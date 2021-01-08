Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı

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Dün sabah saatlerinde bildiğiniz gibi WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde bir değişiklik yaptı ve kullancıların onayına yeni bir sözleşme sundu. Artık birçok veriyi Facebook ile paylaşacağını söyleyen WhatsApp'e büyük bir tepki yağdı. Elon Musk da bu olayın ardından takipçilerine bir tavsiyede bulundu.

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Dün akşam saatlerinde Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile takipçilerine "Signal" isimli uygulamayı kullanmalarını tavsiye etti. Bunu elbette WhatsApp'ın sözleşmesindeki değişikliğe tepki olarak yazdı. Elon Musk'ın yaptığı paylaşım ile Signal uygulamasının kullanıcı sayısı elbette artmıştır ancak garip olan başka bir durum var.

Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Signal uygulaması ile bir alakası olmayan, yalnızca isminin içerisinde Signal geçen bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı. Signal Advance isimli şirketin piyasa değeri, yapılan paylaşımdan sonra %526.67 yükseldi. Signal Advance, Amerika'da kurulan teknoloji odaklı bir şirket. Piyasa değerine ait grafiği aşağıda bulabilirsiniz.

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