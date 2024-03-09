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    Oyun dünyasının Krallık seçimlerinde Milyonlar harcandı

    Yerli oyun şirketi Roko Game Teknoloji A.Ş' nin gurur kaynağı, ilk yerli MMORPG oyunu Rise Online World, adeta bir taht oyunlarına sahne oldu.                                       

    Oyun dünyasının Krallık seçimlerinde Milyonlar harcandı

    Krallık seçimlerine haftalar kala Galia serveri Protean krallığında Osmanbey ve Ziyadmisali arasındaki çekişme başladı. Her iki aday da yoğun bir propaganda çalışması yürüttü. Oyunculara çeşitli vaatlerde bulunuldu, oyun içi ve gerçek hayatta hediyeler dağıtıldı. Seçim günü yaklaştıkça heyecan doruk noktasına ulaştı. Oyuncular, oy kullanmak için sabırsızlanıyordu.

    Seçimlere katılan tüm adaylar, 

    24 saatlik süre boyunca oy topladı.

    Krallık Adayları, oy toplayabilmek için oyunda yüksek miktarda oyun içi para ve oyun itemleri kullanarak kullanıcılardan oy toplayabildi.

    Seçimlerde her oyuncunun bir oy hakkı vardı.

    Seçim sonuçları, Rise Online World'ün resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

    Milyonlarca liralık yatırımlar ve yoğun bir oy toplama mücadelesi sonucunda, kazanan Osmanbey oldu.

    Krallık Seçimleri, Rise Online World oyun dünyasında önemli bir değişime yol açtı. Yeni kral Osmanbey, çeşitli yetkiler ve ayrıcalıklara sahip olarak oyunun gidişatını etkileyebilecek. Oyuncular, yeni kralın neler yapacağını ve oyun için nasıl bir vizyon çizdiğini merak ediyor.

    Rise Online World - Official Krallık Seçimleri Sonuçları:

    Mantis Serveri:

    Protean Irkı Kralı :IDomenicoNOXXXX

    Lunaskar Irkı Kralı : Toffie

    Galia Serveri:

    Protean Irkı Kralı: Osmanbey

    Lunaskar Irkı Kralı: Levonidas

    Kıyasıya bir rekabete sahne olan Krallık Seçimlerine katılan tüm kral adaylarını ve oyuncuları tebrik ederiz!

    Rise Online World Krallık Sistemi Nedir?

    Krallık sistemi, 30 günlük aralıklarla düzenlenen ve Protean ve Lunaskar ırklarının en güçlü şövalyelerinin belirlendiği bir sistemdir. Kral olan oyuncular ırkının krallığını temsil edecek ve krallığını yönetmeye hak kazanıyor.

    Seçim Heyecanı ve Rekabetin Detayları:

    Galia serveri Protean krallığında Osmanbey ve Ziyadmisali arasındaki çekişme, adeta bir destana dönüştü. Her iki aday da milyonlarca liralık yatırımlar yaparak kullanıcıların desteğini almaya çalıştı. Yoğun bir propaganda ve oy toplama mücadelesi sonucunda, xxxx isimli aday zafer kazandı.

    Mantis serverinde de heyecan dolu bir seçim yarışı gerçekleşti. Protean ve Lunaskar krallıkları için adaylar kıyasıya bir mücadele verdi. Seçim sonuçları netleştikten sonra, Mantis serverinin kralları da belli oldu.

    Krallık Seçiminin Önemi:

    Rise Online World' de Krallık Seçimleri, oyunun en önemli ve heyecan verici etkinliklerinden biridir. Bu seçimlerde, oyuncular kendi krallarını seçerek oyun dünyasında önemli bir güce sahip olurlar. Krallar, çeşitli yetkiler ve ayrıcalıklara sahip olur ve oyunun gidişatını etkileyebilirler.

    Rise Online World' de gerçekleştirilen Krallık Seçimleri, oyun dünyasında büyük bir heyecana yol açtı. Özellikle Galia serveri Protean krallığındaki çekişme, oyunun tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı. Seçimlere katılan tüm adayları ve oyuncuları tebrik eder, yeni krallara başarılar dileriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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