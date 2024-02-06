Popüler oyun Elden Ring'in mobil versiyonu geliyor!

Tam Boyutta Gör 2022'de 60 dolara piyasaya sürülen Elden Ring, ilk yılında yaklaşık 20 milyon kopya satarak o yıl dünyanın en çok satan ikinci oyunu oldu. Elden Ring için oyuncular şimdilerde Shadow of the Erdtree DLC paketini bekliyor olsa da kısa bir süre önce bomba gibi bir iddia ortaya çıktı. Reuters’in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Çin'li Tencent, Elden Ring’in mobil versiyonu üzerinde çalışıyor.

Elden Ring mobile geliyor

Gelir bakımından dünyanın en büyük oyun şirketinin 2022 yılında FromSoftware'in oyunun lisans haklarını satın aldığını ve Japon oyun üreticisinin yüzde 16 hissesini satın aldığı yıl bir prototip üzerinde çalışmak üzere birkaç düzine kişiden oluşan bir ekip kurduğunu söyleniyor. Bu ekibin boyutu ne kadar büyük bilinmiyor ancak ilerlemenin yavaş olduğu söyleniyor. Tencent o dönemde Elden Ring’in mobil versiyonunu geliştirme planlarını açıklamamıştı.

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Elden Ring, belirli bir fiyat etiketi olan premium bir oyun olarak tasarlanmış olsa da, Tencent, Çinli rakibi miHoYo tarafından geliştirilen hit oyun Genshin Impact’e benzer şekilde oyunu, uygulama içi satın alımlarla oynaması ücretsiz bir oyun haline getirmek istiyor. Tencent’in bu planı oyunun tek seferlik bir satın alımdan sonra eksiksiz bir deneyime odaklanan tasarımıyla temelden çelişiyor. Ek olarak mevcut durumda da mobil versiyon için resmi bir onaylama veya yalanlama yok. Dolayısıyla tahmini bir çıkış tarihi belirtmek de güç.

Tencent'in "PUBG Mobile" gibi geçmişteki hitleri güçlü gelir sağlamaya devam ederken, daha yeni ürünler beklentilerin altında kalmış durumda. Haliyle Tencent'in yeni bir hit bulma konusundaki aciliyeti artıyor ve yönetim kurulu başkanı oyun işinin tehdit altında olduğunu söylüyor.

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