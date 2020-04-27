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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli BMW iX3'ün tasarımı ortaya çıktı

    BMW'nin ilk kez 2018 yılında konsept olarak karşımıza çıkardığı elektrikli BMW iX3 seri üretim bandına çıkmaya hazırlanıyor. Bugün sızdırılan fotoğraflar, tanıtım için çok beklemeyeceğimizi gösteriyor
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli BMW iX3'ün tasarımı ortaya çıktı
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    Alman üreticinin ilk kez 2018 yılında Concept iX3 ismiyle görücüye çıkardığı BMW iX3, seri üretim bandına çıkmaya hazırlanırken sık sık kamuflajlı bir şekilde görüntülenmişti. Elektrikli SUV bu kez dış tasarımını tamamen gözler önüne seren sızıntı görsellerle karşımızda.

    Sosyal medyada paylaşılan görseller henüz resmi bir değer taşımasa da BMW iX3’ün daha önce çekilen casus fotoğraflarıyla son derece uyumlu olduğunu görüyoruz. Ayrıca aracın üzerinde daha önce BMW tarafından teaser olarak paylaşılan aerodinamik odaklı jantların bulunması da görsellerin doğru olma olasılığını arttırıyor.

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    Elektrikli BMW iX3, genel hatları itibariyle temel aldığı BMW X3’e oldukça benziyor. Fakat artık görsellikten başka bir amacı kalmayan böbrek ızgarada, kapıların alt kısmında ve arka difüzörde karşımıza çıkan mavi detaylar elektrikli bir modele baktığımızı belli ediyor. Yukarıda da sözünü ettiğimiz çift renkli jantlar da yine elektrikli BMW iX3’ü içten yanmalı motorlu kardeşinden ayırt edebilmemizi sağlayan detaylardan.

    Elektrikli BMW iX3'ün tasarımı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli BMW iX3’ün teknik özelliklerinden bahsedecek olursak, aracın WLTP ölçümlerine göre 440 kilometre sürüş menzili sunan 74 kWh’lık bataryaya sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu batarya, arka aks üzerine yerleştirilmiş 286 beygir güç ve 400 Nm tork üreten elektrik motoruna güç verecek. Buradan BMW iX3’ün arkadan itişli bir model olacağını anlıyoruz. Dört tekerlekten çekişli bir versiyonun gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

    BMW iX3’ün tanıtılacağı tarih henüz belli değil. Fakat resmi fotoğraflar sızdırıldığına tanıtıma çok da uzak değiliz. Detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://www.instagram.com/p/B_e6t3Cp6Kj/?utm_source=ig_embed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 46 dk.
    bmw aynı bmw. adamlar farkı jantlardan yapalım demişler, iğrenç olmuş.
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