Enermax PRO87+ ve MODU87+ serisi iki yeni güç kaynağını duyurdu

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Kalite çıtası yüksek donanımlarıyla tanınan komponent üreticisi Enermax, PRO87+ ve MODU87+ serileri altında iki yeni güç kaynağı hazırladı. EPG600AWT kod adını taşıyan 600 Watt ve EMG700AWT kod adını taşıyan 700 Watt kapasiteli iki yeni güç kaynağı duyuran Enermax, özellikle yüksek verimlilik değerleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Sabit ve tak-çıkar olmak üzere iki farklı kablo tasarıma sahip olan yeni güç kaynakları, hem katı hem de elektrolit (Japon üretimi) olmak üzere iki farklı kapasitör formunu bir araya getiren melez kapasitör dizilimiyle geliyorlar. DHT olarak isimlendirilen Dinamik Melez Dönüştürücü tasarım sayesinde %92'ye varan yüksek enerji verimliliğini destekleyen güç kaynakları, 80 Plus GOLD sertifikasını da beraberlerinde getiriyorlar.

ATX12V v2.3 standartlarıyla hazırlanan ve üçlü rail (12v) tasarımına sahip olan yeni güç kaynakları, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI ve Crossfire X teknolojilerini de destekliyorlar. 13.9mm çapında düşük gürültülü fanla donatılan PRO87+ ve MODU87+ serisi yeni PSU'lar, önümüzdeki günlerde 159$ ve 219$'lık yurt dışı etiket fiyatlarıyla kullanıma sunulacaklar.

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