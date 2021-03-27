En tatlı RTX 3060 duyuruldu

Şu sıralar stoklarda bulunması bir hayli zor olan RTX 3060'ın yeni bir seçeneği daha gün yüzüne çıktı.İlginizi Çekebilir 16 GB VRAMli Intel DG2 4096 işlem birimine kadar ölçeklenebilir
RTX 3060 Miracle
Güney Koreli EMTEK'in geliştirdiği RTX 3060 Miracle 2 fanlı aktif soğutmasının üzerinde yer alan kaplamasında bal peteği ve arı temasıyla en tatlı RTX 3060 olarak karşımıza çıkıyor.
8-pinli PCIe güç konnektörü üzerinden beslenecek model Nvidia'nın referans 1320/1770 MHz'lik çalışma frekanslarında görev yaparken 170 wattlık TGP bütçesini kullanacak.
Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti bir kere daha ertelendi"
12 GB GDDR6 VRAMli kartta 3xDp ve 1xHDMI görüntü çıkışlarına yer verilirken firma henüz detaylı görsel paylaşmamış. Şu an için model hakkında en merak edilen başlıksa coil whine vızıltısının kartta ne seviyede olacağı.
https://videocardz.com/newz/emtek-launches-the-sweetest-geforce-rtx-30-graphics-card-yet Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
42 Kişi Okuyor (14 Üye, 28 Misafir) 18 Masaüstü 24 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
825 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
emtek rtx 3060 miracle, rtx 3060 miracle ve