En hızlı RTX 3080 EVGA’dan geldi: 1.8 GHz’de çalışıyor

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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla ve müşteri memnuiyetiyle donanımseverler arasında güzel bir iz bırakabilmeyi başarmış sayılı üreticilerden EVGA’nın RTX 3080 çözümü Newegg’de listelendi. Kart üretici sitesinde listelenmese de yüksek frekansıyla dikkat çekmeyi başardı.

EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra

1.8 GHz’lik GPU frekansıyla listelenen EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra’nın yanı sıra farklı bir FTW3 kartının da satışa sunulması bekleniyor. Paylaşılan kart ise şu ana kadarki en hızlı RTX 3080 koltuğuna oturmayı başardı. Bir önceki model GALAX’ın EX Gamer modeliydi ki 1755/1770 MHz tepe frekansa sahipti.

EVGA’nın paylaşılan kartına göz gezdirecek olursak, ön yüzünde geniş bir RGB aydınlatmalı alana sahip modelin ön kısmının dalgalı yapısı ve fanların aynı doğrultu üzerinde sıralalanmamış olması göze çarpıyor.

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Gigabyte’ın 3 fanlı çözümlerinde görüntü çıkışı tarafındaki fanın bir tık küçük tercih edildiğini görmüştük. EVGA ise farklı bir tasarım tercih ederek aynı çaptaki 3. fanı da sığdırmayı başarmış.

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Yan taraftan görüldüğü kadarıyla RTX 3080 FTW3 Ultra’nın pasif soğutucu bloğu 2 farklı bloktan oluşuyor. EVGA'nın çözümünün 3x8-pin üzerinden beslendiği de ekleyelim.

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Arka yüzünde yine RGB aydınlatmalı EVGA logosuna yer verilirken logonun bulunduğu kısmın termal performansı arttıracak şekilde dizayn edildiği söyleyelim. Son olarak 2.7 slot derinliğindeki kart anakart üzerinde 3 slot işgal ederken 30 cm uzunluk ve 13.6 cm genişliğe sahip.

https://videocardz.com/newz/evga-geforce-rtx-3080-ftw-ultra-features-1-8-ghz-boost-clock

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