En yüksek işlemci hız rekoru kırıldı: 8199MHz

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Intel işlemciler, yüksek hız aşırtma potansiyelleri ile kısa sürede 7GHz seviyesini görmeyi başarırken, profesyonel hız aşırtmacılar Netburst tabanlı Intel işlemcilerle yüksek frekans denemelerini de sürdürüyorlar. Tin rumuzlu kullanıcı gerçekleştirdiği yeni hız aşırtma çalışmasında, ulaştığı 8199MHz ile CPU-Z'de onay almış en yüksek işlemci frekans değerini elde etmeyi başardı.
Anakart olarak DFI'ın P35 çipsetli LANparty UT P35-T2R modeline yer verilen çalışmada, işlemciyi soğutmak için LN2 yani Sıvı Azot kullanıldı. Standart olarak 3.06GHz'de çalışan Celeron 347 ile gerçekleştirilen rekor denemesinde, işlemci geriliminin 2.096v seviyesine çıkartılmasıyla elde edilen 8199.5MHz'lik rekor skor sayesinde Tin, mevcut sıralamaya göre en yakın rakibine 17MHz fark atarak liderliği ele geçirmiş oldu.
Aynı çalışmada 8203MHz'e de ulaşılmış olmasına rağmen, CPU-Z onayı 8199.5MHz'de alınabilmiş.
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10dk ka 20ghz de çalışsa ne olucak
ego tatmininden başka birşey değil
bunu ne zaman gündelik hayata dökerler,evlerde 20ghz'lik sistemler olur
o zaman derim çalışmış bu adamlar
hoş güzelde zaten bu teknoloji ile 20ghz zor yeni nesil işlemciler bekliyoruz.!
"Adam gerçekten uçsa zaten peygamberliğini ilan ederdi."
Bizde sıvı azot bulsak 15ghz yapacağız.
@fahdlan
Adam orada belli bir emek harcamış,sıvı azot hariç hangi maddeyle yapacaktı.Buzluktaki buzlar ilemi
Sıvı Helyum var. Kaynama derecesi -269C mi ne. Bunu kullandıkları zaman işlemci -240C ye kadar düşebiliyor. Rekor biraz daha yukarı çıkabiliyor. 1MHz
AMD ile ilk 6,5GHz rekorunu kıran elemanlar bir kaç koli işlemci ile gelmişler. Psikopat demek az kalıyor. 6,3 te falan kala işlemciyi köşe atıyorlar herhalde direk.
pcgameshardware.com/...
Sıvı azotu biraz (!) parası olan extreme overclockçular satın alıp kullanabiliyor. Ama sıvı helyumu Dünya genelinde bile çok fazla görmedim. Tahminimce ya çok pahalı, ya sponsor firma bulunamıyor ya da temin aşamasında üretici firmalar sorun çıkarıyor.
Türkiye'de overclock için kullanılmadı diye biliyorum sıvı helyum. Hiç SS yok çünkü.
Bütün bunlar günlük kullanım için değil tabii. Hepsi gösteri, reklam, prestij amaçlı. Bana sorarsanız bir işlemcinin gerçek rekoru günlük kullanılabilecek en yüksek değerdir. Prime 95 blend testine en az yarım saat direnebilmeli. Oyunların ve programların hepsi sorunsuz çalışacak, saatlerce hatta günlerce. Bençleri de kabul etmem. [>:]
yarın gidim pastahaneden katı karbondioksit alimde bende çakim bi 7-8 mhz ee bana yeter ;)