Call of Duty Warzone Mobile çıkış tarihi duyuruldu, ön kayıtlar açıldı

Tam Boyutta Gör Activision, Call of Duty Warzone Mobile oyununun çıkış tarihini duyurdu. CoD hayranlarının beklediği oyun, Android ve iOS için 21 Mart’ta dünya genelinde indirilmeye açılacak. Peki, ücretsiz oynanabilecek Call of Duty Warzone mobil nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Call of Duty Warzone Mobile, online maçlarda 120 oyuncuya kadar destek verecek. Oyun, iki klasik Warzone haritası içerecek; Verdansk ve Rebirth Island. Ayrıca Shipment, Scrapyard ve Shoot House gibi normal çok oyunculu haritalar da oyunda yer alacak. Bu haritalar için Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination gibi multiplayer modlar olacak.

Call of Duty Warzone veya Call of Duty Modern Warfare III, Warzone Mobile ile senkronize olacak. Oyuncular bu oyunlar arasında ilerlemelerini, XP ve Battle Pass ilerlemesini paylaşabilecek. Oyuncular, kapsamlı HUD ayarları, detaylı kontrolcü ayarları, grafik seçenekleri dahil kontrol arayüzündeki hemen her öğeyi istedikleri şekilde ayarlayabilecek.

Call of Duty Warzone Mobile, Android ve iOS için ücretsiz indirilmeye açılacak, oyun içi satın alınabilir öğeler olacak. Ön kayıt yaptıran oyucular, oyun çıktığında iki yeni silah ve Ghost: Condemmed skini alacak.

Call of Duty®: Warzone™ Mobile Games Ücretsiz 3,9 GB

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activision.callofduty.warzone

Call of Duty Warzone Mobile çıkış tarihi duyuruldu