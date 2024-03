Call of Duty: Warzone Mobile, iPhone 15 Pro'ya özel grafik moduyla bugün çıkıyor

Call of Duty Warzone Mobile, çeşitli beta sürümler ve belli ülkelerdeki oyuncuların testinden sonra dünya genelinde mobil oyunculara açılıyor. Call of Duty Warzone mobil versiyonu bugün iOS ve Android için eş zamanlı indirilmeye açılacak.

2 Battle Royale haritası, platformlar arası ilerleme

Mobil için Call of Duty Warzone, Verdansk ve Rebirth Island olmak üzere iki ana Battle Royale haritasını içeriyor. Call of Duty Modern Warfare III ve Call of Duty Warzone’un PC/konsol sürümüne sahipseniz ilerleyişiniz farklı cihazlar arasında senkronize edilecek. Hangi platformda olduğunuz fark etmeksizin silahlarınızın ve XP’nizin seviyesini yükseltebileceksiniz. Bunun için Activision hesabınıza giriş yapmanız yeterli; Modern Warfare III ve Call of Duty Warzone’da sahip olduğunuz şeylerin çoğu sorunsuz bir şekilde aktarılacak ve herhangi bir cihazdan erişebileceksiniz.

Belli cihazlar için en yüksek grafik modu

iPhone 15 Pro veya M1/M2 işlemcili iPad kullanıcısıysanız, dokular, ışıklandırma, çizim mesafesi, ortam aydınlatması ve diğer detayları iyileştiren en yüksek grafik modunda oynama şansınız oluyor.

Call of Duty Warzone Mobile sistem gereksinimleri

Sistem gereksinimleri açısından, Call of Duty Warzone Mobile, Apple cihazlar için iOS 16/iPadOS 16 ve üzeri sürümde çalışıyor. Android tarafında minimum Adreno 618 ve 4GB RAM’e sahip bir cihaz gerektiriyor.

