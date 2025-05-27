Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Togg kaçıncı sırada?

Türk Hava Yolları, 2,26 milyar dolar marka değeriyle ilk sırada yer alırken, Arçelik 1,64 milyar dolarlık değerle ikinci, Türkiye İş Bankası 1,24 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı.
Togg 20'inci sırada
Togg, 179 milyon dolarlık marka değeriyle 20’nci sırada yer aldı. Tofaş, Doğuş Otomotiv, Otokar ve Otokoç gibi otomotiv sektöründeki rakiplerini geçmeyi başardı. Ford Otosan ise 905 milyon dolarlık değerle listenin 5'inci sırasında yer aldı ve otomotiv sektörünün en değerli markası oldu.
Listede Turkcell 17’nci sırada yer alırken, Türk Telekom 26’ıncı sırada yer buldu. Savunma sanayi şirketlerine baktığımızda ise Aselsan 35’inci sırada, Otokar 39’uncu sırada, TUSAŞ 52’inci sırada Anadolu Isuzu 67’inci sırada yer buldu.
Listede ilk 125 sıradaki markaların değeri, geçen yıla kıyasla yüzde 15,6 artışla 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldi.
|Sıra
|Marka
|1
|Türk Hava Yolları
|2
|Arçelik
|3
|İşbank
|4
|Vestel
|5
|Ford Otosan
|6
|Ziraat Bankası
|7
|LC Waikiki
|8
|Garanti BBVA
|9
|Yeni Rakı
|10
|Vakıfbank
|11
|Akbank
|12
|Yapı Kredi
|13
|Anadolu Efes
|14
|Ülker
|15
|Bim
|16
|Petrol Ofisi
|17
|Turkcell
|18
|Şişe Cam
|19
|Migros
|20
|Togg
|21
|Enka
|22
|Acıbadem Sağlık
|23
|Opet
|24
|Mavi
|25
|Sütaş
|26
|Türk Telekom
|27
|Halkbank
|28
|Pegasus
|29
|Tofaş
|30
|Türk Tuborg
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir
Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük