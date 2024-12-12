Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı

Elon Musk'ın şirketlerine Trump etkisi
Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın seçimi kazanması, Tesla ve Musk'ın diğer şirketlerine yaradı. Trump'ın elektrikli araç vergi indirimlerini kaldırma planı ve Musk'ın isteği doğrultusunda otonom araç kullanımı düzenlemelerinin gevşetilmesi gibi beklentilerin Tesla'nın hisselerinin değer kazanmasında etkili olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda, önümüzdeki sene yeni Model Y'nin piyasaya çıkacak olması ve uygun fiyatlı Model Q'nun ortaya çıkması gibi gelişmeler de fiyat artışını tetiklemiş olabilir.
Tesla, yavaşlayan elektrikli araç satışlarında gelecek yıl için tekrar ivmelenme bekliyor. Bununla birlikte ABD'de kendi pil hücresi üretim kapasitesini artırmak için de yatırıma devam eden şirket, bir yandan yeni nesil V4 Supercharger şarj istasyonlarını dünya genelinde faaliyete geçirmeyi planlıyor. Otonom sürüşe çok büyük önem veren Tesla, geçtiğimiz aylarda tanıttığı robotaksi ve robovan ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şirketin önümüzdeki sene otonom taksi hizmetini başlatması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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