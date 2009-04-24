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Ekonomik Kriz Apple'ı etkilemiyor‏

Apple bu çeyrekte geçen seneye oranla %3 düşüşle 2,22 milyon Mac,%3 artışla 11,01 milyon iPod ve %123 artışla 3,79 milyon iPhone satışı gerçekleştirmiş. Konferansın soru cevap bölümünde Netbook ile il
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Apple gerçekleştirdiği konferans ile 28 Mart'da sona eren 2009 mali yılının 2.çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Apple,bu çeyrekte hisse başına 1,33 dolardan 8,16 milyar dolar gelir ve 1,21 milyar dolar net kar elde ettiğini açıkladı. Geçen sene aynı çeyrekte ise hisse başına 1,16 dolardan 7,51 Milyar dolar gelir ile 1,05 milyar dolar net kar elde etmişti. Küresel krize rağmen bu veriler geride bıraktığımız Mart ayının Apple'ın geçirdiği en iyi Mart dönemi olduğunu gösteriyor.

Apple bu çeyrekte geçen seneye oranla %3 düşüşle 2,22 milyon Mac,%3 artışla 11,01 milyon iPod ve %123 artışla 3,79 milyon iPhone satışı gerçekleştirmiş. Konferansın soru cevap bölümünde Netbook ile ilgili bir soruya Apple COO ve geçici CEO’su Tim Cook “Netbooklar herşeyiyle kötü cihazlar. İleriyi düşünerekten eğer Apple olarak farklı bir cihazla katkı yapmanın yolunu bulursak,onu yapacağız. Şu anda ilginç fikirlerimiz ve çalışmalarımız var.” şeklinde cevap vererek kafalarda yeniden soru işareti bıraktı.


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BOOROCK_LP 10 yıl
sonuç olarak apple'ı üzerindeki sırf o elma logosunu arkadaşlarının gözüne gözüne sokup hava atmak için alan insanlar da var,günlük işlerini ya da iş projelerini daha stabil bir işletim sisteminde hızlı ve güzenli bir şekilde hazırlayıp sunan bilinçli kullanıcılar da var.evet fanboyluk kötü bir şey ama en az onun kadar kötü olan bir şey de apple'ın yaptığı her icraatı lanetleyen ona sürekli hakaret eden insanların olması.kuşkusuz apple çalışanları da bunun farkında ve başarılarında bunların az da olsa payı var ama şu unutulmamalıdır ki apple dünya üzerinde en iyi pazarlama yapan şirketlerden biri.işte bu apple'ın başarısında en büyük paya sahip bence.ayrıca şunu eklemekte fayda da var belirtildiği gibi bu kadar kar ipod satışlarından geliyor ve mac satışları görece olsa düşmüş durumda.ancak apple zaten kendisini artık bilgisayar firması olarak görmüyor.zaten 2007 yılında şirketin adı apple computer inc. iken apple inc. olarak değişmişti çünkü artık kendisi bilgisayar da mp3 player da cep telefonu da üretiyordu.

son olarak 10 yıl önce apple ekonomik olarak darboğazda idi.apple bu darboğazı 1998 yılında imac'i,2001 yılında ipod'u üreterek ve 2003 yılında itunes store'u açarak aştı ve atağa geçti.yani apple'ın batmaktan kurtulup amerika'nın en çok kar eden şirketlerinden biri haline gelmesinin bir diğer nedeni de geçmişte aldığı radikal kararlar ve kaliteli tasarımı yüksek kullanım ile birleştiren ürünler üretmesidir.umarım az da olsa yazdıklarım açıklayıcı olmuştur.

saygılarımla.
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Fettah34 10 yıl
@Figure
Fan olayı konusunda haklılık payınız olduğu bir gerçek. Ancak; olayı tamamen fanatizme bağlamak çok yanlış olur. Bu başarıda APPLE'in son derece zekice hamlelerini göz ardı etmekte karşı fanatizm olur. Nedir o zekice hamleler...
1- Dokunmatik ekranın ve buna bağlı olarak Mobil OS un yeniden tanılanması. Biliyorsunki iPhone'dan öncede dokunmatik ekranlar ve Mobil OS lar bolca vardı...
2- iTunes ve AppStore denen bir çeşit darphane diyebileceğimiz sanal mağazalar... Samsung, Nokia, Rim gibi devlerinde birer birer uygulama mağazalarını açmalarının bir sebebi olsa gerek...
3- Tasarım ve Kalite... Teknik özellikleri bir kenara bırakacak olursak Bir Macbook Pro ile Bir Asus Laptop'u yanyana koyunuz... Macbook ben buradayım diye bas bas bağıyor olacaktır. Halbuki Macbook Pro yu da Asus üretiyor...
4- Teknoloji öncülüğü ve İyi pazarlama... Mesela Multitouch... Taa 1980 lerde bulunmuş ve patentlenmiş bir teknolojinin daha yeni yeni kök salması ne kadar ilginç değil mi? Apple bu olaya el atmasa idi kimsenin de el atacağını zannetmiyorum açıkçası.
5- Reklam: Bilmiyorum dikkatiniz çekiyor mu? Eskiden tüm Amerikan filmlerinde eğer filmde bir notebook veya PC görünecekse bu mutlaka APPLE olurdu. Hadi orası Amerika... Peki Türkiye'ye ne diyeceğiz. Son zamanlarda gerek dizi ve sinema filmlerinde gerek Haber programlarında ve gerekse diğer görsel medyada öğelerinde eğer görüntüde bir Notebook, Mp4 Player, Telefon olacaksa bu mutlaka APPLE olmaya başladı. Zannetmiyorumki APPLE yapımcıları arayıp, yapımlarınızda APPLE ürünlerini kullanırsanız size şu kadar para vereceğim desin. Buna ben bile anlam veremiyorum.
Elbetteki APPLE'dan başka hiç bir markada böylesi fanatik grubun olmayışınında bu başarıda payı olduğu muhakkaktır...
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Piêr Dé Sans 10 yıl
Fan sayısındaki artışdan ziyade ciddi olarak sırf gösteriş amaçlı alınan telefonlar piyasada mevcut. Bir iphone fanatiği sayısı kadar 8800 fanatiği veya kullanıcı sayısı hatta fazlasını bulabilirsiniz. Yıllardır öne çıkan tasarım ve kalite farkı insanları bu cihazları almaya itiyor. 8800 ler ve 8210 lar ilk çıktığında hatırlarsınız millet sırf karizması yüzünden bu cihazlara milyonları yatırıyor ve bu paraya acımıyordu bile. Halen şarjı 2 günü doldurmayan, herhangi bir özelliği olmayan 8 serisi cihazlar milyarlarla telaffuz edilirken ve yeterince satarken iphone gibi bir cihaz için telaffuz edilen para pek fazla değil bana kalırsa. Ayrıca günümüz çağında artık sms gibi standartlaştırılmaya başlayan wifi özelliği, dokunmatik ekrandaki başarısı ve cihazın kendi güzelliği ortaya atılınca iphone un bu kadar satması ve fanatiğinin olması çok da garipsenecek bir durum değil. Fakat bu cihazları bilinçli olarak alıp kullanan sayısına bakınca farklı rakamlar çıkabiliyor. İnsanımız sırf karizma olsun özelliğe gerek yok diyerek carbon a 2 milyar yatırabilecek potansiyele sahip. Bu yüzden ben çoğu şeyi garipsemiyorum açıkcası. Tıpkı apple ın bu kadar yüksek kar etmesini garipsemediğim, ericsson un zarar açıklamasını garipsemediğim, kvk nın samsungu bırakmasını garipsemediğim gibi
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honneur 10 yıl
yahu neden illa b.k atmak zorundasınız bu apple. Adamlar işini iyi yapıyor. Pazarlamasını iyi yapıyor. Tasarım konusunda zaten bişey diyecek yok. Bütün koşullar adamların lehine. Ondan sonra zarar etmez tabiki.
Ben şunu söyler şunu bilirim. Allah çalışana verir. Ne zamanki hakkıyla birde çalışmaya başlarız. O zaman bişeyler olur. O sebepten bırakın artık şu apple kötülemeyi.
Not : Apple da çalışmıyorum. Apple karnımı doyurmuyor. Çalışmanın hakkını veriyorum :)
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Vipracing 10 yıl
Apple'ın 'vizyonu' onu kurtarıyor diyebiliriz.Mac (Masa üstü/diz üstü) satışlarına bakarsanız ufakta olsa bir gerileme var.İlerlemeyi yani kar etmeyi sağlayan araçları : iPod ile iPhone.

O kadar çok yazdımki kendim kendimi tekrarlamaktan sıkıldım o yüzden yazmıyacağım sadece dikkat çekmek istediğim noktalar :

- iTunes entegrasyonu ve bu mağazanın tüm rakiplerinin çok ötesinde bir performans ile dünya geneline yayılışı.
- SJ keynotelarda belirttiği 'piyasasının sadece %1 bizim olsa ile cümlesi ile başlayan ' ileriye dönük planları.

Apple kesinlik ile doğru yolda.Halen pahalı kabul edilsede pek çok ürünü statü sembolü olmanın yanında görece 'satın alınabilir' bir konuma geldi (Her ne kadar ülkemiz koşullarında bilgisayarlarını bu genellemeye katamasamda iPod,iPhone gibi cihazları kast ediyorum).Üstelik 'heyecanı' ara vermeden sürdürmeyi biliyorlar.
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Fettah34 10 yıl
Ne köklü kuruluşlar ne zararlar ettiler bu krizde.
Kriz köklü kösüz dinlemez. Adam gibi iş yapmayanı affetmez.
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ufukcoskun 10 yıl
Ne köklü kuruluşlar ne zararlar ettiler bu krizde.

Kriz köklü kösüz dinlemez. Adam gibi iş yapmayanı affetmez.


+1
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Mert 10 yıl
İpod satışları %123 artmış daha ne olsun...
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PHI 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fettah34

Ne köklü kuruluşlar ne zararlar ettiler bu krizde.

Kriz köklü kösüz dinlemez. Adam gibi iş yapmayanı affetmez.

bkz: General Mobile.
Dünya'nın en büyük otomotiv firmalarından biri hatta belki en büyüğü. Ama bu yıl nerdeyse iflasın eşiğinde. Bir sürü fabrika kapatıyor. Geçen gün gazetede 21.000 küsür işçi çıkartacağını okumuştum.
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Fettah34 10 yıl
Daha çok kazanmak için. :))
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speedman 10 yıl
köklü kuruluş kolay kolay zarar etmez
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Fettah34 10 yıl
APLLE kolay kolay zarar etmez zaten.
5 kurus masraf etmeden darphane gibi para basan iki mağazası var.
iTunes Store ve AppStore...
Tabii ne kadar çok iPhone ve iPod satılsa o kadar çok uygulama ve multimedya satılacak demektir. Ben olsam iPhone ve iPod ları zararına çok çok ucuza satar, parayı iTunes ve AppStore'dan kırardım.
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broodofqueen 10 yıl
Fettah kardeşim, zaten peynir ekmek gibi sattiğin birşeyin fiyatını neden düşüresin? Senin o güzel kalbinden geçen bu ama açıkçası pek gerçekçi değil.. Ayrıca Apple'ı ayakta tutan illaki bir ürün söyleyeceksek oda iPhone değil iPod'dur beyler. İphone daha dünkü çocuk :)
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Ubust 10 yıl
Apple'ı ayakta tutan iPhone.Apple'ın tek derdi macleri nasıl daha çekici hale getirmek olurdu.
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max975 10 yıl
tuzu kuru olan alıyor demek ki!!
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Lawagolem 10 yıl
Bence bu atağı kesinlikle Iphone'a borçlu
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hakanlevent 10 yıl
BENCE BU ATAGI KESİNLİKLE İPHONE BORÇLU
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Serious17 10 yıl

Orjinalden alıntı: hakanlevent

BENCE BU ATAGI KESİNLİKLE İPHONE BORÇLU



Bencede İphone satışları olmasa ayakta durma olasılığı diğer firmalarla aynı olurdu
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