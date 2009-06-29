Epson dünyanın en küçük XGA LCD panelini üretmeye başladı

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Seiko Epson XGA (1024x768) çözünürlüğünü destekleyen dünyanın en küçük LCD panelini üretmeye başladığını açıkladı. L3P05X-91G00 kod adını taşıyan TN panel 0.55-inç (1.4 cm) diyagonal formda olup, 11 µm piksel mesafesine ve %73 aralık oranına sahip. Özellikle 3LCD data projektörleriyle kullanılacağı belirtilen panel ile projektörlerde 2000-2600 lümen parlaklık değerine ulaşılabileceği ayrıca daha iyi maliyet/performans sonucu elde edileceği belirtiliyor.

Hacimli üretime giren XGA LCD panel için herhangi bir maliyet açıklaması ise yapılmadı.