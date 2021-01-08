Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk, özellikle son birkaç aydır serveti açısından hızlı bir yükselişteydi. Daha birkaç ay önce 100 milyara ulaşan Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde dünyanın en zengin insanı unvanının yeni sahibi oldu.İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı
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Geçtiğimiz saatlerde CNBC'nin yaptığı habere göre, Tesla'nın hisse fiyatlarının artması ile birlikte şirketin CEO'su Elon Musk'ın şahsi serveti 185 milyar doları geçti. Bu sayede de Elon Musk; şahsi serveti 184 milyar dolar olan, dünyanın en zengin insanı unvanını yaklaşık 3 yıldır taşıyan ve Amazon'un sahibi olan Jeff Bezos'u geçmiş oldu.
Ayrıca Musk'ın son bir yıldaki servet artışındaki hız sebebiyle de Elon Musk başka bir şekilde daha tarihe geçmiş oldu. Elon Musk 2020 yılında yaklaşık olarak 27 milyar dolarlık bir servet ile başlamıştı. Yani 2020 yılında yaklaşık olarak servetini 160 milyar dolar yukarı taşıdı. Bu da Musk'ı serveti en hızlı artan insan konumuna getirdi.
2020 yılı içerisinde Tesla'nın hisse fiyatları ise yaklaşık olarak 9 kat arttı. Şirketin şu anki piyasa değeri ise 737.6 milyar dolar. Elon Musk'ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan SpaceX, bu sabah 04.00 saatlerinde Türksat 5A uydusunu uzaya göndermişti.
https://www.cnbc.com/2021/01/07/elon-musk-is-now-the-richest-person-in-the-world-passing-jeff-bezos-.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Peki bunu neden anlattım? Dünyanın bütün başarılı beyinlerini toplayan ABD işte bunu yaparak zengin oldu. Dışlanmış beyinlerin daha iyi bir hayat,daha az bürokrasi,daha az vergi,daha az devlet kontrolü olan yerde yaşamak ister insanlar. Bu işin mottosunu merak edenlere;
"laissez-faire, laissez-passer" (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler)
Türkiye kıtasındaki en zengin ülke olabilir. Türkiye'yi fakirleştirmek bile büyük başarı ister. Zenginleşmenin yolu liberalizmden geçer. Liberalizm sadece ''şirketler bizi sömürsün'' değil, güçlü bir hukuku, kuvvetler ayrılığını, ifade özgürlüğünü savunur. Köydeki adamı da ezmemek lazım. Herkesi koruyacak katı bir hukuk sistemi olsa çok güzel de yaşayabilir herkes. Mesela ABD'de ki en yüksek mahkeme olan ABD Yüce Mahkemesi üyeleri ömür boyu olarak seçilir. Bu insanlar hiç bir siyasiden korkmazlar, anayasalarına uygun karar verirler. Yüksek oyla seçilen birisi, mahkeme üyelerini tehtid edemez, yıpratamaz veya baskı yapıp kendi kararlarını dikte edemez. Birisi en fazla 8 yıl başta kalabilirken, mahkeme üyesi ömür boyu orada. Bu bence Türkiye'ye de gerekli. Her seçilen mahkemeyi ve yargıyı tokatlıyor. İşte ben bundan bahsediyorum. Bir ülkede adalet çok önemli, adalet olmazsa zenginleyemeyiz...