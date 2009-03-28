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Elpida en yüksek yoğunluklu mobil bellek için hacimli üretime başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elpida en yüksek yoğunluklu mobil bellek için hacimli üretime başlıyor
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DRAM üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Elpida yaptığı açıklamayla dünyanın en yüksek yoğunluklu Mobile RAM'i için hacimli üretime başlıyor. Firmanın Hiroshima'da yer alan fabrikasında 50nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı belirtilen 2Gb DDR yongasının 200MHz'de çalıştığı ve özellikle akıllı telefonlar ve benzeri taşınabilir cihazların hedef alındığı belirtildi. x32-bit I/O konfigürasyonuna sahip olan yeni çipin aynı zamanda düşük güç tüketimine sahip olduğu ve telefonların bekleme süresine katkı yapacağı açıklandı.


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sampiyon bilo 10 yıl
Telefonlar için çok iyi.
50NM ramlarda var mıdı?
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EcZaNeT 10 yıl

Orjinalden alıntı: şampiyon bilo

Telefonlar için çok iyi.
50NM ramlarda var mıdı?


50NM IC chipler ddr3 ramlarda var .. telefonlar için cidden iyi bir gelişme çok yakında 1080p filmleri cepten izleyeceğiz projektore falan vererek..
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