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Elpida 65nm üretim teknolojisiyle daha küçük DRAM yongaları üretecek

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen DRAM üreticilerinden Elpida yaptığı açıklama ile 1Gb DDR2 SDRAM üretiminde geçiş yaptığı yeni mimari sayesinde mevcut üretim sürecine nazaran 300mm'lik wafer'dan %20 daha fazla yonga elde edebildiğin açıkladı. 65nm üretim teknolojisiyle yoluna devam eden firmanın bu sayede hatırı sayılır ölçüde maliyet avantajı elde edeceği ve üretim verimliliğini arttıracağı belirtilirken yeni yongalar için firmanın Hiroshima'daki tesislerinde yıl bitmeden hacimli üretime geçiş yapması bekleniyor.

Öte yanda Elpida'nın DRAM üretimi için 50nm üretim sürecine geçiş çalışmalarını da tamamladığı ve Aralık ayı ile birlikte üretime başlanacağı ilk ürünlerse önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Bu arada Elpida'nın açıklamalarına bakılırsa 50nm üretim sürecine geçiş 65nm işe mukayese edildiğinde /50'ye varan oranda daha fazla üretim verimliliği sağlayacak.


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max975 11 yıl
bakalım bu teorideki veriler gerçekte ne kadar olağan olacak
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