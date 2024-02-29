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    Call of Duty Warzone Mobile çıkış tarihi duyuruldu, ön kayıtlar açıldı

    Activision, popüler konsol ve PC oyunu Call of Duty Warzone'u mobil sürümünü bekleyenler için güzel haberi paylaştı. Android ve iOS için Call of Duty Warzone Mobile çıkış tarihi duyuruldu.
    Call of Duty Warzone Mobile Android & iOS çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Activision, Call of Duty Warzone Mobile oyununun çıkış tarihini duyurdu. CoD hayranlarının beklediği oyun, Android ve iOS için 21 Mart’ta dünya genelinde indirilmeye açılacak. Peki, ücretsiz oynanabilecek Call of Duty Warzone mobil nasıl olacak?

    Call of Duty Warzone Mobile 21 Mart'ta çıkıyor

    Call of Duty Warzone Mobile oyunu nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Call of Duty Warzone Mobile, online maçlarda 120 oyuncuya kadar destek verecek. Oyun, iki klasik Warzone haritası içerecek; Verdansk ve Rebirth Island. Ayrıca Shipment, Scrapyard ve Shoot House gibi normal çok oyunculu haritalar da oyunda yer alacak. Bu haritalar için Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination gibi multiplayer modlar olacak.

    Call of Duty Warzone veya Call of Duty Modern Warfare III, Warzone Mobile ile senkronize olacak. Oyuncular bu oyunlar arasında ilerlemelerini, XP ve Battle Pass ilerlemesini paylaşabilecek. Oyuncular, kapsamlı HUD ayarları, detaylı kontrolcü ayarları, grafik seçenekleri dahil kontrol arayüzündeki hemen her öğeyi istedikleri şekilde ayarlayabilecek.

    Call of Duty Warzone Mobile, Android ve iOS için ücretsiz indirilmeye açılacak, oyun içi satın alınabilir öğeler olacak. Ön kayıt yaptıran oyucular, oyun çıktığında iki yeni silah ve Ghost: Condemmed skini alacak.

    Call of Duty®: Warzone™ Mobile Call of Duty®: Warzone™ Mobile Call of Duty®: Warzone™ Mobile Call of Duty®: Warzone™ Mobile Games Ücretsiz 3,9 GB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activision.callofduty.warzone

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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