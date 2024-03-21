Tam Boyutta Gör Epic Games, bu yılın sonlarında Epic Games Store’un iOS ve Android cihazlara yönelik desteği de içerecek şekilde genişletildiğini resmen duyurdu. Epic Games Store, geliştiriciler için adil koşullarla ve Fortnite gibi popüler oyunlarla iOS ve Android platformuna gelecek. iOS tarafında Apple Epic anlaşmazlığı nedeniyle AB ile sınırlı olacak.

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Geliştiricilere adil koşullar sunulacak

Epic, sosyal medya platformu üzerinden Apple’a mesajı verdi: “iOS ve Android’e geliyoruz! Herkes için muhteşem oyunların yer aldığı çok platformlu mağazada tüm geliştiricilere aynı adil koşullar sunulacak.”

Epic Games Store, ilk oyun odaklı çok platformlu mağaza olacak ve Android, iOS, PC ve macOS’te çalışacak. Mobil geliştiriciler PC için Epic Games Store ile aynı şartlardan yararlanacak; 88/12 gelir paylaşımı. Yani, geliştiriciler oyunlarından elde ettikleri gelirin %88’ini alacak, Epic %12’lik kesinti yapacak.

Bu yılın sonunda geliyor

Epic Games Store’un mobil versiyonu bu yılın sonlarına doğru açılacak. Hangi oyunlar olacağına ilişkin bir açıklama yok. Paylaşılan görselde Epic mobil oyun mağazasında Fortnite dışında Rocket Racing, Rocket League Sideswipe, Postparty gibi oyunların olduğu görülüyor.

Epic Games Apple anlaşmazlığı

Epic Games, mağazasını Apple cihaz kullanıcılarına açma planlarını uzun zamandır sürdürüyor. Şirket, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) sayesinde üçüncü parti uygulama mağazalarına destek getiren iOS 17.4’nin çıkışıyla bu fırsatı değerlendirdi. Ancak, App Store dışından uygulama yükleme imkanı, yalnızca AB’deki kullanıcılara sunuluyor. Epic Games Store iOS'ta yayınlanacak olsa da belli ülkeler dışındaki kullanıcılar tarafından erişilebilir olmayacak.

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Resmen duyuruldu: Epic Games Store, Android ve iOS'a geliyor