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    Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Togg kaçıncı sırada?

    Brand Finance tarafından 2025 yılında Türkiye'nin en değerli 125 markası açıklandı. Türk Hava Yolları, Türkiye'nin en değerli markası unvanını korumayı başardı. 

    Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Togg kaçıncı sırada? Tam Boyutta Gör
    Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları oldu. Yerli otomobil Togg listede 20’nci sırada yer aldı.

    Türk Hava Yolları, 2,26 milyar dolar marka değeriyle ilk sırada yer alırken, Arçelik 1,64 milyar dolarlık değerle ikinci, Türkiye İş Bankası 1,24 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

    Togg 20'inci sırada

    Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Togg kaçıncı sırada? Tam Boyutta Gör

    Togg, 179 milyon dolarlık marka değeriyle 20’nci sırada yer aldı. Tofaş, Doğuş Otomotiv, Otokar ve Otokoç gibi otomotiv sektöründeki rakiplerini geçmeyi başardı. Ford Otosan ise 905 milyon dolarlık değerle listenin 5'inci sırasında yer aldı ve otomotiv sektörünün en değerli markası oldu.

    Listede Turkcell 17’nci sırada yer alırken, Türk Telekom 26’ıncı sırada yer buldu. Savunma sanayi şirketlerine baktığımızda ise Aselsan 35’inci sırada, Otokar 39’uncu sırada, TUSAŞ 52’inci sırada Anadolu Isuzu 67’inci sırada yer buldu.

    Listede ilk 125 sıradaki markaların değeri, geçen yıla kıyasla yüzde 15,6 artışla 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldi.

    Türkiye'nin En Değerli Markaları
    Sıra Marka
    1 Türk Hava Yolları
    2 Arçelik
    3 İşbank
    4 Vestel
    5 Ford Otosan
    6 Ziraat Bankası
    7 LC Waikiki
    8 Garanti BBVA
    9 Yeni Rakı
    10 Vakıfbank
    11 Akbank
    12 Yapı Kredi
    13 Anadolu Efes
    14 Ülker
    15 Bim
    16 Petrol Ofisi
    17 Turkcell
    18 Şişe Cam
    19 Migros
    20 Togg
    21 Enka
    22 Acıbadem Sağlık
    23 Opet
    24 Mavi
    25 Sütaş
    26 Türk Telekom
    27 Halkbank
    28 Pegasus
    29 Tofaş
    30 Türk Tuborg
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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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