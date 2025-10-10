Boeing 737 tahtını kaptırdı: Yeni kral Airbus A320

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Havacılık dünyasında dengeler değişiyor. Fransız havacılık devi Airbus, A320 modeliyle tarihi bir başarıya imza attı. İngiliz Cirium analiz şirketinin sağladığı verilere göre Airbus A320, Boeing 737'yi geride bırakarak tarihin en çok satılan yolcu uçağı unvanını ele geçirdi.

Boeing'in uzun yıllardır elinde bulundurduğu rekor, Suudi Arabistanlı havayolu şirketi Flynas'a Airbus A320neo modelinin teslim edilmesiyle kırıldı. Sonuç olarak 1988'den bu yana yapılan A320 ailesi teslimatlarının toplam sayısı 12.260 uçağa ulaştı.

Havacılık uzmanları, Boeing'in mevcut üretim planlarıyla A320 ailesinin satış rakamlarını yakalamasının zor olduğunu ifade ediyor. Ancak bu durum Boeing'in 737 serisi dışında yeni modeller geliştirme konusunda daha kararlı adımlar atmasına yol açabilir.

Sektörün emekçileri

Airbus A320 ve Boeing 737, uzun süredir sektörün "yükünü taşıyan" uçaklar olarak öne çıkıyor. Son birkaç yılda bu uçaklara olan talep arttı. Özellikle Asya'daki ekonomik büyüme ve orta sınıfın genişlemesi, her iki modelin de satışlarını ciddi şekilde artırdı.

İlginçtir ki her iki uçak modeli de başlangıçta büyük ulaşım merkezleri arasındaki uçuşlar için tasarlanmıştı. Ancak günümüzde asıl talep, düşük maliyetli havayolu şirketlerinden geliyor. Her iki üretici bugüne kadar 25.000'den fazla A320 ve 737 tipi yolcu uçağı teslim etti.

