RTX 3080 Ti bir kere daha ertelendi

GPU devinin önceleri yüksek VRAM kapasitesi nedeniyle heyecan veren kartı görünüşe göre bir daha ertelendi.

RTX 3080 Ti'a bir erteleme daha

Geçtiğimiz gün paylaştığımız haberin ardından Nvidia iddialara göre kendi yol haritasında bir güncellemeye gitti. Buna göre RTX 3080 Ti’ı Nisan’ın ortalarından Mayıs ayının ortalarına kaydıran firmanın kararındaki neden ise bilinmiyor.

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Diğer taraftan RTX 3080 Ti için bu erteleme bilindiği kadarıyla 5. gecikme olmasının yanı sıra ilk başlarda 20 GB VRAM’le ve yüksek CUDA sayısıyla geleceği iddia edilen kart zamanla 12 GB kapasiteli VRAM’e ve 10240 CUDA çekirdeğine düşmüş durumda. Umarız RTX 3080 Ti daha fazla kırpılmadan satışa sunulur.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-now-rumored-to-launch-in-may

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