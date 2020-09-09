RTX 3000 serisi ilk kez yan yana görüntülendi

RTX Ampere kartları çıkışından önce anakart üzerinde kaplayacağı slot sayısıyla ve farklı tasarıma sahip soğutucusuyla gündeme gelmişti. Tanıtımla birlikte sızan kartın RTX 3090 olduğu anlaşılmıştı.
RTX 3090, 3080 ve 3070 tek fotoğrafta
Son paylaşılan görsel de RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070 yan yana görüntülendi. Kartların ön yüzlerinin görüntülendiği fotoğrafta modellerin uzunluklarını ve genişliğini kıyaslamak mümkün. RTX 3090’la başlayacak olursak model diğer kartların yanında bir hayli uzun kaldığı gibi oldukça geniş de.İlginizi Çekebilir RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı
Öyleki RTX 3090’ın genişliği 13.8 cm iken RTX 3070’te bu 11.2 cm olarak ölçülüyor. Uzunluk başlığında ise en uzun kart 31.3 cm ile RTX 3090. RTX 3070-RTX 3090 arasındaki fark ise 7.1 cm seviyesinde.
Tabi tüm bunlara ek olarak referans tasarım RTX 3090’ın 3 slot kaplamasına karşın RTX 3080/3070’in yalnızca 2 slot kapladığını da ekleyelim.
Ayrıca Bkz. "RTX 3060 Ti/Super gün yüzüne çıktı"
Son olarak özelleşmiş tasarım kartlarda halen önceki nesillerdeki boyutların üst modeller haricinde ufak farklarla korunduğunu da hatırlatalım.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-series-pictured-in-a-single-photo Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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4k çoğu kullanıcı için lüks durumda. Monitörler pahalı. Güçlü işlemci gerekli. Güçlü psu gerekli ve tabiki 3090 gerekli :) yada 3080ti modelini beklemek gerek. İsteğe göre amd hamlesi de beklenebilir. Amd için 12gb vram kullanacak diye konuşuluyor. Fakat amd çoğu kullanıcının gözünde yazılım olarak sımıntılı bir firma. (Ben hiç sorun yaşamadım. Bu zamana kadar hep amd kullandım) sonuç olarak büyük çoğunluk 1080p ile devam edecektir. Belki bütçesi el verenler 2k yükseltmesi yapabilir.
O 3090 benim olucak binicem üstüne vurucam kırbacı 😀😆
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