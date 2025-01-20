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Tam Boyutta Gör Çinli Zeekr, elektrikli sedan modeli 007'nin station wagon versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Zeekr 007 GT (Avrupa'da Zeekr 7 GT) olarak adlandırılan modelin resmi görselleri paylaşıldı. Station wagon'lar Çin'de çok fazla talep görmüyor ancak Avrupa'da elini güçlendirmek isteyen marka oyunu kuralına göre oynuyor.

Teknik detaylar henüz açıklanmadı fakat Zeekr 7 GT'nin sedan ile benzer ölçülere ve güç aktarma sistemine sahip olması bekleniyor. Sedan modelin yaklaşık 4.9 metre uzunluğa ve 2.93 metre aks mesafesine sahip olduğunu hatırlatalım.

Güç aktarma sisteminde ise uzun menzilli versiyon için 100 kWsa'lik NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya ile CLTC'ye göre 870 kilometreye kadar menzil verisi öne çıkıyor. Çift motorlu versiyon ise 475 kW maksimum güç ve 710 Nm maksimum tork sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 2,8 saniyede tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör Zeekr 7 GT, Geely'nin kendi bünyesinde geliştirdiği Golden Battery ile maksimum 500 kW hızlı şarj desteğine sahip olacak. 800V mimarisine sahip olan modelin bu sayede 15 dakika şarjla 500 km'ye (CLTC) kadar sürüş menzili sunacağı ifade ediliyor.

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Bu yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak olan Zeekr 7 GT'nin nisan ayındaki Şanghay Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi muhtemel. Söz konusu model, Nio ET5 Touring ve Neta S gibi diğer elektrikli station wagon'larla rekabet edecek.

Zeekr, Avrupa'da şimdilik Hollanda, Norveç ve İsveç'te faaliyet gösteriyor. Marka 2024 yılında küresel satışlarını yüzde 87 artırarak 220 bin adedin üzerine çıkarmayı başardı. 2025 yılında Zeekr'ın hedefi yeni pazarlara açılıp satışlarını artırmak olacak.

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Yeni Zeekr 007 GT'nin resmi görselleri paylaşıldı