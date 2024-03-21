Call of Duty: Warzone Mobile, iPhone 15 Pro'ya özel grafik moduyla bugün çıkıyor

- 2 Battle Royale haritası, platformlar arası ilerleme
- Belli cihazlar için en yüksek grafik modu
- Call of Duty Warzone Mobile sistem gereksinimleri
- Yorumlar
Call of Duty Warzone Mobile, çeşitli beta sürümler ve belli ülkelerdeki oyuncuların testinden sonra dünya genelinde mobil oyunculara açılıyor. Call of Duty Warzone mobil versiyonu bugün iOS ve Android için eş zamanlı indirilmeye açılacak.
2 Battle Royale haritası, platformlar arası ilerleme
Mobil için Call of Duty Warzone, Verdansk ve Rebirth Island olmak üzere iki ana Battle Royale haritasını içeriyor. Call of Duty Modern Warfare III ve Call of Duty Warzone’un PC/konsol sürümüne sahipseniz ilerleyişiniz farklı cihazlar arasında senkronize edilecek. Hangi platformda olduğunuz fark etmeksizin silahlarınızın ve XP’nizin seviyesini yükseltebileceksiniz. Bunun için Activision hesabınıza giriş yapmanız yeterli; Modern Warfare III ve Call of Duty Warzone’da sahip olduğunuz şeylerin çoğu sorunsuz bir şekilde aktarılacak ve herhangi bir cihazdan erişebileceksiniz.
Belli cihazlar için en yüksek grafik modu
iPhone 15 Pro veya M1/M2 işlemcili iPad kullanıcısıysanız, dokular, ışıklandırma, çizim mesafesi, ortam aydınlatması ve diğer detayları iyileştiren en yüksek grafik modunda oynama şansınız oluyor.
Call of Duty Warzone Mobile sistem gereksinimleri
Sistem gereksinimleri açısından, Call of Duty Warzone Mobile, Apple cihazlar için iOS 16/iPadOS 16 ve üzeri sürümde çalışıyor. Android tarafında minimum Adreno 618 ve 4GB RAM’e sahip bir cihaz gerektiriyor.
Call of Duty®: Warzone™ Mobile Games Ücretsiz 3,9 GB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activision.callofduty.warzoneBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.