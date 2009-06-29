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Epson dünyanın en küçük XGA LCD panelini üretmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Epson dünyanın en küçük XGA LCD panelini üretmeye başladı
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Seiko Epson XGA (1024x768) çözünürlüğünü destekleyen dünyanın en küçük LCD panelini üretmeye başladığını açıkladı. L3P05X-91G00 kod adını taşıyan TN panel 0.55-inç (1.4 cm) diyagonal formda olup, 11 µm piksel mesafesine ve %73 aralık oranına sahip. Özellikle 3LCD data projektörleriyle kullanılacağı belirtilen panel ile projektörlerde 2000-2600 lümen parlaklık değerine ulaşılabileceği ayrıca daha iyi maliyet/performans sonucu elde edileceği belirtiliyor.

Hacimli üretime giren XGA LCD panel için herhangi bir maliyet açıklaması ise yapılmadı.


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sertacaygun 10 yıl
2CM'lik ekranda da HD Film izleyebileceğiz yani...
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saturn74 10 yıl
süper yahu
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tanak 10 yıl
super ya şu bize de dusse ne guzel ev yapımı projeksiyon cihazı yapılır power ledlerle.
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ExECaLiBuR 10 yıl
Yeni yazıcılarındaki lcd panellerde çok iyi.
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dante38 10 yıl
Bunları saatlere koyuncan ama ya pil.
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