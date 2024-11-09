Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı, rakiplerinin toplamını geçti!

10 otomobil üreticisinin toplamından daha değerli
Uzun zamandır dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla'nın şu anki değeri, kendisinden sonra gelen 10 otomobil üreticisinin toplam değerini aşmış durumda. Tesla, seçimden sonra neredeyse Toyota'nın değer kadar (200 milyar dolar) piyasa değeri kazandı.
Trump, Tesla'nın son birkaç yıldır ABD'deki satışlarının düşmesini engelleyen elektrikli araç teşviklerini kaldırmak istediğini açıkça belirtti. Eğer Trump dediğini yaparsa, elektrikli araçlar daha pahalı hale geleceği için Tesla'nın satışları düşebilir. Ancak bazı Tesla hissedarları ve analistler, bu durumun diğer elektrikli araç üreticilerini daha çok etkileyeceğini, Tesla'nın birçok rakibinin devre dışı kalmasının şirkete uzun vadede fayda sağlayacağını düşünüyor. Aynı zamanda, Trump'ın ithal otomobillere getirmeyi vaat ettiği vergiler de Tesla'ya yarayabilir.
Son olarak Elon Musk'ın çok önem verdiği otonom sürüş konusunda da Trump döneminde bazı adımlar atılabileceği ve Musk'un eyalet yerine federal düzeyde onaylama mekanizması için bastırabileceği konuşuluyor Böylelikle, Tesla'nın otonom sürüş işini çözdüğünde daha kolay devreye sokabilme imkanına kavuşabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über