Ekonomik Kriz Apple'ı etkilemiyor‏

Apple gerçekleştirdiği konferans ile 28 Mart'da sona eren 2009 mali yılının 2.çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Apple,bu çeyrekte hisse başına 1,33 dolardan 8,16 milyar dolar gelir ve 1,21 milyar dolar net kar elde ettiğini açıkladı. Geçen sene aynı çeyrekte ise hisse başına 1,16 dolardan 7,51 Milyar dolar gelir ile 1,05 milyar dolar net kar elde etmişti. Küresel krize rağmen bu veriler geride bıraktığımız Mart ayının Apple'ın geçirdiği en iyi Mart dönemi olduğunu gösteriyor.
Apple bu çeyrekte geçen seneye oranla %3 düşüşle 2,22 milyon Mac,%3 artışla 11,01 milyon iPod ve %123 artışla 3,79 milyon iPhone satışı gerçekleştirmiş. Konferansın soru cevap bölümünde Netbook ile ilgili bir soruya Apple COO ve geçici CEO’su Tim Cook “Netbooklar herşeyiyle kötü cihazlar. İleriyi düşünerekten eğer Apple olarak farklı bir cihazla katkı yapmanın yolunu bulursak,onu yapacağız. Şu anda ilginç fikirlerimiz ve çalışmalarımız var.” şeklinde cevap vererek kafalarda yeniden soru işareti bıraktı.
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son olarak 10 yıl önce apple ekonomik olarak darboğazda idi.apple bu darboğazı 1998 yılında imac'i,2001 yılında ipod'u üreterek ve 2003 yılında itunes store'u açarak aştı ve atağa geçti.yani apple'ın batmaktan kurtulup amerika'nın en çok kar eden şirketlerinden biri haline gelmesinin bir diğer nedeni de geçmişte aldığı radikal kararlar ve kaliteli tasarımı yüksek kullanım ile birleştiren ürünler üretmesidir.umarım az da olsa yazdıklarım açıklayıcı olmuştur.
saygılarımla.
Fan olayı konusunda haklılık payınız olduğu bir gerçek. Ancak; olayı tamamen fanatizme bağlamak çok yanlış olur. Bu başarıda APPLE'in son derece zekice hamlelerini göz ardı etmekte karşı fanatizm olur. Nedir o zekice hamleler...
1- Dokunmatik ekranın ve buna bağlı olarak Mobil OS un yeniden tanılanması. Biliyorsunki iPhone'dan öncede dokunmatik ekranlar ve Mobil OS lar bolca vardı...
2- iTunes ve AppStore denen bir çeşit darphane diyebileceğimiz sanal mağazalar... Samsung, Nokia, Rim gibi devlerinde birer birer uygulama mağazalarını açmalarının bir sebebi olsa gerek...
3- Tasarım ve Kalite... Teknik özellikleri bir kenara bırakacak olursak Bir Macbook Pro ile Bir Asus Laptop'u yanyana koyunuz... Macbook ben buradayım diye bas bas bağıyor olacaktır. Halbuki Macbook Pro yu da Asus üretiyor...
4- Teknoloji öncülüğü ve İyi pazarlama... Mesela Multitouch... Taa 1980 lerde bulunmuş ve patentlenmiş bir teknolojinin daha yeni yeni kök salması ne kadar ilginç değil mi? Apple bu olaya el atmasa idi kimsenin de el atacağını zannetmiyorum açıkçası.
5- Reklam: Bilmiyorum dikkatiniz çekiyor mu? Eskiden tüm Amerikan filmlerinde eğer filmde bir notebook veya PC görünecekse bu mutlaka APPLE olurdu. Hadi orası Amerika... Peki Türkiye'ye ne diyeceğiz. Son zamanlarda gerek dizi ve sinema filmlerinde gerek Haber programlarında ve gerekse diğer görsel medyada öğelerinde eğer görüntüde bir Notebook, Mp4 Player, Telefon olacaksa bu mutlaka APPLE olmaya başladı. Zannetmiyorumki APPLE yapımcıları arayıp, yapımlarınızda APPLE ürünlerini kullanırsanız size şu kadar para vereceğim desin. Buna ben bile anlam veremiyorum.
Elbetteki APPLE'dan başka hiç bir markada böylesi fanatik grubun olmayışınında bu başarıda payı olduğu muhakkaktır...
Ben şunu söyler şunu bilirim. Allah çalışana verir. Ne zamanki hakkıyla birde çalışmaya başlarız. O zaman bişeyler olur. O sebepten bırakın artık şu apple kötülemeyi.
Not : Apple da çalışmıyorum. Apple karnımı doyurmuyor. Çalışmanın hakkını veriyorum :)
O kadar çok yazdımki kendim kendimi tekrarlamaktan sıkıldım o yüzden yazmıyacağım sadece dikkat çekmek istediğim noktalar :
- iTunes entegrasyonu ve bu mağazanın tüm rakiplerinin çok ötesinde bir performans ile dünya geneline yayılışı.
- SJ keynotelarda belirttiği 'piyasasının sadece %1 bizim olsa ile cümlesi ile başlayan ' ileriye dönük planları.
Apple kesinlik ile doğru yolda.Halen pahalı kabul edilsede pek çok ürünü statü sembolü olmanın yanında görece 'satın alınabilir' bir konuma geldi (Her ne kadar ülkemiz koşullarında bilgisayarlarını bu genellemeye katamasamda iPod,iPhone gibi cihazları kast ediyorum).Üstelik 'heyecanı' ara vermeden sürdürmeyi biliyorlar.
Kriz köklü kösüz dinlemez. Adam gibi iş yapmayanı affetmez.
+1
bkz: General Mobile.
Dünya'nın en büyük otomotiv firmalarından biri hatta belki en büyüğü. Ama bu yıl nerdeyse iflasın eşiğinde. Bir sürü fabrika kapatıyor. Geçen gün gazetede 21.000 küsür işçi çıkartacağını okumuştum.
5 kurus masraf etmeden darphane gibi para basan iki mağazası var.
iTunes Store ve AppStore...
Tabii ne kadar çok iPhone ve iPod satılsa o kadar çok uygulama ve multimedya satılacak demektir. Ben olsam iPhone ve iPod ları zararına çok çok ucuza satar, parayı iTunes ve AppStore'dan kırardım.
Bencede İphone satışları olmasa ayakta durma olasılığı diğer firmalarla aynı olurdu