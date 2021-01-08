Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu

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Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk, özellikle son birkaç aydır serveti açısından hızlı bir yükselişteydi. Daha birkaç ay önce 100 milyara ulaşan Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde dünyanın en zengin insanı unvanının yeni sahibi oldu.

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Geçtiğimiz saatlerde CNBC'nin yaptığı habere göre, Tesla'nın hisse fiyatlarının artması ile birlikte şirketin CEO'su Elon Musk'ın şahsi serveti 185 milyar doları geçti. Bu sayede de Elon Musk; şahsi serveti 184 milyar dolar olan, dünyanın en zengin insanı unvanını yaklaşık 3 yıldır taşıyan ve Amazon'un sahibi olan Jeff Bezos'u geçmiş oldu.

Ayrıca Musk'ın son bir yıldaki servet artışındaki hız sebebiyle de Elon Musk başka bir şekilde daha tarihe geçmiş oldu. Elon Musk 2020 yılında yaklaşık olarak 27 milyar dolarlık bir servet ile başlamıştı. Yani 2020 yılında yaklaşık olarak servetini 160 milyar dolar yukarı taşıdı. Bu da Musk'ı serveti en hızlı artan insan konumuna getirdi.

2020 yılı içerisinde Tesla'nın hisse fiyatları ise yaklaşık olarak 9 kat arttı. Şirketin şu anki piyasa değeri ise 737.6 milyar dolar. Elon Musk'ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan SpaceX, bu sabah 04.00 saatlerinde Türksat 5A uydusunu uzaya göndermişti.

https://www.cnbc.com/2021/01/07/elon-musk-is-now-the-richest-person-in-the-world-passing-jeff-bezos-.html

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