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    Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı, rakiplerinin toplamını geçti!

    Donald Trump'ın seçimleri kazanmasından sonra Tesla'nın hisseleri %27 oranında yükselerek, şirketin piyasa değeri ilk defa 1 trilyon dolara ulaştı. Peki, bu yükseliş neden gerçekleşti?
    Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın seçimleri kazanmasından sonra Tesla'nın hisseleri yükselmeye devam ediyor. Seçimlerin ardından %27 oranında yükselen hisseler neticesinde şirketin piyasa değeri ilk defa 1 trilyon dolara ulaştı ve dünyanın en değerli 9. şirketi oldu.

    10 otomobil üreticisinin toplamından daha değerli

    Uzun zamandır dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla'nın şu anki değeri, kendisinden sonra gelen 10 otomobil üreticisinin toplam değerini aşmış durumda. Tesla, seçimden sonra neredeyse Toyota'nın değer kadar (200 milyar dolar) piyasa değeri kazandı. 

    Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı Tam Boyutta Gör
    Bu hafta ABD seçimleri dışında Tesla ile ilgili önemli bir gelişme olmadığı düşünüldüğünde, son yükselişin seçimle ve Elon Musk ile Donald Trump arasındaki yakın ilişkiyle ilgili olduğu açık.

    Trump, Tesla'nın son birkaç yıldır ABD'deki satışlarının düşmesini engelleyen elektrikli araç teşviklerini kaldırmak istediğini açıkça belirtti. Eğer Trump dediğini yaparsa, elektrikli araçlar daha pahalı hale geleceği için Tesla'nın satışları düşebilir.  Ancak bazı Tesla hissedarları ve analistler, bu durumun diğer elektrikli araç üreticilerini daha çok etkileyeceğini, Tesla'nın birçok rakibinin devre dışı kalmasının şirkete uzun vadede fayda sağlayacağını düşünüyor. Aynı zamanda, Trump'ın ithal otomobillere getirmeyi vaat ettiği vergiler de Tesla'ya yarayabilir.

    Son olarak Elon Musk'ın çok önem verdiği otonom sürüş konusunda da Trump döneminde bazı adımlar atılabileceği ve Musk'un eyalet yerine federal düzeyde onaylama mekanizması için bastırabileceği konuşuluyor Böylelikle, Tesla'nın otonom sürüş işini çözdüğünde daha kolay devreye sokabilme imkanına kavuşabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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