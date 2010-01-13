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Enermax PRO87+ ve MODU87+ serisi iki yeni güç kaynağını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax PRO87+ ve MODU87+ serisi iki yeni güç kaynağını duyurdu
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Enermax PRO87+ ve MODU87+ serisi iki yeni güç kaynağını duyurdu
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Kalite çıtası yüksek donanımlarıyla tanınan komponent üreticisi Enermax, PRO87+ ve MODU87+ serileri altında iki yeni güç kaynağı hazırladı. EPG600AWT kod adını taşıyan 600 Watt ve EMG700AWT kod adını taşıyan 700 Watt kapasiteli iki yeni güç kaynağı duyuran Enermax, özellikle yüksek verimlilik değerleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Sabit ve tak-çıkar olmak üzere iki farklı kablo tasarıma sahip olan yeni güç kaynakları, hem katı hem de elektrolit (Japon üretimi) olmak üzere iki farklı kapasitör formunu bir araya getiren melez kapasitör dizilimiyle geliyorlar. DHT olarak isimlendirilen Dinamik Melez Dönüştürücü tasarım sayesinde %92'ye varan yüksek enerji verimliliğini destekleyen güç kaynakları, 80 Plus GOLD sertifikasını da beraberlerinde getiriyorlar.

ATX12V v2.3 standartlarıyla hazırlanan ve üçlü rail (12v) tasarımına sahip olan yeni güç kaynakları, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI ve Crossfire X teknolojilerini de destekliyorlar. 13.9mm çapında düşük gürültülü fanla donatılan PRO87+ ve MODU87+ serisi yeni PSU'lar, önümüzdeki günlerde 159$ ve 219$'lık yurt dışı etiket fiyatlarıyla kullanıma sunulacaklar.

Enermax PRO87+ ve MODU87+ serisi iki yeni güç kaynağını duyurdu
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Enermax PRO87+ ve MODU87+ serisi iki yeni güç kaynağını duyurdu
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Urthas 9 yıl
Modu 82 625 watt kullanıyorum. Tek kelime ile mükemmel bir psu. Gerek sessizlik gerek verimlilik açısından çok iyi. Çevremdeki herkese enermax psu tavsiye ediyorum alanlar da çok memnun.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
yeni psu'um budur gelirgelmez usa dan sparişi veririm
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gronyar 9 yıl
625w modu82+ kullandım muhtesem bir üründür simdi de eski serilerinden 500w liberity kullanıyorum oda cok iyi 87+ gelsin onuda kullanırım büyük olasılıkla tek sevmedigim yanları kabloların sarılı oldugu kılıflara sekil vermek cok zor esneklik fazla olmuyor onun dısında her yanından kalite akar enermax psu'ların.
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TELESCOPE 9 yıl
işte bu derlerya
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daywallker 9 yıl
80+gold sertifikasıda hakkaten iyimiş ya adamlar biliyo işi yaf :D helal
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CoreXXX 9 yıl
çok kaliteli psu lar üretiyor enermax gerçekden. kafaya oynayan ilk 3 içinde kesin. biraz pahalı ama değiyor
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OverClocK1ng 9 yıl

CoreXXX

çok kaliteli psu lar üretiyor enermax gerçekden. kafaya oynayan ilk 3 içinde kesin. biraz pahalı ama değiyor

Ben yüzdür söylüyorum ama kimse itibar etmiyor. Enermax Dünyanın En İyi Power Supply ıdır.

Üç müç yok.. Enermax ı bir tarafa ayır, diğerlerini diğer tarafa. Onu diğerleriyle karşılaştırmak hakârettir...


@nurettin1961

süper yeni almıştık revalation 85+ adamın morali bozuluyor

Dostum hiç moralini bozma. Çok memnun olduğuna eminim. Bunların gelmesi zaten birkaç ayı bulur. Zaten yeni ürün sürekli çıkacaktır. Teknoloji durduğu gibi durmuyor ki. Sen güle güle kullan. Memnun değil misin ki ?
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nurettin1961 9 yıl
süper yeni almıştık revalation 85+ adamın morali bozuluyor
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Arranger. 9 yıl
+87 verimlilik değeri çok iyi. Haber için teşekkürler.
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Momo-Oz 9 yıl
güzelmiş şekli
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