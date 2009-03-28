Elpida en yüksek yoğunluklu mobil bellek için hacimli üretime başlıyor

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DRAM üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Elpida yaptığı açıklamayla dünyanın en yüksek yoğunluklu Mobile RAM'i için hacimli üretime başlıyor. Firmanın Hiroshima'da yer alan fabrikasında 50nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı belirtilen 2Gb DDR yongasının 200MHz'de çalıştığı ve özellikle akıllı telefonlar ve benzeri taşınabilir cihazların hedef alındığı belirtildi. x32-bit I/O konfigürasyonuna sahip olan yeni çipin aynı zamanda düşük güç tüketimine sahip olduğu ve telefonların bekleme süresine katkı yapacağı açıklandı.