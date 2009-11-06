EIZO 23-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu

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Japonya merkezli monitör üreticisi EIZO, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile enerji verimliliğini hedef alan FlexScan serisi LCD monitör ailesine EV2334W-T kod adını taşıyan, 23-inç boyutunda yeni bir model daha eklediğini duyurdu. VA panel kullanan monitörün Full HD uyumlu olduğu 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklediği açıklandı.

EcoView Sense teknolojisine sahip olan monitör, sistemde 40 saniye boyunca herhangi bir hareket olmadığı takdirde güç tasarrufu moduna giriyor ayrıca Auto EvoView özelliği ile ortam ışık düzeyine göre yine otomatik olarak parlaklık ayarı yapabiliyor. Tepki süresi 7ms olarak belirlenen monitör, 3,000:1 dinamik kartşıtlık oranı ve 300 cd/m2 parlaklık seviyesini destekliyor.

D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine sahip olan EIZO EV2334W-T, beş yıllık garanti ile 550$ seviyesinden satışa sunuluyor.