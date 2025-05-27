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Tam Boyutta Gör Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları oldu. Yerli otomobil Togg listede 20’nci sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları, 2,26 milyar dolar marka değeriyle ilk sırada yer alırken, Arçelik 1,64 milyar dolarlık değerle ikinci, Türkiye İş Bankası 1,24 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Togg 20'inci sırada

Tam Boyutta Gör

Togg, 179 milyon dolarlık marka değeriyle 20’nci sırada yer aldı. Tofaş, Doğuş Otomotiv, Otokar ve Otokoç gibi otomotiv sektöründeki rakiplerini geçmeyi başardı. Ford Otosan ise 905 milyon dolarlık değerle listenin 5'inci sırasında yer aldı ve otomotiv sektörünün en değerli markası oldu.

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Listede Turkcell 17’nci sırada yer alırken, Türk Telekom 26’ıncı sırada yer buldu. Savunma sanayi şirketlerine baktığımızda ise Aselsan 35’inci sırada, Otokar 39’uncu sırada, TUSAŞ 52’inci sırada Anadolu Isuzu 67’inci sırada yer buldu.

Listede ilk 125 sıradaki markaların değeri, geçen yıla kıyasla yüzde 15,6 artışla 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin En Değerli Markaları Sıra Marka 1 Türk Hava Yolları 2 Arçelik 3 İşbank 4 Vestel 5 Ford Otosan 6 Ziraat Bankası 7 LC Waikiki 8 Garanti BBVA 9 Yeni Rakı 10 Vakıfbank 11 Akbank 12 Yapı Kredi 13 Anadolu Efes 14 Ülker 15 Bim 16 Petrol Ofisi 17 Turkcell 18 Şişe Cam 19 Migros 20 Togg 21 Enka 22 Acıbadem Sağlık 23 Opet 24 Mavi 25 Sütaş 26 Türk Telekom 27 Halkbank 28 Pegasus 29 Tofaş 30 Türk Tuborg

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Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Togg kaçıncı sırada?

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