Elektrikli Opel Vivaro-e tanıtıldı: 330 km'ye kadar menzil

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Opel, elektrikli ticarisi Vivaro-e ile ilgili yeni bilgiler ve fotoğraflar paylaştı. 2021 Opel Vivaro-e, yıl bitmeden Avrupa’da satışa sunulmuş olacak.

İçten yanmalı motorlu standart Vivaro temel alınarak geliştirilen Opel Vivaro-e, iki farklı batarya seçeneğiyle gelecek. Standart olarak gelen 50 KWh’lık batarya paketi, WLTP ölçümlerine göre 230 kilometre menzil sunacak. Bu değeri az bulan müşteriler ise menzili 330 kilometreye yükselten 75 kWh’lık batarya paketini tercih edebilecek.

Elektrikli Opel Vivaro-e’nin bataryası, 100 kW (136 bg) güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motorunu besleyecek. Opel, aracın maksimum hızını 130 km/s ile sınırlandırmış. Araçtaki bataryalar yükleme bölümünün altına zemine paralel bir biçimde yerleştirilmiş. Bu sayede daha alçak ağırlık merkezi elde edilmesinin yanı sıra yük taşıma kapasitesinin (1275 kg) bataryalardan mümkün olduğunca az etkilenmesi sağlanmış.

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Elektrikli Opel Vivaro-e’nin bataryasını standart priz ve wall box vasıtasıyla doldurmanın yanı sıra hızlı şarj desteğinden de faydalanmak mümkün. 100 kW DC şarj istasyonu kullanıldığında 50 kWh’lık bataryanın 0’dan yüzde 80 doluma ulaşması 30 dakika sürüyor. 75 kWh’lık batarya söz konusu olduğunda ise bu süre 45 dakikaya çıkıyor.

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Opel Vivaro-e; 4.60 metre, 4.95 metre ve 5.30 metre olmak üzere üç farklı gövde uzunluğuna sahip. Ayrıca yük veya yolcu taşıma gibi kullanım amacına göre tercih edilebilen farklı gövde tipi seçenekleri mevcut. Tüm bu varyasyonlar ışığında aracın azami yüklü ağırlığı 2800 ila 3100 kilogram arasında değişiyor.

Elektrikli Opel Vivaro-e’de tercih edilen donanım seviyesine göre Multimedia Radio veya Multimedia Navi Pro adı verilen bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Her iki sistemde de Android Auto ve Apple Car Play desteği bulunuyor ve bu sistemler konsolun ortasındaki 7 inç dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor. Multimedya Navi Pro’da buna ek olarak 3D navigasyon özelliği de sunuluyor.

Opel Vivaro-e, bu yılın son aylarında Avrupa’da satışa sunulacak. 2021 yılında da şirketin bir sonraki elektrikli ticarisi Combo-e satışa sunulacak. Opel, 2024 yılına gelindiğinde tüm binek ve ticari modellerinin tamamen elektrikli versiyona sahip olacağını belirtiyor.

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