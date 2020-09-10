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    En hızlı RTX 3080 EVGA’dan geldi: 1.8 GHz’de çalışıyor

    RTX 3000 tanıtımının ardından özelleşmiş tasarım kartlar bekleniyor. Listelenen EVGA modeli yüksek GPU frekansıyla öne çıkıyor. Kartın hacimli yapısı da serin ve sessiz oyun saatleri vadediyor.
    1 gün
    4,4b
    15
    42
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    En hızlı RTX 3080 EVGA’dan geldi: 1.8 GHz’de çalışıyor
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    Yüksek performanslı ekran kartlarıyla ve müşteri memnuiyetiyle donanımseverler arasında güzel bir iz bırakabilmeyi başarmış sayılı üreticilerden EVGA’nın RTX 3080 çözümü Newegg’de listelendi. Kart üretici sitesinde listelenmese de yüksek frekansıyla dikkat çekmeyi başardı.

    EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra

    1.8 GHz’lik GPU frekansıyla listelenen EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra’nın yanı sıra farklı bir FTW3 kartının da satışa sunulması bekleniyor. Paylaşılan kart ise şu ana kadarki en hızlı RTX 3080 koltuğuna oturmayı başardı. Bir önceki model GALAX’ın EX Gamer modeliydi ki 1755/1770 MHz tepe frekansa sahipti.

    EVGA’nın paylaşılan kartına göz gezdirecek olursak, ön yüzünde geniş bir RGB aydınlatmalı alana sahip modelin ön kısmının dalgalı yapısı ve fanların aynı doğrultu üzerinde sıralalanmamış olması göze çarpıyor.

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    En hızlı RTX 3080 EVGA’dan geldi: 1.8 GHz’de çalışıyor
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    Gigabyte’ın 3 fanlı çözümlerinde görüntü çıkışı tarafındaki fanın bir tık küçük tercih edildiğini görmüştük. EVGA ise farklı bir tasarım tercih ederek aynı çaptaki 3. fanı da sığdırmayı başarmış.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3000 serisi ilk kez yan yana görüntülendi"

    Yan taraftan görüldüğü kadarıyla RTX 3080 FTW3 Ultra’nın pasif soğutucu bloğu 2 farklı bloktan oluşuyor. EVGA'nın çözümünün 3x8-pin üzerinden beslendiği de ekleyelim.

    En hızlı RTX 3080 EVGA’dan geldi: 1.8 GHz’de çalışıyor
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    Arka yüzünde yine RGB aydınlatmalı EVGA logosuna yer verilirken logonun bulunduğu kısmın termal performansı arttıracak şekilde dizayn edildiği söyleyelim. Son olarak 2.7 slot derinliğindeki kart anakart üzerinde 3 slot işgal ederken 30 cm uzunluk ve 13.6 cm genişliğe sahip.



    https://videocardz.com/newz/evga-geforce-rtx-3080-ftw-ultra-features-1-8-ghz-boost-clock Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 gün en beğenilen
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    xYaKuBux (Yakup Çelik) 1 gün (düzenlendi)
    Evga kart almayın . Türkiye de servis yok .Garanti süresi bittikten sonra ürün bozulursa hiçbir şekilde yardımcı olunmuyor. Bozulan 980 ti ekran kartımız için bu durumu yaşadık . Merkez bana 16xx serisi bir kart almamı önerdi :D Tr servis kart bilgilerini istedi, sonrasında kayboldular. Belki de engellediler beni bilmiyorum. Bu ve buna benzer rezillikler yaşamamk adına evga kart almayın aldırmayın . İnanmayan olursa yazışmaları aynen paylaşabilirim .
    Evga kart almayın . Türkiye de servis yok .Garanti süresi bittikten sonra ürün bozulursa hiçbir şekilde yardımcı olunmuyor. Bozulan 980 ti ekran kartımız için b...
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    6 Yanıt Yanıtla +12
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    Kuantum34 1 gün (düzenlendi)
    Gtx 980 evga ekran kartım bozulmuştu garantiye gönderdim iade aldılar sonra bende üstüne biraz ekleyip o zaman yeni çıkmış olan gtx 1080 almiştim. Bence garanti konusunda en iyi firmalardan birisi evga.



    Edit: imla
    Gtx 980 evga ekran kartım bozulmuştu garantiye gönderdim iade aldılar sonra bende üstüne biraz ekleyip o zaman yeni çıkmış olan gtx 1080 almiştim. Bence garanti...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    cumur ( cmr) 4 sa.
    fiyatlar ne durumda acaba fiyat bilgisi varmı
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    salvatore_volkan (volkan ) 3 sa. cumur
    880 euro gibi olur sanırım amazon.de fiyatı. tahmin benimki sadece. vergi kargo filanda eklenir ne olur bilinmez.
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    Yoizhik (Fatih U.) 7 sa.
    Ana konuyla ilgili olarakta 1.8Ghz az degil mi? 2000 serisi kartlarun base clocklari daha dusuktu ama 1900-2000'leri goruyorlardi.
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    Yoizhik (Fatih U.) 7 sa.
    Eskiden 20-30$ verip ilave 2yil garanti alabiliyordunuz Evga'dan hala devam ediyormu bilmiyorum. Garanti konusuna cok takiliyorsaniz boyle bir secenek vardi. Benim eski 980ti'nin garantisi bu sene bitti mesela, uzatmistim. Bozulunca urunun aynisi ellerinde yoksa muadilini veriyorlar yada en kotu para iadesi alirdiniz.
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    0ldskool (Old is Koool) 10 sa.
    Nvidia koptu gidiyor
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    Krone 10 sa.
    Evga şikayet konusu olmuş burası yönetici yok mu ?
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    hopeyoung 19 sa.
    Bu kartları notebook soğutucusuna çeviren şey nedir?
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    xYaKuBux (Yakup Çelik) 22 sa.
    Tüketici koruma kanununda hizmet süresi 5 yıl olarak belirtilmiş . Ekran kartları için belirtilen süre bu şekilde. Garanti süresi içerisinde veya garanti kapsamı dışında servis hizmetlerinin verilmesi gerekmekte. Bu dağıtıcı firma hangi kapsamda yer alıyor bilmiyorum .Dağıtıcı olduğu için bu kapsamların dışında mı kalıyor onuda araştırmak gerek . Ben çok fazla üstüne düşmedim . Bu fazla üstüne düşmemiş halim :D Ama olurda Evga markalı bir ekran kartı alırsanız 3 yılın sonunda başınıza geleceklerin özeti bu yazdıklarım .
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    agahefendi10 22 sa. xYaKuBux
    Hocam burada aldığınız karta da aynı muameleyi yapmıyorlar mı? İtopyadan, hbden veya başka bi yerden 3070 aldınız 2 sene sonra garantisi bitecek yine. 2 sene sonra bozulduğunda Türkiye servisi de büyük ihtimalle aynı cevabı verecek. Garantisi dolmuş biz bir şey yapamayız diyecek. O yüzden fiyat farkı çoksa yurtdışı daha mantıklı duruyor.
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    ibo-wan 1 gün
    Boyu değil işlevi demek isterdim fakat 30cm de iyiymiş, midi kasalarda zorluk çekeceğiz
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    LGR9 (Levent Görgülü) 1 gün
    garanti konusunda EVGA'nın üzerine tanımam, 10 yıl garantili P2 750W ürünü kullanıyorum voltaj regülatörlerinde sıkıntı çıktı ve RMA ile geri gönderdim, kargo içeriğinin fotoğraflarını ve takip numarasını RMA'ya ekledikten 4 saat sonra yeni ürünü gönderdiler ve 2 gün içinde ABD'den elime ulaştı 1 hafta sonra ise kargo bedelini telafi etmek için 35 dolarlık hediye çeki verdiler. İki marka da babamın malı değil fakat İnventus ve EVGA'ya gözüm kapalı güveninirim.
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    Kuantum34 1 gün (düzenlendi)
    Gtx 980 evga ekran kartım bozulmuştu garantiye gönderdim iade aldılar sonra bende üstüne biraz ekleyip o zaman yeni çıkmış olan gtx 1080 almiştim. Bence garanti konusunda en iyi firmalardan birisi evga.



    Edit: imla
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