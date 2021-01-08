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    Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu

    Özellikle son birkaç aydır inanılmaz bir yükseliş kaydeden Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı oldu.
    2 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    9

    Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu
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    Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk, özellikle son birkaç aydır serveti açısından hızlı bir yükselişteydi. Daha birkaç ay önce 100 milyara ulaşan Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde dünyanın en zengin insanı unvanının yeni sahibi oldu.

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    Ayrıca Bkz. "WhatsApp dişini gösterdi: Veriler Facebook’a gönderilecek"

    Geçtiğimiz saatlerde CNBC'nin yaptığı habere göre, Tesla'nın hisse fiyatlarının artması ile birlikte şirketin CEO'su Elon Musk'ın şahsi serveti 185 milyar doları geçti. Bu sayede de Elon Musk; şahsi serveti 184 milyar dolar olan, dünyanın en zengin insanı unvanını yaklaşık 3 yıldır taşıyan ve Amazon'un sahibi olan Jeff Bezos'u geçmiş oldu. 

    Ayrıca Musk'ın son bir yıldaki servet artışındaki hız sebebiyle de Elon Musk başka bir şekilde daha tarihe geçmiş oldu. Elon Musk 2020 yılında yaklaşık olarak 27 milyar dolarlık bir servet ile başlamıştı. Yani 2020 yılında yaklaşık olarak servetini 160 milyar dolar yukarı taşıdı. Bu da Musk'ı serveti en hızlı artan insan konumuna getirdi.

    2020 yılı içerisinde Tesla'nın hisse fiyatları ise yaklaşık olarak 9 kat arttı. Şirketin şu anki piyasa değeri ise 737.6 milyar dolar. Elon Musk'ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan SpaceX, bu sabah 04.00 saatlerinde Türksat 5A uydusunu uzaya göndermişti.



    https://www.cnbc.com/2021/01/07/elon-musk-is-now-the-richest-person-in-the-world-passing-jeff-bezos-.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    elLbufFer (selçuk dabak) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hayal satıyor diyenlere ..hayali gerçek yapıyor adam.
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    Holk (Holk Holk) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tarih boyunca baktığımızda,düşünce özgürlüğü sunan bütün medeniyetler, büyük gelişmeler yaşamıştır. Zenginliğin şifresi falan yok. Akılları kontrol etmeye çalışan bütün otoriter ideolojiler fakirlik ve gericilik getirir. Bu açıdan Komünizm ve Faşizim kardeşlerdir. Komünistlerin özgürlük dediklerine bakmayın. Önemli olan senin gibi düşünmeyenin konuşma özgürlüğüdür.

    Peki bunu neden anlattım? Dünyanın bütün başarılı beyinlerini toplayan ABD işte bunu yaparak zengin oldu. Dışlanmış beyinlerin daha iyi bir hayat,daha az bürokrasi,daha az vergi,daha az devlet kontrolü olan yerde yaşamak ister insanlar. Bu işin mottosunu merak edenlere;

    "laissez-faire, laissez-passer" (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler)
    Tarih boyunca baktığımızda,düşünce özgürlüğü sunan bütün medeniyetler, büyük gelişmeler yaşamıştır. Zenginliğin şifresi falan yok. Akılları kontrol etmeye çalış...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    Holk (Holk Holk) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Çoğu görüşünde haklısın tebrik ederim ama benim demek istediğim emperyalist bir amerika veya vahşi,kuralsız bir kapitalizm değil. Benim istediğim katı,eşitlikçi ve güçlü bir hukuk sistemi, adil yargı, kişisel özgürlüklerin olduğu bir ülke. Türkiye'den konuşursak; hukukun ve adaletin olmadığı, insanların konuşmaya korktuğu, iyi hal indirimlerinin kol gezdiği, bürokratik işkencenin olduğu, ideolojik özgürlük olmadığı için insanların kaçtığı bir ülkede yaşıyoruz. Ben sadece kendi ülkem için konuşuyorum. Halkını batılı şirketlere taşeron etmiş ''komünist'' Çin'den banane. Onun zenginliği batsın...

    Türkiye kıtasındaki en zengin ülke olabilir. Türkiye'yi fakirleştirmek bile büyük başarı ister. Zenginleşmenin yolu liberalizmden geçer. Liberalizm sadece ''şirketler bizi sömürsün'' değil, güçlü bir hukuku, kuvvetler ayrılığını, ifade özgürlüğünü savunur. Köydeki adamı da ezmemek lazım. Herkesi koruyacak katı bir hukuk sistemi olsa çok güzel de yaşayabilir herkes. Mesela ABD'de ki en yüksek mahkeme olan ABD Yüce Mahkemesi üyeleri ömür boyu olarak seçilir. Bu insanlar hiç bir siyasiden korkmazlar, anayasalarına uygun karar verirler. Yüksek oyla seçilen birisi, mahkeme üyelerini tehtid edemez, yıpratamaz veya baskı yapıp kendi kararlarını dikte edemez. Birisi en fazla 8 yıl başta kalabilirken, mahkeme üyesi ömür boyu orada. Bu bence Türkiye'ye de gerekli. Her seçilen mahkemeyi ve yargıyı tokatlıyor. İşte ben bundan bahsediyorum. Bir ülkede adalet çok önemli, adalet olmazsa zenginleyemeyiz...
    Çoğu görüşünde haklısın tebrik ederim ama benim demek istediğim emperyalist bir amerika veya vahşi,kuralsız bir kapitalizm değil. Benim istediğim katı,eşitlikçi...
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rockefeller ve Rothschild ailesinden bir kişinin bu listelerde olduğunu gören duyan var mı şimdiye kadar?
    Bir kişi bile giremez mi yani? O kadar para çıkmıyor mu adamlarda? Yani 50. sırada bile? Enteresan...
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Düşünsene sen dünyanın en zengin adamı olucaksın ve hala hayatta olucaksın.Yaşatırlar mı la seni hiç.Bu tipler hala şirketlerinin başında bir amaca hizmet edebiliyorsalar buda arkalarındaki güç sayesinde olurdu.
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu adamin servetini 30-40 la çarpanlar var.Elonun ki onların yaninda devede kulak.Zaten Elon gibi adamlari buralara kadar getiren sistem o adamlar.Hep Abd menşeili şirketler bunların çoğu.Bunların tüm oluşumları destekçileri finansorleri gizli.Paralar hep başka başka şirketler üzerinden domine ediliyor.Tıpkı borsalarda olduğu gibi.Yani bu adamin dünyanın en zengin adamı olduğuna bir tarafımla gülsem yeridir.
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    -frambuaz (frambuaz ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu bilinen reel olsa da olmasa da,bilinmeyen neler var kim bilir!
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    elophidae (Yavuz Ell) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu adam daha geçenlerde Çin’e gigafactory açmadı mı. Bakın kendi ülkesindeki fabrikalarda araba üretiyor satıyor ve 3 yıl sonrasına siparişi hazır. Bununla yetinmeyip Çin’e araba fabrikası açıyor. Uzaya NASA’nın uydularını ve astronotlarını yollayan yine bunun şirketi. Daha var da bunlar dünyaya yön verdi.

    Şimdi bu hayal satmak mı. Lan keşke şöyle 2-3 adam da bizde olsa.
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    HBeg 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu dönemin en büyük şark kurnazlarından. Bunun bir de tarikatı var dünyanın her yerinde adam reklama dahi para harcamıyor tarikatı sağ olsun. Tam bir dolandırıcıdır kendisi bir şeyi gerçekleştirdiği de yok. Bir fikir ile çıkar parasını alır sonra da tüyer. Hep aynı hikaye.
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    oblyss (erhan aslan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    O resmi zenginler resmi daha zenginler var
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    gidi (gidi gidi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    o meblag nakit degil, kagit degeri. O kadar nakit appledan bile zor cikar
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    kuasudba 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bu listede malum kişi yok.
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    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanırım birinin zenginlik sıralamasındaki yeri borsadaki hisselerindeki artış değeri ile alakalı artık. Ama covit salgını nedeniyle basılan milyarlarca doların borsalara aktığını bilmeyen yok. Tabii ki şirketini ve kendini çok iyi reklam eden bir adamın hisseleri de bu piyasadaki para bolluğu ile birer mıknatıs gibi çekecektir kendine. Sorun şu ki, bu hisse değerinin ne kadarı gerçek? Twitter hesabından çocukça ve saçma sapan mesajlar yazan, bilmem ne coini için iki kelam ettiğinde o coinin fiyatını üç katına fırlatan uyanık şovmen anladı ki dünyada parasını nereye yatıracağını bilmeyen anlık al satçı büyük ve geniş bir koyun sürüsü var. Ve bu sürü en ufak bir işarette parasını reklam edilen o şeye koşa koşa yatırıyor. Bu koyun sürünün etini, sütünü ve yününü almak tabii ki kolay olacaktır. Yarın ayağı kayıp düştüğünde bu balon da aynı hızla düşer merak etmeyin. YTD değildir. Şu an arabayı satıp Amerikan borsasına girip Tesla hissesi almak için hesap açtığınızı biliyorum, bir ay içinde üç ev parası çıkmasını umut ettiğinizi de biliyorum. Kahin olmaya gerek yok. Ama bu para gittiği yende yani Amerikan borsasında kalacaktır, aman dikkat. Yatırım Tavsiyesi Kesinlikle değildir.
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    elon musk, dünyanın en zengin isanı ve
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