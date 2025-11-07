Elon Musk: “Yakında Tesla sahipleri mesaj yazarken araç kullanabilecek”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamalarda yine ses getiren iddialarda bulundu. Musk, Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) sisteminin çok yakında sürücülere “mesaj yazarken araç kullanma” olanağı tanıyacağını söyledi. Musk’a göre Tesla, artık bu konuda neredeyse rahat hissetmeye başlamış durumda ve “bir ya da iki ay içinde” sürücülerin ellerini ve gözlerini tamamen yoldan ayırabilecekleri denetimsiz FSD özelliğini devreye almayı planlıyor.

Denetimsiz FSD’ye göz kırpıldı

Şu anda Tesla’nın FSD sistemi Seviye 2 otonom sürüş yeteneğine sahip. Bu seviyede araç, hızlanma, frenleme ve şerit takibi gibi görevleri yerine getirebiliyor ancak sürücü hâlâ sorumluluğunu koruyor.

Musk’ın bahsettiği yenilik, Seviye 4 otonomi olarak tanımlanıyor. Yani aracın tüm sürüş görevlerini kendi başına üstlendiği, sürücünün aktif katılımının gerekmediği bir seviye. Ancak Musk, bu geçişin öncelikle güvenlik verileri incelendikten sonra yapılacağını vurguladı. Elbette bu başlangıç pilot uygulama şeklinde olacak. Buna karşın, özelliğin yasal boyutu veya düzenleyici kurumlarla yapılan görüşmeler hakkında detay vermedi.

Şirketin verilerine göre, yalnızca FSD kullanımına bağlı olarak son bir yılda kazalar yüzde 85 azaldı, 35 bin ölüm ve 2 milyon yaralanma önlendi.

Öte yandan yeni FSD V14.3 sürümü, “uyuyup varış noktasında uyanma” konseptiyle otonom sürüşte devrim niteliğinde bir adım olarak tanımlanıyor.

Robotaxi ağı genişliyor

Tam Boyutta Gör

Otonom sistemlerin genişlemesiyle bağlantılı olarak Tesla, Robotaxi ağını da büyütmeyi planlıyor. Şirket, 2025 sonuna kadar Austin’de güvenlik sürücüsüz operasyonlara geçmeyi ve servisi Las Vegas, Phoenix, Dallas, Houston ve Miami gibi yeni şehirlere genişletmeyi hedefliyor. Robotaxi'ler halihazırda direksiyonda hazır halde bulunan bir insan sürücüyle hizmet veriyor.

Etkinlikte ayrıca Tesla’nın uzun zamandır merakla beklenen FSD sayesinde Tesla sahipleri mesaj yazarken araç kullanabilecekaracının nihai üretim versiyonuna ulaştığı açıklandı. Aracın teknik verileri oldukça iddialı: yaklaşık 800 km menzil, 800 kW motor gücü, 1,2 MW şarj kapasitesi ve mil başına 1,7 kWh enerji tüketimi. Şirket, hâlihazırda birkaç lojistik firmasının prototip Semi modellerini aktif olarak kullandığını açıkladı.

Tesla Cybercab üretimi Nisan 2026’da başlayacak 6 sa. önce eklendi

Toplu üretim 2026’da Nevada’daki Semi fabrikasında başlayacak ve yıllık 50 bin adet üretim hedefleniyor. Semi, tamamen otonom sürüşe hazır olarak tasarlandı ancak tam denetimsiz FSD sisteminin tüketici araçlarında kusursuz çalıştığından emin olunduktan sonra bu özellik etkinleştirilecek. Yeni tasarımda ayrıca Model Y’nin ön aydınlatma barına benzer bir ışık şeridi bulunuyor.

