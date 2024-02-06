Popüler oyun Elden Ring'in mobil versiyonu geliyor!

Elden Ring mobile geliyor
Gelir bakımından dünyanın en büyük oyun şirketinin 2022 yılında FromSoftware'in oyunun lisans haklarını satın aldığını ve Japon oyun üreticisinin yüzde 16 hissesini satın aldığı yıl bir prototip üzerinde çalışmak üzere birkaç düzine kişiden oluşan bir ekip kurduğunu söyleniyor. Bu ekibin boyutu ne kadar büyük bilinmiyor ancak ilerlemenin yavaş olduğu söyleniyor. Tencent o dönemde Elden Ring’in mobil versiyonunu geliştirme planlarını açıklamamıştı.
Elden Ring, belirli bir fiyat etiketi olan premium bir oyun olarak tasarlanmış olsa da, Tencent, Çinli rakibi miHoYo tarafından geliştirilen hit oyun Genshin Impact’e benzer şekilde oyunu, uygulama içi satın alımlarla oynaması ücretsiz bir oyun haline getirmek istiyor. Tencent’in bu planı oyunun tek seferlik bir satın alımdan sonra eksiksiz bir deneyime odaklanan tasarımıyla temelden çelişiyor. Ek olarak mevcut durumda da mobil versiyon için resmi bir onaylama veya yalanlama yok. Dolayısıyla tahmini bir çıkış tarihi belirtmek de güç.
Tencent'in "PUBG Mobile" gibi geçmişteki hitleri güçlü gelir sağlamaya devam ederken, daha yeni ürünler beklentilerin altında kalmış durumda. Haliyle Tencent'in yeni bir hit bulma konusundaki aciliyeti artıyor ve yönetim kurulu başkanı oyun işinin tehdit altında olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.