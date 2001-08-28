En Hızlı Notebook Ekran Kartı Ati'den ATI Mobility Radeon 7500

http://www.inqst.com/articles/radeon/0826main.htm

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Nvdia'nın meşhur notebook ekran kartı Ge-Force 2 Go'ya yapılan testlerde %200 fark atan 7500 aynı zamanda tam bir enerji cimrisi. Yaptığı işe göre hızını 66 Mhz'den 270 Mhz'e kadar çıkarabilen ekran kartı Voltajınıda bu arada 1.2 volt ve 1.5 Volt arası oynatabiliyor. En düşük çalışma hızında iken 0.5 Watt'tan az enerji tüketiyorçDesteklediği 128-Bit DDR-SDRAM veriyolu ile en geniş veri yoluna sahip notebook ekrankartı ünvanınada ulaşıyor.DVD çalımı sırasında iDCT ve motion compensation sayesinde Ge-Force 2 Go'nun yarısı kadar işlemciyi meşgul etmekte. Bu sayede testi yapan kişiler notebook piş ömründe %16 artış sağlayabilmişler. Ati'ye göre bu rakam %25 civarında. Toplam 128-bit 64 Mb hafızaya kadar destek veren model 16 veya 32 Mb 64-Bit DDR desteğine kadar seçenekler sunmakta.Pentium III-M 1.13 Ghz işlemcili bir notebook'ta yapılan bir testi görmek için aşağıdaki link'e tıklayabilirsiniz. Teste diğer katılan kart ise Ge-Force 2 Go.