Resmen duyuruldu: Epic Games Store, Android ve iOS'a geliyor

- Geliştiricilere adil koşullar sunulacak
- Bu yılın sonunda geliyor
- Epic Games Apple anlaşmazlığı
- Yorumlar
Geliştiricilere adil koşullar sunulacak
Epic, sosyal medya platformu üzerinden Apple’a mesajı verdi: “iOS ve Android’e geliyoruz! Herkes için muhteşem oyunların yer aldığı çok platformlu mağazada tüm geliştiricilere aynı adil koşullar sunulacak.”
Epic Games Store, ilk oyun odaklı çok platformlu mağaza olacak ve Android, iOS, PC ve macOS’te çalışacak. Mobil geliştiriciler PC için Epic Games Store ile aynı şartlardan yararlanacak; 88/12 gelir paylaşımı. Yani, geliştiriciler oyunlarından elde ettikleri gelirin %88’ini alacak, Epic %12’lik kesinti yapacak.
Bu yılın sonunda geliyor
Epic Games Store’un mobil versiyonu bu yılın sonlarına doğru açılacak. Hangi oyunlar olacağına ilişkin bir açıklama yok. Paylaşılan görselde Epic mobil oyun mağazasında Fortnite dışında Rocket Racing, Rocket League Sideswipe, Postparty gibi oyunların olduğu görülüyor.
Epic Games Apple anlaşmazlığı
Epic Games, mağazasını Apple cihaz kullanıcılarına açma planlarını uzun zamandır sürdürüyor. Şirket, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) sayesinde üçüncü parti uygulama mağazalarına destek getiren iOS 17.4’nin çıkışıyla bu fırsatı değerlendirdi. Ancak, App Store dışından uygulama yükleme imkanı, yalnızca AB’deki kullanıcılara sunuluyor. Epic Games Store iOS'ta yayınlanacak olsa da belli ülkeler dışındaki kullanıcılar tarafından erişilebilir olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.