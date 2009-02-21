Ekran kartları için Yazılımsal Voltaj Modifikasyonu

Basit bir kaç adımla ekran kartınızın sınırlarını zorlayın. İçindeki gizli performansı açığa çıkartın!!!

Bir donanımı hız aşırtırken genelde yüksek saat hızlarında stabil kalınabilmesi için voltaj değerlerinin de değiştirilmesi gerekir. İşemci ve bellek voltaj değerlerine çok kolay bir şekilde müdehale edilebiliyorken ne yazık ki hız aşırtma severlerin mutlaka saat hızlarıyla oynadıkları ekran kartlarında böyle bir şansımız yok.

Bu videomuzda yeni çıkan bir yöntemle güncel ekran kartlarının voltaj değerlerine nasıl müdehale edebileceğinizi anlatıyor ve voltaj değerleriyle oynadığımız bir GTX260'ı limitlerine kadar hız aşırtıyoruz.