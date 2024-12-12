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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı

    Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon doları aşarak rekor kırdı. Şirketin hisseleri 424 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.       
    Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon doları aşarak rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon doları aşarak rekor kırdı. ABD'deki başkanlık seçiminden bu yana borsada %47 değer kazananan Tesla hisseleri 424 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin piyasa değeri, yıl başından bu yana ise %71 oranında arttı.

    Elon Musk'ın şirketlerine Trump etkisi

    Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın seçimi kazanması, Tesla ve Musk'ın diğer şirketlerine yaradı. Trump'ın elektrikli araç vergi indirimlerini kaldırma planı ve Musk'ın isteği doğrultusunda otonom araç kullanımı düzenlemelerinin gevşetilmesi gibi beklentilerin Tesla'nın hisselerinin değer kazanmasında etkili olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda, önümüzdeki sene yeni Model Y'nin piyasaya çıkacak olması ve uygun fiyatlı Model Q'nun ortaya çıkması gibi gelişmeler de fiyat artışını tetiklemiş olabilir.

    Tesla, yavaşlayan elektrikli araç satışlarında gelecek yıl için tekrar ivmelenme bekliyor. Bununla birlikte ABD'de kendi pil hücresi üretim kapasitesini artırmak için de yatırıma devam eden şirket, bir yandan yeni nesil V4 Supercharger şarj istasyonlarını dünya genelinde faaliyete geçirmeyi planlıyor. Otonom sürüşe çok büyük önem veren Tesla, geçtiğimiz aylarda tanıttığı robotaksi ve robovan ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şirketin önümüzdeki sene otonom taksi hizmetini başlatması bekleniyor.

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