En yüksek işlemci hız rekoru kırıldı: 8199MHz

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32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Intel işlemciler, yüksek hız aşırtma potansiyelleri ile kısa sürede 7GHz seviyesini görmeyi başarırken, profesyonel hız aşırtmacılar Netburst tabanlı Intel işlemcilerle yüksek frekans denemelerini de sürdürüyorlar. Tin rumuzlu kullanıcı gerçekleştirdiği yeni hız aşırtma çalışmasında, ulaştığı 8199MHz ile CPU-Z'de onay almış en yüksek işlemci frekans değerini elde etmeyi başardı.

Anakart olarak DFI'ın P35 çipsetli LANparty UT P35-T2R modeline yer verilen çalışmada, işlemciyi soğutmak için LN2 yani Sıvı Azot kullanıldı. Standart olarak 3.06GHz'de çalışan Celeron 347 ile gerçekleştirilen rekor denemesinde, işlemci geriliminin 2.096v seviyesine çıkartılmasıyla elde edilen 8199.5MHz'lik rekor skor sayesinde Tin, mevcut sıralamaya göre en yakın rakibine 17MHz fark atarak liderliği ele geçirmiş oldu.

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Aynı çalışmada 8203MHz'e de ulaşılmış olmasına rağmen, CPU-Z onayı 8199.5MHz'de alınabilmiş.