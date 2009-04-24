Ekonomik Kriz Apple'ı etkilemiyor‏

Apple gerçekleştirdiği konferans ile 28 Mart'da sona eren 2009 mali yılının 2.çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Apple,bu çeyrekte hisse başına 1,33 dolardan 8,16 milyar dolar gelir ve 1,21 milyar dolar net kar elde ettiğini açıkladı. Geçen sene aynı çeyrekte ise hisse başına 1,16 dolardan 7,51 Milyar dolar gelir ile 1,05 milyar dolar net kar elde etmişti. Küresel krize rağmen bu veriler geride bıraktığımız Mart ayının Apple'ın geçirdiği en iyi Mart dönemi olduğunu gösteriyor.

Apple bu çeyrekte geçen seneye oranla %3 düşüşle 2,22 milyon Mac,%3 artışla 11,01 milyon iPod ve %123 artışla 3,79 milyon iPhone satışı gerçekleştirmiş. Konferansın soru cevap bölümünde Netbook ile ilgili bir soruya Apple COO ve geçici CEO’su Tim Cook “Netbooklar herşeyiyle kötü cihazlar. İleriyi düşünerekten eğer Apple olarak farklı bir cihazla katkı yapmanın yolunu bulursak,onu yapacağız. Şu anda ilginç fikirlerimiz ve çalışmalarımız var.” şeklinde cevap vererek kafalarda yeniden soru işareti bıraktı.