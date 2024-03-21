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    Anlık Bildirim

    Resmen duyuruldu: Epic Games Store, Android ve iOS'a geliyor

    Epic Games Store, iOS ve Android platformuna geleceklerini resmi olarak duyurdu. Tüm geliştiricilere adil koşulların sunulduğu bir platform olacağı belirtildi.  
    epic games store ios androide geliyor Tam Boyutta Gör
    Epic Games, bu yılın sonlarında Epic Games Store’un iOS ve Android cihazlara yönelik desteği de içerecek şekilde genişletildiğini resmen duyurdu. Epic Games Store, geliştiriciler için adil koşullarla ve Fortnite gibi popüler oyunlarla iOS ve Android platformuna gelecek. iOS tarafında Apple Epic anlaşmazlığı nedeniyle AB ile sınırlı olacak.

    Geliştiricilere adil koşullar sunulacak

    Epic, sosyal medya platformu üzerinden Apple’a mesajı verdi: “iOS ve Android’e geliyoruz! Herkes için muhteşem oyunların yer aldığı çok platformlu mağazada tüm geliştiricilere aynı adil koşullar sunulacak.

    Epic Games Store, ilk oyun odaklı çok platformlu mağaza olacak ve Android, iOS, PC ve macOS’te çalışacak. Mobil geliştiriciler PC için Epic Games Store ile aynı şartlardan yararlanacak; 88/12 gelir paylaşımı. Yani, geliştiriciler oyunlarından elde ettikleri gelirin %88’ini alacak, Epic %12’lik kesinti yapacak.

    Bu yılın sonunda geliyor

    Epic Games Store’un mobil versiyonu bu yılın sonlarına doğru açılacak. Hangi oyunlar olacağına ilişkin bir açıklama yok. Paylaşılan görselde Epic mobil oyun mağazasında Fortnite dışında Rocket Racing, Rocket League Sideswipe, Postparty gibi oyunların olduğu görülüyor.

    Epic Games Apple anlaşmazlığı

    Epic Games, mağazasını Apple cihaz kullanıcılarına açma planlarını uzun zamandır sürdürüyor. Şirket, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) sayesinde üçüncü parti uygulama mağazalarına destek getiren iOS 17.4’nin çıkışıyla bu fırsatı değerlendirdi. Ancak, App Store dışından uygulama yükleme imkanı, yalnızca AB’deki kullanıcılara sunuluyor. Epic Games Store iOS'ta yayınlanacak olsa da belli ülkeler dışındaki kullanıcılar tarafından erişilebilir olmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 34 dakika önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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