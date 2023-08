Delta Force geri dönüyor: İşte yeni oyunun fragmanı ve detayları

Tam Boyutta Gör

TiMi Studio Group, 18 Ağustos'ta Delta Force serisinin yeni oyununu gösteren kısa bir oynanış fragmanı yayınladı. Oyunun tamamının 22 Ağustos'ta Gamescom 2023'teki Canlı Açılış Gecesi etkinliği sırasında gösterilmesi planlanıyor.

Teaser, oyunun alfa öncesi sürümünden küçük oynanış parçacıkları içeriyor. Videoda otomatik tüfek, susturuculu tabanca, yay ve roketatar gibi çeşitli silahlar gösteriliyor. Yenilenen Delta Force'un geliştiricileri ortamı yaratmak için fotogrametri kullandıklarını, askeri uzmanların hareketlerini kaydettiklerini ve eski özel kuvvetler savaşçılarına danıştıklarını belirtiyorlar. Karakterleri yaratmak için gerçek hayattan aktörler de kullanılmış.

İlk versiyonu 1998'de çıkmıştı

Oyunun hikaye senaryosu Ridley Scott'ın Josh Hartnett ve Ewan McGregor'lu Black Hawk filmine dayanıyor. Ayrıca oyun, tek bir haritada 32'den fazla oyuncunun yer aldığı geniş ölçekli bir PvP modu da sunacak. Delta Force, PC (Steam ve Epic Games Store), PlayStation, Xbox ve mobil cihazlar dahil olmak üzere çeşitli platformlarda satışa sunulacak.

Yeni oyun, Call of Duty: Mobile, Arena of Valor ve Honor of Kings gibi mobil oyunlarla tanınan TiMi Studio Group tarafından geliştiriliyor. NovaLogic Studios'un orijinal Delta Force nişancı oyunu 1998 yılında piyasaya sürülmüş ve PC oyuncuları arasında son derece popülerlik kazanmıştı.

