RTX 3000 serisi ilk kez yan yana görüntülendi

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RTX Ampere kartları çıkışından önce anakart üzerinde kaplayacağı slot sayısıyla ve farklı tasarıma sahip soğutucusuyla gündeme gelmişti. Tanıtımla birlikte sızan kartın RTX 3090 olduğu anlaşılmıştı.

RTX 3090, 3080 ve 3070 tek fotoğrafta

Son paylaşılan görsel de RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070 yan yana görüntülendi. Kartların ön yüzlerinin görüntülendiği fotoğrafta modellerin uzunluklarını ve genişliğini kıyaslamak mümkün. RTX 3090’la başlayacak olursak model diğer kartların yanında bir hayli uzun kaldığı gibi oldukça geniş de.

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Öyleki RTX 3090’ın genişliği 13.8 cm iken RTX 3070’te bu 11.2 cm olarak ölçülüyor. Uzunluk başlığında ise en uzun kart 31.3 cm ile RTX 3090. RTX 3070-RTX 3090 arasındaki fark ise 7.1 cm seviyesinde.

Tabi tüm bunlara ek olarak referans tasarım RTX 3090’ın 3 slot kaplamasına karşın RTX 3080/3070’in yalnızca 2 slot kapladığını da ekleyelim.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3060 Ti/Super gün yüzüne çıktı"

Son olarak özelleşmiş tasarım kartlarda halen önceki nesillerdeki boyutların üst modeller haricinde ufak farklarla korunduğunu da hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-series-pictured-in-a-single-photo

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