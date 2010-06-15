Huzurlarınızda Xbox 360 Slim

Microsoft, şimdiye kadar 40 milyondan fazla sattığı (23 Nisan itibariyle) popüler oyun konsolu Xbox 360 için geride bıraktığımız 5 yılın en büyük güncellemesini yaparak Xbox 360 Slim modelini, E3 2010 fuarında tanıttı. Bugün itibariyle Amerika'da satışa sunulan yeni konsol, hem tasarım hem de donanım anlamında ciddi güncellemelerle geliyor. Kimilerince hazırlık çalışmaları süren yeni nesil Xbox öncesinde Microsoft'un ısınma turları olarak nitelendirilen Slim modeliyle Xbox, başarısını katlayacak gibi görünüyor.

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Eski ve Yeni bir arada: Xbox 360 ve Xbox 360 Slim

Adından da anlaşılabileceği üzere, orjinal modele kıyasla çok daha ince bir yapıda olan Xbox 360 Slim, keskin çizgileriyle daha agresif bir görünüm sergiliyor ve bu açıdan ilk modelin çizgisini, modernize edilmiş detaylarla bir adım ileriye taşımayı başarıyor. Tasarım anlamında bir diğer dikkat çekici detay da PlayStation 3'tekine benzer şekilde dokunmatik duyarlı açma/kapama ve çıkart butonunun kullanılmış olması. Yeni tasarım anlayışının en önemli güncellemelerinden biri olan bu detay, Xbox 360 Slim'in tek değişikliği değil elbette.

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Microsoft'un altını çizdiği en önemli yenilikler, artan depolama kapasitesi ve gelişmiş kablosuz ağ desteği. Xbox 360 Slim modelinde 250GB depolama kapasitesi sunan Microsoft, yeni konsolunda dahili (çıkartılabilir) disk kullanırken ağ konusundaki güncellemeye de özellikle vurgu yapılıyor. Zira 2005 yılında lanse edilen orjinal Xbox 360 modelinde Ethernet portu yer alırken, Xbox 360 Slim, 802.11 b/g/n desteği ile geliyor ve bu sayede çevrimiçi oyun ya da interaktif uygulamalar için kablosuz ağ yeteneklerini kullandırabiliyor.

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Xbox 360 Slim'in bir diğer önemli özelliği de daha fazla sayıda port ile geliyor olması. İkisi ön kısımda ve üçü arka kısımda olmak üzere toplamda 5 adet USB portuna sahip olan konsol, bu sayede daha fazla sayıda cihaz ile bağlantı kurabiliyor. Çok daha güçlü bir görünüme sahip olan Xbox 360 Slim'in bir diğer önemli özelliği ise Kinect için doğal destek sunuyor (özel portu ile tek kabloda hem veri hem de güç ihtiyacı karşılanırken, Xbox 360'da ise Kinect için veri bağlantısına ek olarak ekstra güç bağlantısına da ihtiyaç duyuluyor.) olması. Microsoft tarafından 4 Kasım'da satışa sunulacak Kinect (Project Natal) ile kullanıcılara yeni bir oyun deneyimi sunacak olan konsol aynı zamanda çok daha sessiz çalışıyor.

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Xbox 360'dan farklı olarak benzer büyüklükte ancak daha hafif olan yeni bir güç kaynağı ile gelen Xbox 360 Slim, Xbox 360 için hazırlanan harici disk ve bellek üniteleriyle ise uyumlu deeğil yani bu tür ihtiyaçlara sahip kullanıcıların Xbox 360 Slim ile uyumlu yeni donanımlara kayması gerekecek. Beraberinde AV kablosu da verilen Xbox 360 Slim ile HDMI kabosu ise sunulmuyor yani konsolu ilk defa alacak ve HDTV'sine bağlayacak olan kullanıcılar, 5-10$ arasında maliyete sahip HDMI kablosuna da ihtiyaç duyacaklar.

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Xbox 360 Slim'de, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre işlemci (IBM Xenon) ve grafik birimi (ATi Xenos) için bir önceki tasarımın aksine iki ayrı fan yerine tek bir fan tasarımına geçilerek gürültü seviyesinin aşağı çekildiği belirtiliyor. Xbox 360 Slim'de kullanılan 250GB kapasiteli diskin daha ufak olduğu ve kolayca çıkartılabildiği belirtilirken Xbox 360 ile uyumlu olmadığına da dikkat çekiliyor. Geliştirme sürecinin iki yıl sürdüğü belirtilen Xbox 360 Slim'i deneme şansı bulan uluslararası basın kuruluşlarına göre, yeni model kesinlikle daha sessiz çalışıyor.

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Xbox 360 Slim'in en büyük kozu, Kinect (Project Natal) ile yepyeni bir oyun deneyimi vaad ediyor olması.

Microsoft tarafından 300$ seviyesindeki Amerika fiyatıyla satışa sunulan Xbox 360 Slim ile birlikte eski modellerde de fiyat indirimine gidiliyor. Xbox 360 Elite'in fiyatı 299.99$ seviyesinden 249.99$'a, Xbox 360 Arcade'in fiyatı ise 199.99$ seviyesinden 149.99$'a çekiliyor. Ayrıca The Modern Warfare 2 Limited Edition modelinin de 399.99$'dan 349.99$'a düşeceği belirtiliyor. Fiyat indirimleriyle birlikte Microsoft, Slim'i modeline yer açmayı ve fiyatı düşen modellerle rakiplerine daha fazla baskı uygulamayı hedefliyor.