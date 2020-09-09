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    RTX 3000 serisi ilk kez yan yana görüntülendi

    Nvidia’nın geçtiğimiz günlerde heyecan verici bir etkinlikle tanıtılan Ampere kartları ilk kez yan yana görüntülendi. Fotoğraf RTX 3090’ın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
    2 gün
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3000 serisi ilk kez yan yana görüntülendi
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    RTX Ampere kartları çıkışından önce anakart üzerinde kaplayacağı slot sayısıyla ve farklı tasarıma sahip soğutucusuyla gündeme gelmişti. Tanıtımla birlikte sızan kartın RTX 3090 olduğu anlaşılmıştı.

    RTX 3090, 3080 ve 3070 tek fotoğrafta

    Son paylaşılan görsel de RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070 yan yana görüntülendi. Kartların ön yüzlerinin görüntülendiği fotoğrafta modellerin uzunluklarını ve genişliğini kıyaslamak mümkün. RTX 3090’la başlayacak olursak model diğer kartların yanında bir hayli uzun kaldığı gibi oldukça geniş de.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı

    Öyleki RTX 3090’ın genişliği 13.8 cm iken RTX 3070’te bu 11.2 cm olarak ölçülüyor. Uzunluk başlığında ise en uzun kart 31.3 cm ile RTX 3090. RTX 3070-RTX 3090 arasındaki fark ise 7.1 cm seviyesinde.

    Tabi tüm bunlara ek olarak referans tasarım RTX 3090’ın 3 slot kaplamasına karşın RTX 3080/3070’in yalnızca 2 slot kapladığını da ekleyelim.

    RTX 3000 serisi ilk kez yan yana görüntülendi
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3060 Ti/Super gün yüzüne çıktı"

    Son olarak özelleşmiş tasarım kartlarda halen önceki nesillerdeki boyutların üst modeller haricinde ufak farklarla korunduğunu da hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-series-pictured-in-a-single-photo Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 gün en beğenilen
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 gün
    olum 3070 ne tatlı duruyo la öle popişini yesinler senin l.fkdgnfdjlgd
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Black_34 (Mehmet Gökalp) 1 gün
    Kartlara bak vay be...
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    eatmc7 2 gün
    3080'de açık olan üst tarafın 3090'da da açık olması gerekmiyor mu niye kapakla kapatılmış gibi orası?
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    Muten Baba 2 gün
    3090 tam 5 senelik kart olmuş , alıyorsun , sonra forumu siliyorsun bitiyor Bu arada kimse de demiyor bu nasıl tasarım diye kartın ortasında güç igirişinin işi ne duduk gibi kablo duracak ortalık yerde.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün Muten Baba
    O biraz baskı devrenin aslında görünen soğutucunun yarısını kaplıyor olmasından kaynaklanıyor hocam. Kart orada bittiği için soket de oraya denk gelmiş. Ama haklısınız cücük gibi duruyor. Kablo saçma bir görüntü verecek. Özelleştirilmiş modelleri beklemekte fayda var.
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    rx7enes 2 gün
    Artık tek slot kartlar da gelsin.
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 2 gün
    la rtx3090 nekadarda büyük nereye sıcak o :)
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    JeaLeusy (Alper Coşkun Sertkaya) 2 gün
    Rtx 3090'ı asus, msı falan nasıl yapacak acaba bu kadar boyut farkı varsa onlarında tasarımı değiştirmesi gerekiyor. Diğer seriler de 2070 de olsa 2080 ti de olsa aynı tasarımla çıkarıyorlardı ama bunda tutmayacak galiba.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 gün en beğenilen
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    FNC Jax (hüseyin akman) 2 gün
    3080 iyi de 10 gb vram 4kda yeni oyunlara şuan bile zor yetiyor yeni çıkacak oyunlara yetmez
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    seko.tr (serkan aydoğan) 2 gün FNC Jax
    İşte bu yüzden 1080p :)

    4k çoğu kullanıcı için lüks durumda. Monitörler pahalı. Güçlü işlemci gerekli. Güçlü psu gerekli ve tabiki 3090 gerekli :) yada 3080ti modelini beklemek gerek. İsteğe göre amd hamlesi de beklenebilir. Amd için 12gb vram kullanacak diye konuşuluyor. Fakat amd çoğu kullanıcının gözünde yazılım olarak sımıntılı bir firma. (Ben hiç sorun yaşamadım. Bu zamana kadar hep amd kullandım) sonuç olarak büyük çoğunluk 1080p ile devam edecektir. Belki bütçesi el verenler 2k yükseltmesi yapabilir.
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    OssiiE (Ouz Kskn) 2 gün
    3090 dört gözle bekliyorum. Ekran kartsız kaldım.

    O 3090 benim olucak binicem üstüne vurucam kırbacı 😀😆
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün
    Bu seride en iyi fiyat ve performansı gösteren şuanlık RTX 3080 görünüyor. Tabi gerçek testleri görmek şart.
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    3621 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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