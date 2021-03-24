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    RTX 3080 Ti bir kere daha ertelendi

    Nvidia’nın merakla beklediğimiz üst segment kartının çıkış tarihi hakkında geçtiğimiz gün paylaştığımız haberin ardından yeni bir güncelleme daha ortaya çıktı. Model biraz daha gecikecek.
    24 Mart 2021, 22:30 (1 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 Ti bir kere daha ertelendi

    GPU devinin önceleri yüksek VRAM kapasitesi nedeniyle heyecan veren kartı görünüşe göre bir daha ertelendi.

    RTX 3080 Ti'a bir erteleme daha

    Geçtiğimiz gün paylaştığımız haberin ardından Nvidia iddialara göre kendi yol haritasında bir güncellemeye gitti. Buna göre RTX 3080 Ti’ı Nisan’ın ortalarından Mayıs ayının ortalarına kaydıran firmanın kararındaki neden ise bilinmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia A100 kartını da madencilere sunabilir"

    Diğer taraftan RTX 3080 Ti için bu erteleme bilindiği kadarıyla 5. gecikme olmasının yanı sıra ilk başlarda 20 GB VRAM’le ve yüksek CUDA sayısıyla geleceği iddia edilen kart zamanla 12 GB kapasiteli VRAM’e ve 10240 CUDA çekirdeğine düşmüş durumda. Umarız RTX 3080 Ti daha fazla kırpılmadan satışa sunulur.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-now-rumored-to-launch-in-may
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Piyasaya çıkaramadıklarına göre sanırım fırın bozuldu.
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    AdilOlmayanYıldırım 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Erteler tabii ya hatta seneye 4080 olarak çıkarsınlar direk. Zaten işler tıkırında ne gerek var.
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    mokoko_TR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    geçiktiriyorlar swebebi iyi çakacaklar rakip yok 2 firma var köklüyor resmen kapitalist soygun örneği biz 3-5 milyar dolar için 80 milyon kıvranırken adamlar bi kart dan o karı ypacak
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    bykrm (Kerim ---) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar karekter yoksunu bi firma görmedim. Baktı bu yoklukta ne versek alıyolar. Aynı fiyata daha düşük yapalım diye kartı kırpa kırpa bi piyasaya süremedi.
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