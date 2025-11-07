Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk: “Yakında Tesla sahipleri mesaj yazarken araç kullanabilecek”

    Elon Musk, Tesla’nın FSD sisteminin “bir-iki ay içinde” sürücülere denetimsiz otonom sürüş sunacağını ve bu sayede mesaj yazarken araç kullanmanın mümkün olacağını açıkladı.

    FSD sayesinde Tesla sahipleri mesaj yazarken araç kullanabilecek Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamalarda yine ses getiren iddialarda bulundu. Musk, Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) sisteminin çok yakında sürücülere “mesaj yazarken araç kullanma” olanağı tanıyacağını söyledi. Musk’a göre Tesla, artık bu konuda neredeyse rahat hissetmeye başlamış durumda ve “bir ya da iki ay içinde” sürücülerin ellerini ve gözlerini tamamen yoldan ayırabilecekleri denetimsiz FSD özelliğini devreye almayı planlıyor.

    Denetimsiz FSD’ye göz kırpıldı

    Şu anda Tesla’nın FSD sistemi Seviye 2 otonom sürüş yeteneğine sahip. Bu seviyede araç, hızlanma, frenleme ve şerit takibi gibi görevleri yerine getirebiliyor ancak sürücü hâlâ sorumluluğunu koruyor.

    Musk’ın bahsettiği yenilik, Seviye 4 otonomi olarak tanımlanıyor. Yani aracın tüm sürüş görevlerini kendi başına üstlendiği, sürücünün aktif katılımının gerekmediği bir seviye. Ancak Musk, bu geçişin öncelikle güvenlik verileri incelendikten sonra yapılacağını vurguladı. Elbette bu başlangıç pilot uygulama şeklinde olacak. Buna karşın, özelliğin yasal boyutu veya düzenleyici kurumlarla yapılan görüşmeler hakkında detay vermedi.

    Şirketin verilerine göre, yalnızca FSD kullanımına bağlı olarak son bir yılda kazalar yüzde 85 azaldı, 35 bin ölüm ve 2 milyon yaralanma önlendi.

    Öte yandan yeni FSD V14.3 sürümü, “uyuyup varış noktasında uyanma” konseptiyle otonom sürüşte devrim niteliğinde bir adım olarak tanımlanıyor.

    Robotaxi ağı genişliyor

    FSD sayesinde Tesla sahipleri mesaj yazarken araç kullanabilecek Tam Boyutta Gör

    Otonom sistemlerin genişlemesiyle bağlantılı olarak Tesla, Robotaxi ağını da büyütmeyi planlıyor. Şirket, 2025 sonuna kadar Austin’de güvenlik sürücüsüz operasyonlara geçmeyi ve servisi Las Vegas, Phoenix, Dallas, Houston ve Miami gibi yeni şehirlere genişletmeyi hedefliyor. Robotaxi'ler halihazırda direksiyonda hazır halde bulunan bir insan sürücüyle hizmet veriyor.

    Etkinlikte ayrıca Tesla’nın uzun zamandır merakla beklenen FSD sayesinde Tesla sahipleri mesaj yazarken araç kullanabilecekaracının nihai üretim versiyonuna ulaştığı açıklandı. Aracın teknik verileri oldukça iddialı: yaklaşık 800 km menzil, 800 kW motor gücü, 1,2 MW şarj kapasitesi ve mil başına 1,7 kWh enerji tüketimi. Şirket, hâlihazırda birkaç lojistik firmasının prototip Semi modellerini aktif olarak kullandığını açıkladı.

    Toplu üretim 2026’da Nevada’daki Semi fabrikasında başlayacak ve yıllık 50 bin adet üretim hedefleniyor. Semi, tamamen otonom sürüşe hazır olarak tasarlandı ancak tam denetimsiz FSD sisteminin tüketici araçlarında kusursuz çalıştığından emin olunduktan sonra bu özellik etkinleştirilecek. Yeni tasarımda ayrıca Model Y’nin ön aydınlatma barına benzer bir ışık şeridi bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fazeon monitör alınır mı en az yakan eski arabalar kasko iptal ücret iade hesaplama goodyear eagle f1 asymmetric 6 yorum kontak termiği bozulursa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum