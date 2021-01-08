Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı

    Geçtiğimiz saatlerde dünyanın en zengin insanı unvanını ele geçiren Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım bambaşka bir şirketin işine yaradı.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    9,9b
    14
    18
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    8

    Elon Musk'ın
    Tam Boyutta Gör

    Dün sabah saatlerinde bildiğiniz gibi WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde bir değişiklik yaptı ve kullancıların onayına yeni bir sözleşme sundu. Artık birçok veriyi Facebook ile paylaşacağını söyleyen WhatsApp'e büyük bir tepki yağdı. Elon Musk da bu olayın ardından takipçilerine bir tavsiyede bulundu.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu"

    Dün akşam saatlerinde Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile takipçilerine "Signal" isimli uygulamayı kullanmalarını tavsiye etti. Bunu elbette WhatsApp'ın sözleşmesindeki değişikliğe tepki olarak yazdı. Elon Musk'ın yaptığı paylaşım ile Signal uygulamasının kullanıcı sayısı elbette artmıştır ancak garip olan başka bir durum var.

    Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Signal uygulaması ile bir alakası olmayan, yalnızca isminin içerisinde Signal geçen bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı. Signal Advance isimli şirketin piyasa değeri, yapılan paylaşımdan sonra %526.67 yükseldi.  Signal Advance, Amerika'da kurulan teknoloji odaklı bir şirket. Piyasa değerine ait grafiği aşağıda bulabilirsiniz.

    Elon Musk'ın
    Tam Boyutta Gör



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dünyayı büyükler yönetiyor diye boşuna dememişler xd
    Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elLbufFer (selçuk dabak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir kaç hafta önce bizde de oldu . Kervan gıda halka arz olacağı açıklandı, kervan isimli şirketin hisseleri uçmaya başladı .
    Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yanlışlıkla zengin etmişler adamları. Batırmasalar bari yanlışı düzeltmek için.
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    alfa-x 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence buradaki asıl olay Musk ın bile whatsapp ın bu hareketine tepki göstermesi

    Önemli olan bu tepkisidir !!! whatsapp yerine Bip e kullanalım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    milliacar (Davut Enis Acar) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet mal ya 😄😄😄
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Borsadaki yapay zeka uygulamalarından ne beklersin,piyasadaki haberleri sözde "analiz" eden yapay zeka yazılımları popüler şeylere yatırım yönlendiriyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sarp159 (mehmet sarper) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yanlış ata oynayan ganyancı gibi :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    berkayjan (Berkay Mert) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünya'nın en zengin insanı sonuçta. Tabii ki twitleri spekülatif olarak fiyat yükseltecek. Adam geçen dogecoin dedi fiyatı uçtu. Ne derse o uçuyor. Para parayı çeker diye boşuna dememişler, adam tanıdığına hisse ya da kripto para aldırsa, bir twit atsa arkadaşını zengin eder.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Borsa tambir saçmalıktır haybeye para kazanma ve kaybetme yeridir.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hopeyoung 1 gün ( Mesaj Silindi ) joven
    Aslında güzel bir yatırım bulma sistemi fakat her şeyin içine ettiğimiz gibi onun da içine ediyoruz. Hayvansal dürtülerimizden biraz sıyrılabilsek dünya ne kadar da iyi olur. (Biraz John lennon gibi oldu:)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yanlışlıkla zengin etmişler adamları. Batırmasalar bari yanlışı düzeltmek için.
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    madonos 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar böyle populeritesini yüksek olan twitterlarları haberleri takip edip alış satış yapan botlar var piyasada. Muhtemelen onların başlattığı alımla birlikte grafikleri takip eden botlarda almaya başlayınca bu tablo olmul olabilir. Market değeride çok büyük olmayınca ufak alımlarla bile fiyatı katlanmış.

    Manuel yatırımcıların işine benzemiyor bu.
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İnsanların kafasında bal tutan parmağını yalar hesabı Elon çok zengin, o ne diyorsa yapalım biz de zengin oluruz kafası olduğu sürece ya onlar da zengin olurlar ya da iyi keklenirler. Hisse demişken Türkiye'den en ufak bir dedikoduda fırlayan hisseler de oldu ne garipki. Mesela geçen sene Çin'e süt ürünleri ihraç edilecek haberi çıkınca kimsenin ismini bile bilmediği ve içinde sadece "süt" kelimesi geçtiği için Yaprak Süt hissesi iki haftada 2,5 liradan 93 liraya yükseldi! Kaldı ki Çin'e süt ürünü ihraç etmiyordu firma ama isminde süt geçmesi yeterli oldu. Çin'e gerçekten süt ithal eden firmalar ise sadece %5 yükseldi çünkü bütün borsaya girenlerin parasını bu küçük ve ucuz süt firması çekti!! Dünya ne garip, hisseler uçuşlar filan.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    HA-DH 1 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    ismi de iyi: yaprak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu adamın olayı aynı Bitcoin olayı gibi. Bir laf etse her şey fırlıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Abdülhak Hamit Tarhan ilk kez +728 2 Mr. Jingles 5. kez +487 3 Holk ilk kez +353
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    14 Kişi Okuyor (2 Üye, 12 Misafir) 11 Masaüstü 3 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    9868 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elon musk, signal ve
    2 etiket daha piyasa değeri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Metacritic, 2020'nin en iyi oyunlarını açıkladı 1 gün Lenovo IdeaPad 5G ile sürekli internete bağlanın 1 gün Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı 1 gün Acer HDMI 2.1li 4K 144Hz monitörünü duyurdu 1 gün AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor 1 gün Lenovo Yoga AIO 7 oyuncular özelinde hazırlandı 1 gün Disney Plus'ın ilk Marvel dizisi geliyor: WandaVision haftaya ilk iki bölümüyle başlayacak 1 gün Haftalık Film Önerisi 09: Sibel 1 gün Oyun yapımının arka planına odaklanan "Kan Ter ve Pikseller" isimli kitap çıktı; %50 indirim var 1 gün Huawei'nin yeni otomobil ekranı 60 saniyede tükendi 1 gün TikTok, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu 1 gün LG webOS 6.0 tanıtıldı: webOS 6.0 ile gelen yenilikler neler? 1 gün PS5 özel oyunu Returnal'ın yeni oynanış videosu paylaşıldı ve DualSense'i nasıl kullanacağı detaylandırıldı 1 gün Dünyanın en tuhaf bilgisayarı! | İlginç bir özelliği var 1 gün Lenovo Tab P11 orta seviyede iddialı olmayı amaçlıyor 1 gün Apple, iPhone 15'e kadar akıllı telefonlarının kamera lenslerini güncellemeyecek 1 gün 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu 1 gün Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı 1 gün Lenovo Lavie Mini cebinize sığan PC 1 gün 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı Sonraki Epic Games şimdi de video oyun yazılım geliştirme şirketi satın aldı 1 gün Galler’de uzaktan eğitim için PS4 ve Xbox One tavsiye ediliyor 1 gün Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha kolay hale geliyor 1 gün Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri 1 gün Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı 2 gün Xbox kontrolcülerinin neden yıllardır AA pil kullandığı belli oldu 2 gün Prediyabet 6 farklı kategoriye ayrıldı 2 gün Disney Plus'ta yayınlanacak olan Loki'nin devam sezonları da geliyor gibi 2 gün Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı! 2 gün Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı 2 gün Apple’ın elektrikli aracını Hyundai üretecek 2 gün Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük 2 gün Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu 2 gün Parkinson'da hatalı katlanmış protein yayılımını azaltabilecek yapay enzim üretildi 2 gün Metroidvania oyunu Micetopia mobil cihazlar için duyuruldu 2 gün FAA, ticari maksatlı sesten hızlı uçuş testlerinin ABD'de yapılmasına izin verdi 2 gün Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi 2 gün Türksat 5A uydusu uzaya fırlatılıyor! Buradan canlı izleyin 2 gün Haftalık Mobil Oyun Önerisi 07: Bloodstained: Ritual of the Night 2 gün Realme V15 5G piyasaya sürüldü: Dimensity 800U, AMOLED ekran, 50W hızlı şarj ve daha fazlası Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız