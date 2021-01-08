Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı

Dün sabah saatlerinde bildiğiniz gibi WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde bir değişiklik yaptı ve kullancıların onayına yeni bir sözleşme sundu. Artık birçok veriyi Facebook ile paylaşacağını söyleyen WhatsApp'e büyük bir tepki yağdı. Elon Musk da bu olayın ardından takipçilerine bir tavsiyede bulundu.
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Dün akşam saatlerinde Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile takipçilerine "Signal" isimli uygulamayı kullanmalarını tavsiye etti. Bunu elbette WhatsApp'ın sözleşmesindeki değişikliğe tepki olarak yazdı. Elon Musk'ın yaptığı paylaşım ile Signal uygulamasının kullanıcı sayısı elbette artmıştır ancak garip olan başka bir durum var.
Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Signal uygulaması ile bir alakası olmayan, yalnızca isminin içerisinde Signal geçen bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı. Signal Advance isimli şirketin piyasa değeri, yapılan paylaşımdan sonra %526.67 yükseldi. Signal Advance, Amerika'da kurulan teknoloji odaklı bir şirket. Piyasa değerine ait grafiği aşağıda bulabilirsiniz.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Önemli olan bu tepkisidir !!! whatsapp yerine Bip e kullanalım
Manuel yatırımcıların işine benzemiyor bu.
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