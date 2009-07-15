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eMachines yeni panel bilgisayarını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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eMachines yeni panel bilgisayarını kullanıma sunuyor
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Bilgisayar üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Acer, ekonomik çözümler sunduğu eMachines markası altında yeni bir hepsi bir arada PC çözümü hazırladı. Firmanın EZ1601 kod adını taşıyan panel bilgisayarı, kompakt yapısı ve genel özellikleri itibariyle özellikle çok bilgisayarlı kurum ve kuruşları hedef alabilir. Intel Atom platformunu baz alıyor oluşu sayesinde güç tüketiminde de oldukça cimri olan panel bilgisayara 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisi güç veriyor ve sistemde 1GB bellek bulunuyor.

Depolama için 160GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sistemin ekran büyüklüğü ise 18.5-inç (1366 x 768 piksel). Grafik uygulaması için Intel Atom platformuyla birlikte gelen DirectX 9 destekli GMA 950 entegre grafik birimini kullanan hepsi bir arada sınıfı yeni bilgisayarın diğer özellikleri arasında kablosuz iletişim için WiFi desteği, 8x hızında kayıt yapabilen DVD sürücü, çok formatlı kart okuyucusu ve entegre hoparlörler bulunuyor. Windows XP Home ile gelen sistem yurt dışında 400$ seviyesinden satışa sunuluyor.


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teutara 10 yıl
Yakın zamanda AMD den ITX formda 780g/880g görmek lazım. Yabancı bir makalede, Athlon 2000+-780g, Atom n280-945gcm karşılaştırmasını okudum.
Amd hem daha az enerji tüketiyor, hem de nerdeyse tüm testlerde açık ara liderken, aynı zamanda genişleme portları ile de ( HDMI-8usb-6sata) göz dolduruyordu.
AMD nettop-netbook segmentini kendini göstermeden daha alınabilir sistem göremeyeceğiz gibi.
Saygılar..
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