Ekran kartları için Yazılımsal Voltaj Modifikasyonu

Genel Yayın Yönetmeni
Basit bir kaç adımla ekran kartınızın sınırlarını zorlayın. İçindeki gizli performansı açığa çıkartın!!!
Bir donanımı hız aşırtırken genelde yüksek saat hızlarında stabil kalınabilmesi için voltaj değerlerinin de değiştirilmesi gerekir. İşemci ve bellek voltaj değerlerine çok kolay bir şekilde müdehale edilebiliyorken ne yazık ki hız aşırtma severlerin mutlaka saat hızlarıyla oynadıkları ekran kartlarında böyle bir şansımız yok.
Bu videomuzda yeni çıkan bir yöntemle güncel ekran kartlarının voltaj değerlerine nasıl müdehale edebileceğinizi anlatıyor ve voltaj değerleriyle oynadığımız bir GTX260'ı limitlerine kadar hız aşırtıyoruz.
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kartın bellegi 2200 mhz e bile cıkmıyor.voltaj la o.c yapmayı dusunyorum.iki gundur bunla ugrasıyorum denemedigim surucu kalmadı .tanıtamadım rivayı programa.
riva da zaten sureklı sorun cıkarttı (saolsun beni cileden de cikardı azcık) forsware kısmı gorunmuyordu onu hallettim ama yine de rivayi voltaj factory ye tanıtamadım .
lutfen yardım edin arkadaslar ve mesut bey.
4:40 yerine video 6:00 olsunen azından rankamlar birbiren girmesin
belki 1.4 fln 900 olr ama stabil olcanı sanmıyorum ancak 3dmark fln alınır..