şekilde oyunu, uygulama içi satın alımlarla oynaması ücretsiz bir oyun haline getirmek istiyor. Tencent’in bu planı oyunun tek seferlik bir satın alımdan sonra eksiksiz bir deneyime odaklanan tasarımıyla temelden çelişiyor. Ek olarak mevcut durumda da mobil versiyon için resmi bir onaylama veya yalanlama yok. Dolayısıyla tahmini bir çıkış tarihi belirtmek de güç.

    Tencent'in "PUBG Mobile" gibi geçmişteki hitleri güçlü gelir sağlamaya devam ederken, daha yeni ürünler beklentilerin altında kalmış durumda. Haliyle Tencent'in yeni bir hit bulma konusundaki aciliyeti artıyor ve yönetim kurulu başkanı oyun işinin tehdit altında olduğunu söylüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en yumuşak lastik sıralaması televizyona ambilight özelliği kazandirmak istanbul antalya yol güzergahı bacardi nasıl içilir togg kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız