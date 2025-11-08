Tesla, FSD’nin 2026 başında Çin’de tam onay almasını bekliyor

Mevcut FSD’nin özellikleri sınırlı
Tesla’nın sürücü destek sistemi FSD, Şubat 2025’ten bu yana Çin’de yalnızca sınırlı onayla kullanılabiliyor. Bu kapsamda araçlar, sistemin en gelişmiş versiyonunun sunduğu tüm işlevlerden yararlanamıyor. Örneğin FSD, Çin’de vites değiştirme yetkisine sahip değil, bu da aracın bir park yerinden diğerine tamamen otonom şekilde gitmesini engelliyor. Ayrıca sistemin Çin’e özgü trafik işaretlerini tanımakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.
Çin, Tesla için stratejik açıdan en önemli pazarlardan biri olmayı sürdürüyor. Ancak şirketin Çin elektrikli araç pazarındaki payı son çeyrekte yüzde 8’e gerileyerek 2023’ün ilk çeyreğindeki yüzde 15,4’lük zirveden ciddi bir düşüş gösterdi. Bunun temel nedeni, yerli markaların benzer sürücü destek özelliklerini genellikle ek ücret talep etmeden sunması olarak öne çıkıyor.
Tesla'nın FSD sistemi, tam otonom sürüş yetenekleri vaat etse de şu anda yalnızca sürücü gözetiminde çalışıyor. Buna rağmen, bazı Çinli Tesla sahipleri 64.000 yuan (yaklaşık 9.000 dolar) ödeyerek bu yazılımı önceden satın almış durumda. Bu arada Tesla, Avrupa için de 2026 içinde onay almayı planlıyor.