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En yüksek işlemci hız rekoru kırıldı: 8199MHz

9 yıl
35,9b
1
62
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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En yüksek işlemci hız rekoru kırıldı: 8199MHz
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32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Intel işlemciler, yüksek hız aşırtma potansiyelleri ile kısa sürede 7GHz seviyesini görmeyi başarırken, profesyonel hız aşırtmacılar Netburst tabanlı Intel işlemcilerle yüksek frekans denemelerini de sürdürüyorlar. Tin rumuzlu kullanıcı gerçekleştirdiği yeni hız aşırtma çalışmasında, ulaştığı 8199MHz ile CPU-Z'de onay almış en yüksek işlemci frekans değerini elde etmeyi başardı.

Anakart olarak DFI'ın P35 çipsetli LANparty UT P35-T2R modeline yer verilen çalışmada, işlemciyi soğutmak için LN2 yani Sıvı Azot kullanıldı. Standart olarak 3.06GHz'de çalışan Celeron 347 ile gerçekleştirilen rekor denemesinde, işlemci geriliminin 2.096v seviyesine çıkartılmasıyla elde edilen 8199.5MHz'lik rekor skor sayesinde Tin, mevcut sıralamaya göre en yakın rakibine 17MHz fark atarak liderliği ele geçirmiş oldu.

En yüksek işlemci hız rekoru kırıldı: 8199MHz
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Aynı çalışmada 8203MHz'e de ulaşılmış olmasına rağmen, CPU-Z onayı 8199.5MHz'de alınabilmiş.


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DH Misafiri 8 yıl
azot ucuz gaz nede olsa ama bence azot yerine r600 gaz lı bir sistem daha iyi performans verir hemde sürekli kullanımı olur ne o öyle evde azottüpleriyle pc mi çalışcak :D
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amashe 8 yıl
bırkasınlar bu işleri
10dk ka 20ghz de çalışsa ne olucak
ego tatmininden başka birşey değil
bunu ne zaman gündelik hayata dökerler,evlerde 20ghz'lik sistemler olur
o zaman derim çalışmış bu adamlar
hoş güzelde zaten bu teknoloji ile 20ghz zor yeni nesil işlemciler bekliyoruz.!
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esses... 9 yıl
Arkadaş şaşırdın galiba. CPU yu ısıtmak için değil soğutmak üzerine yazılar yazılıyor. Amacın CPU yu patlatmaksa o başka.
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sultanomar 9 yıl
expander hocam görmesin
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doublemage 9 yıl
aga stabil ve opsiyonel olmadıktan sonra ne işe yarasın hem AMD 32nm ve 4 ghZ nin üstünde getirebilirmiş AMD phenom III'yı.hemde intel i9 gibi 6 çekirdek de olabilir ve içinde yeni nesil grafik kartları olan hd 5xxx serisi ile gelen işlemci içinde gpu dağıtımcı işlemcisi ile ekran kartı ile daha kolay çalışıp ekran kartına yardım edip güçlendiren bir işlemci olacağı söyleniyor. Böylece kartın zorlandığı yerde işlemci yardımına koşup fps arttırıyor .
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al-ozaria 9 yıl
İmkanım olsa ben uranyum kullanırdım, öle bir rekor kırardım ki artık herkes ağzı açık manşetten okurdu. Nasıl fikir ama telif hakkı bana ait ona göre...
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DH Misafiri 9 yıl
Bu yorumları okuyunca aklıma Cem Yılmaz'ın, David Coperfield gösterisinde Türklerin tepkisini anlattığı gösteri geldi.
"Adam gerçekten uçsa zaten peygamberliğini ilan ederdi."
Bizde sıvı azot bulsak 15ghz yapacağız.
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stradosphere 9 yıl
Haber için teşekkürler,yahu sanki sizin kırmanızı bekleyen birimi varda yok azot elimde olsa bende yaparım falan gibi şeyler demişsiniz.Sonuçta rekoru kırmış,zaten rekoru kırmak için hız aşırtma yapmış evde oturup pc ile 8 ghz de uğraşayım diye değil.
@fahdlan
Adam orada belli bir emek harcamış,sıvı azot hariç hangi maddeyle yapacaktı.Buzluktaki buzlar ilemi
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showstopper41 9 yıl
stradosphere

Haber için teşekkürler,yahu sanki sizin kırmanızı bekleyen birimi varda yok azot elimde olsa bende yaparım falan gibi şeyler demişsiniz.Sonuçta rekoru kırmış,zaten rekoru kırmak için hız aşırtma yapmış evde oturup pc ile 8 ghz de uğraşayım diye değil.
@fahdlan
Adam orada belli bir emek harcamış,sıvı azot hariç hangi maddeyle yapacaktı.Buzluktaki buzlar ilemi

Sıvı Helyum var. Kaynama derecesi -269C mi ne. Bunu kullandıkları zaman işlemci -240C ye kadar düşebiliyor. Rekor biraz daha yukarı çıkabiliyor. 1MHz
AMD ile ilk 6,5GHz rekorunu kıran elemanlar bir kaç koli işlemci ile gelmişler.
Psikopat demek az kalıyor. 6,3 te falan kala işlemciyi köşe atıyorlar herhalde direk.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

pcgameshardware.com/...
Sıvı azotu biraz (!) parası olan extreme overclockçular satın alıp kullanabiliyor. Ama sıvı helyumu Dünya genelinde bile çok fazla görmedim. Tahminimce ya çok pahalı, ya sponsor firma bulunamıyor ya da temin aşamasında üretici firmalar sorun çıkarıyor.
Türkiye'de overclock için kullanılmadı diye biliyorum sıvı helyum. Hiç SS yok çünkü.


Bütün bunlar günlük kullanım için değil tabii. Hepsi gösteri, reklam, prestij amaçlı. Bana sorarsanız bir işlemcinin gerçek rekoru günlük kullanılabilecek en yüksek değerdir. Prime 95 blend testine en az yarım saat direnebilmeli. Oyunların ve programların hepsi sorunsuz çalışacak, saatlerce hatta günlerce. Bençleri de kabul etmem. [>:]
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sharapnell 9 yıl

yarın gidim pastahaneden katı karbondioksit alimde bende çakim bi 7-8 mhz ee bana yeter ;)
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Batuist 9 yıl
aman ne büyük başarı... yarın marketten sıvı azot alıyımda bende yapıyım..
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Xantiave 9 yıl
Celeron 3.06 Vayy be Celeron Neymiş Haberimiz Yokmus :D
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fahdlan 9 yıl
veriyorlar azot u düşürüyorlar -250 e ondan sonra neymiş rekor kırdım , hadi len derler adama :/
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muhacir 9 yıl

fahdlan

veriyorlar azot u düşürüyorlar -250 e ondan sonra neymiş rekor kırdım , hadi len derler adama :/


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natrium 9 yıl
4 çekirdekle de çıkmalarına bekleriz o hızlara.
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