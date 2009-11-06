EIZO 23-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu

Japonya merkezli monitör üreticisi EIZO, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile enerji verimliliğini hedef alan FlexScan serisi LCD monitör ailesine EV2334W-T kod adını taşıyan, 23-inç boyutunda yeni bir model daha eklediğini duyurdu. VA panel kullanan monitörün Full HD uyumlu olduğu 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklediği açıklandı.
EcoView Sense teknolojisine sahip olan monitör, sistemde 40 saniye boyunca herhangi bir hareket olmadığı takdirde güç tasarrufu moduna giriyor ayrıca Auto EvoView özelliği ile ortam ışık düzeyine göre yine otomatik olarak parlaklık ayarı yapabiliyor. Tepki süresi 7ms olarak belirlenen monitör, 3,000:1 dinamik kartşıtlık oranı ve 300 cd/m2 parlaklık seviyesini destekliyor.
D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine sahip olan EIZO EV2334W-T, beş yıllık garanti ile 550$ seviyesinden satışa sunuluyor.
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Aslında kabahat EIZO da ama o da ne yapsınki G.Kriz herkesi etkiledi!
-Hardcore Gamer iseniz gideceğiniz adres "TN" dir ve bu kişilerin EIZO ile filan işi olmaz!!
-Gamer iseniz yine boşuna yüksek para veripte EIZO ve benzeri paneller almayınız aynen "TN" ye gidiniz
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EIZO demek en basitinden;panelin içini açtığınızda anlarsınız(ama sakın şimdi kendi panellerinizin içine açmayın kötü işçilik
dökülen malzeme v.s v.s heğsi harbi Çin dir bunların
EIZO yu açarsınız o zaman anlarsınız manzarayı!!
"Doğru renk üretme" kabiliyetinde EIZO en iyisidir!
VA lı panelleri bile bu konuda tam ustadır!!
S_IPS leri ise sıfır hatalı "doğru renk" tam uzmanıdır
Sanırım millet dandik TN lerden dolayı her bir monitörüde bunlar gibi sanıyor
Hala EIZO nedir sanırım yine öğrenelimedi bazıları tarafından,örneğin ben onlara Sharp Multi Display panelleri vede
fiyatları $ 5bin den başlayıp 65" lerde $ 30/35bine çıkıyor desem ne diyecekler acep
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EIZO Markasıda,kaliteside v.s olarak en iyi bilinen en doğru paneldir
Bunları zaten Gamer filan almaz,hatta Desktopta iyi iş çıkarsın diyede alan çıkmaz,bunlar prof.manada alınan en iyi
panellerdir! ama bugün itibarıyla EIZO panel seviyeleride değişmiştir salt S_IPS den çıkıp VA/TN lerede geçmiştir dolayıaıyla
yinede en düşük seviye TN li EIZO her bakımdan diğer tüm Markalardan çok ciddi manada ileridedir!!
ASLAN,sende onun için HCGame için bir tane EIZO TN bakacaksın ilk olarak bulamazsan sana uygun yine bir panel buluruz,sen EIZO cusun
ve sana başka Marka bu saatten sonra yakışırmı,bu biraz soru işareti tabiki
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Bu tür paneller için Bacliti LED olması gerekmez!!!kaldıki küçük ekranlarda hiç gerekmez,kaldıki Baclit çalışması özellikle hassas renk ustaları için
Brightness ve hatta Contrast ta sıkıntı yaratır/yaratabilir kaldıki EIZO S_IPS te Bacliti LED panelde gerekmez!
Küçük ekranda FILM/Oyun v.s türden işlemlerde ise LED olabilir!ama illa olması yine gerekmez!!
LED Backlit ayrıca daha ucuz maliyet olmasına rağmen,uyanık üreticiler buradan da kullanıcıları vuruyorlar,"yeni" diye ama neyin yenisi veya neden yeni !!
Kısaca "Yeni" diye eski bir şeyi neredeyse 2 katına satmak doğrusu güzel bir taktik!!
CCFL/LED Baclit uygulamasındaki maliyet farklı değildir,hatta özel EEFL hatta HCFL kullansanız dahada pahalıdır ama LED bunun iki katı dolayısıyla
Baclit çalışmasının yarattığı bazı fiziksel artıları 2 katına satmakta güzel bir taktik doğrusu
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Bu arada benim merak ettiğim TR de EIZO yetkili Dist.Firması kim yada kimlerdir????
Selamlar
EIZO S_IPS leri her zaman bu alemin en iyisi zaten onun "müşterisi" ayrıdır!
TN leri ise bildiğimiz TN lerden biraz daha iyisi(renk üretme başarısı olarak) ama bunlar en fazla Desktop/yarı prof.işler ve Gamer lar için OK+diyebiliriz
VA tipli Modülleri ise Samsung S_PVA dır!! yeni nesil TN ile S_IPS arasında bir yerdedir,Hardcore Gamer lar bunda zorlanır!!
Daha prof.işler+Gamer+Desktop olarak TN den daha iyidir.......
Kısaca EIZO markası OK ama ezbere alınacak paneller değildir bunlar,binlerce dolarlık EIZO larda vardır,ucuz/hesaplı v.s EIZO larda vardır,her ne kadar "MARKA" fiyatı biraz olsada,piyasa işi ne TN nede VA paneller ilede mukayese etmeyiniz lütfen!!
Selamlar
çok çok iyi laf, önünde saygı ile eğiliyorum, tam oturmuş yerine, mizah budur işte, tek cümle ile iyi espri