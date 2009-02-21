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Ekran kartları için Yazılımsal Voltaj Modifikasyonu

10 yıl
127,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Basit bir kaç adımla ekran kartınızın sınırlarını zorlayın. İçindeki gizli performansı açığa çıkartın!!!

Bir donanımı hız aşırtırken genelde yüksek saat hızlarında stabil kalınabilmesi için voltaj değerlerinin de değiştirilmesi gerekir. İşemci ve bellek voltaj değerlerine çok kolay bir şekilde müdehale edilebiliyorken ne yazık ki hız aşırtma severlerin mutlaka saat hızlarıyla oynadıkları ekran kartlarında böyle bir şansımız yok.

Bu videomuzda yeni çıkan bir yöntemle güncel ekran kartlarının voltaj değerlerine nasıl müdehale edebileceğinizi anlatıyor ve voltaj değerleriyle oynadığımız bir GTX260'ı limitlerine kadar hız aşırtıyoruz.


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fieldyturbo19 8 yıl
ya acaba fermi lerede yazılımsal vmod olcakmı olmaması cok saçma bence ya sıvı helyumla bile oğutma yapsan 850Mhzleri gecemicez yani gtx480 de
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Olur Öyle Şeyler 9 yıl
benim kartada yapılır mı ki voltaj mod(x1650)
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sadafa1 9 yıl
zotac gtx 260 synergy de bu pogramı kullanamıyorum.rivayı tanıttıktan sonra find i2c bus a tıklıyorum hepsine invalid veriyor.hangi bus ta program icin kayıtlı registry ayari oldugunu goremiyorum .
kartın bellegi 2200 mhz e bile cıkmıyor.voltaj la o.c yapmayı dusunyorum.iki gundur bunla ugrasıyorum denemedigim surucu kalmadı .tanıtamadım rivayı programa.
riva da zaten sureklı sorun cıkarttı (saolsun beni cileden de cikardı azcık) forsware kısmı gorunmuyordu onu hallettim ama yine de rivayi voltaj factory ye tanıtamadım .
lutfen yardım edin arkadaslar ve mesut bey.
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cemozi 9 yıl
Mesut Kardeş çok iyi anlatıyorda biraz daha yavaş konuşsa çok güzel olacak :)
4:40 yerine video 6:00 olsunen azından rankamlar birbiren girmesin
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sadafa1 9 yıl
burdaki 65 nm gtx 260 216 shader olan mı yoksa 192 mi ?
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qrizma 10 yıl
ben bunu yapamama zor birşeye benziyor bide bozarım filan aman allah boşver
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merttszgn 10 yıl
4870 voltaj mod yapan yok mu ona göre soğutucu fln alıyım mı??
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Murjuk 10 yıl
Benim demek istediğim "ati için artık program kullanmamıza gerek yok" demeye gerek yok. Yazılım bunu için var. RBE'deki alanı görmemiştim baktım ve henüz çok işlevli değil sanırım. Voltage Factory ile uyguladığınız voltaj direk GPUzden görünüyor, anlık açıp kapatabiliyorsunuz. Biostan voltaj değiştirmek ise sürekli bios düzenleyip bilgisayarı tekrar başlatmak... Zevk meselesi tabi.
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reddevil6666 10 yıl
ya 4850 deki şu invalid sorununa kimse cevap vermicekmi mesut hocam bare sen konus :S
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Murjuk 10 yıl
aslında çok önceden bios değiştiriliyordu. yeni olan yazılımla voltaj değiştirmek. bios düzenlemekten kurtulmak. Ayrıca biosla voltaj seçeneği hiç yok bazı kartlarda. 1.26 son. Bu programla istediğiniz yere kadar gidersiniz.
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Wilson Fisk 10 yıl
cok onceden derken?temmuzda aldim ben oncesi mi vardi?1.19 versiyonu sonrasi diyorum oncesinde yoktu olan da bir ise yaramiyordu simdi istedigin voltaji verebiliyorsun ama ise yaramiyor ben ne konustugumu biliyorum.
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Murjuk 10 yıl
Videoyu izlerseniz hangi kartlarda kullanabileceğiniz yazıyor.
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Wilson Fisk 10 yıl
ati icin artik program kullanmaniza gerek yok radeon bios editor ile biosu degistirip flashlayabiliyorsunuz.onceden olmuyordu ama 1.19 versiyonuna ve 1.20 tabi bu voltage factory evga rivatuner vs bunlarin yaptigi isi yapan bir bolum eklemisler.ben denedim 1.31v ile flashladim 880/1100 de vantage aldim sonra eski biosa dondum 850/1100 yaptigim test cok daha yuksek cikti bu voltaj olayinda yanlis olan bir sey var.
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yugams 10 yıl
voltajı vermek herzaman risk li bu yüzdende heyecan verici ama bana uzak bir eylem biraz yavaş salam kart hızlı arızalı bir karttan çok daha iyidir..........
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EcZaNeT 10 yıl
zotac gtx295 ile program çalışmıyor... evga biosu yüklesem çalışır mı deneyen var mı..
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01fatih 10 yıl
dikkat edilmesi gereken çok yüksek voltaj vermemek,hafif voltaj verilince risk minumum seviyeye inebilir diye düşünüyorum.
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cyraxus 10 yıl
Ben 1.33 e kadar verdim voltajı doğruladım veriyor ama olmuoyor 850 mhz stabil fur rendering yapıom direk çöküyor açıkcası daha fazla voltta vermedim..
belki 1.4 fln 900 olr ama stabil olcanı sanmıyorum ancak 3dmark fln alınır..
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ZvAnA 10 yıl
Özellikle bir senedir kullandığım 9800GX2'nin de böyle voltmod'lanabildiğini öğrenmek güzel. Ancak en risklisi bu karttır heralde. Nitekim zaten kendi default voltajı ile bile tam yükte 80-90 derecelik sıcaklıklar görülüyor. Bir de voltaj artarsa ne olur bilemiyeceğim.
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