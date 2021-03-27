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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En tatlı RTX 3060 duyuruldu

    Güney Koreli ekran kartı üreticisi RTX 3060 tabanlı Miracle modelini duyurdu. 2 fanlı aktif soğutmaya sahip kart bal peteği temasıyla en tatlı RTX 3060 seçeneği olma iddiasında.
    27 Mart 2021, 15:30 (2 sa.)
    825
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    En tatlı RTX 3060 duyuruldu
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    Şu sıralar stoklarda bulunması bir hayli zor olan RTX 3060'ın yeni bir seçeneği daha gün yüzüne çıktı.

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    RTX 3060 Miracle

    Güney Koreli EMTEK'in geliştirdiği RTX 3060 Miracle 2 fanlı aktif soğutmasının üzerinde yer alan kaplamasında bal peteği ve arı temasıyla en tatlı RTX 3060 olarak karşımıza çıkıyor.

    8-pinli PCIe güç konnektörü üzerinden beslenecek model Nvidia'nın referans 1320/1770 MHz'lik çalışma frekanslarında görev yaparken 170 wattlık TGP bütçesini kullanacak.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti bir kere daha ertelendi"

    12 GB GDDR6 VRAMli kartta 3xDp ve 1xHDMI görüntü çıkışlarına yer verilirken firma henüz detaylı görsel paylaşmamış. Şu an için model hakkında en merak edilen başlıksa coil whine vızıltısının kartta ne seviyede olacağı.



    https://videocardz.com/newz/emtek-launches-the-sweetest-geforce-rtx-30-graphics-card-yet
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En tatli ne ya, kezban kezban..
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buralar ılıdı
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    klima5505 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fanın birinin menfezli olup diğerinin açık olması simetri hastalarını delirtecek.
    Yanıtla
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    Paetzold 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şeker tadında
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    OPTİMİST (Hakan Deniz) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Emerik..
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    5 kutu kart alana 2 kutu nvlink hediye
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    Lothlórien (Lothlórien ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    balcılar beğendi
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tatlılıktan kasıt karttaki bal temasından arkadaşlar. Farklı yerlere çekmişsiniz hemen.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlık fazla ılık. Şeker olabilir ama tatlı olmaz.
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    JaReD22 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madenciler bunu beğendi :))
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buralar ılıdı
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madencilik için arı gibi çalışkan xd
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    825 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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