Papara’ya kayyum atandı! Hesaptaki paralarla ilgili açıklama geldi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aktarımında kritik bir rol oynadığı tespit edildi. Bugün Papara’ya düzenlenen operasyonun ardından Papara’ya kayyum atandığı duyuruldu.

T.C. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre mahkeme kararıyla Papara’ya kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atandı.

Hesaplardaki paralara ne olacak?

Merkez Bankası’nın açıklamasına göre kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Papara nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ödeme ayrıntıları Papara tarafından açıklanacak.

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Togg kaçıncı sırada? 6 sa. önce eklendi

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Papara’ya kayyum atandı! Hesaptaki paralar ne olacak?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: