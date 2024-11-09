Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı, rakiplerinin toplamını geçti!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Donald Trump'ın seçimleri kazanmasından sonra Tesla'nın hisseleri yükselmeye devam ediyor. Seçimlerin ardından %27 oranında yükselen hisseler neticesinde şirketin piyasa değeri ilk defa 1 trilyon dolara ulaştı ve dünyanın en değerli 9. şirketi oldu.

10 otomobil üreticisinin toplamından daha değerli

Uzun zamandır dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla'nın şu anki değeri, kendisinden sonra gelen 10 otomobil üreticisinin toplam değerini aşmış durumda. Tesla, seçimden sonra neredeyse Toyota'nın değer kadar (200 milyar dolar) piyasa değeri kazandı.

Tam Boyutta Gör Bu hafta ABD seçimleri dışında Tesla ile ilgili önemli bir gelişme olmadığı düşünüldüğünde, son yükselişin seçimle ve Elon Musk ile Donald Trump arasındaki yakın ilişkiyle ilgili olduğu açık.

Trump, Tesla'nın son birkaç yıldır ABD'deki satışlarının düşmesini engelleyen elektrikli araç teşviklerini kaldırmak istediğini açıkça belirtti. Eğer Trump dediğini yaparsa, elektrikli araçlar daha pahalı hale geleceği için Tesla'nın satışları düşebilir. Ancak bazı Tesla hissedarları ve analistler, bu durumun diğer elektrikli araç üreticilerini daha çok etkileyeceğini, Tesla'nın birçok rakibinin devre dışı kalmasının şirkete uzun vadede fayda sağlayacağını düşünüyor. Aynı zamanda, Trump'ın ithal otomobillere getirmeyi vaat ettiği vergiler de Tesla'ya yarayabilir.

Trump'ın kazanmasından sonra Tesla'nın hisseleri yükseldi 2 gün önce eklendi

Son olarak Elon Musk'ın çok önem verdiği otonom sürüş konusunda da Trump döneminde bazı adımlar atılabileceği ve Musk'un eyalet yerine federal düzeyde onaylama mekanizması için bastırabileceği konuşuluyor Böylelikle, Tesla'nın otonom sürüş işini çözdüğünde daha kolay devreye sokabilme imkanına kavuşabilir.

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Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı