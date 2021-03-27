En tatlı RTX 3060 duyuruldu

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Şu sıralar stoklarda bulunması bir hayli zor olan RTX 3060'ın yeni bir seçeneği daha gün yüzüne çıktı.

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RTX 3060 Miracle

Güney Koreli EMTEK'in geliştirdiği RTX 3060 Miracle 2 fanlı aktif soğutmasının üzerinde yer alan kaplamasında bal peteği ve arı temasıyla en tatlı RTX 3060 olarak karşımıza çıkıyor.

8-pinli PCIe güç konnektörü üzerinden beslenecek model Nvidia'nın referans 1320/1770 MHz'lik çalışma frekanslarında görev yaparken 170 wattlık TGP bütçesini kullanacak.

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12 GB GDDR6 VRAMli kartta 3xDp ve 1xHDMI görüntü çıkışlarına yer verilirken firma henüz detaylı görsel paylaşmamış. Şu an için model hakkında en merak edilen başlıksa coil whine vızıltısının kartta ne seviyede olacağı.

https://videocardz.com/newz/emtek-launches-the-sweetest-geforce-rtx-30-graphics-card-yet

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